Ο Πόρφι Φίσακ αποθεώνει τον Άρη: «Ομάδα επιπέδου Euroleague, δύσκολο να κερδίσεις στη Θεσσαλονίκη»

Ο Πόρφι Φίσακ, ο Ισπανός τεχνικός της Μπούργος, αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Άρη, χαρακτηρίζοντας τους «κιτρινόμαυρους» ομάδα επιπέδου EuroLeague. Οι δηλώσεις του έγιναν ενόψει της αναμέτρησης της Μπούργος με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του EuroCup. Ο Φίσακ στάθηκε τόσο στην ποιότητα του ρόστερ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη όσο και στη δυσκολία που παρουσιάζει το Nick Galis Hall για κάθε φιλοξενούμενο.

Εγκωμιαστικά σχόλια για τον Άρη

Ο Πόρφι Φίσακ αποθέωσε τον Άρη πριν από την επικείμενη αναμέτρηση της Μπούργος στο Nick Galis Hall. Ο Ισπανός τεχνικός χαρακτήρισε τους «κιτρινόμαυρους» ως ομάδα επιπέδου EuroLeague, υπογραμμίζοντας τις υψηλές προδιαγραφές του συλλόγου. Η αναφορά του αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για τον αγώνα τους για τη 2η αγωνιστική του EuroCup.

Ο Φίσακ στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα του ρόστερ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Επιπλέον, τόνισε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει κάθε φιλοξενούμενη ομάδα όταν αγωνίζεται στο Nick Galis Hall. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Άρης διαθέτει τις φιλοδοξίες, το κύρος και το έμψυχο δυναμικό που απαιτούνται για να βρεθεί αργά ή γρήγορα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, την EuroLeague.

Η πρόκληση της Θεσσαλονίκης

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε εκτενώς για τις απαιτήσεις του αγώνα με τον Άρη, περιγράφοντας το παιχνίδι ως υψηλού επιπέδου. «Για να κερδίσουμε τέτοιου είδους παιχνίδια υψηλού επιπέδου, με τόσο μεγάλο βάθος παικτών, πρέπει να αγωνιστούμε σχεδόν τέλεια, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, για 40 λεπτά», δήλωσε ο Φίσακ. Πρόσθεσε ότι απαιτούνται «υψηλά ποσοστά ευστοχίας και πολύ καλή αμυντική παρουσία» για να επιτευχθεί η νίκη.

Ο Φίσακ υπογράμμισε τη δυσκολία του να κερδίσει κανείς στη Θεσσαλονίκη. «Το να κερδίσεις στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανότατα ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα», τόνισε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας του φέτος θα αποτελούν πρόκληση και θα είναι εξαιρετικά δύσκολα, προετοιμάζοντας έτσι τους παίκτες του για τις επικείμενες αναμετρήσεις.

Το επίπεδο του EuroCup και οι φιλοδοξίες του Άρη

Σχετικά με το EuroCup, ο Πόρφι Φίσακ ανέφερε ότι πρόκειται για μια διαφορετική διοργάνωση, στην οποία είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει και στο παρελθόν. «Υπάρχουν ομάδες επιπέδου EuroLeague», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Άρης είναι μία από αυτές τις ομάδες. Ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε την παρουσία συλλόγων που διαθέτουν φιλοδοξίες, κύρος και ρόστερ έτοιμα και προορισμένα να αγωνιστούν στην EuroLeague στο μέλλον.

Για τον ίδιο και τους παίκτες του, η συμμετοχή στο EuroCup αποτελεί καθημερινή πρόκληση και προνόμιο. Ο Φίσακ τόνισε ότι αυτή η διοργάνωση προσφέρει στους παίκτες μια σημαντική ευκαιρία να εξελιχθούν ατομικά, αντιμετωπίζοντας ομάδες υψηλού επιπέδου όπως ο Άρης.

Διαχείριση απαιτητικού προγράμματος

Ο Πόρφι Φίσακ αναφέρθηκε και στη διαχείριση του απαιτητικού προγράμματος των συνεχόμενων αγώνων. «Είτε μετά από νίκη είτε μετά από ήττα, δύο ημέρες αργότερα πρέπει να είσαι ξανά έτοιμος να αγωνιστείς», εξήγησε. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή ετοιμότητα και προσαρμογή.

Τη Δευτέρα, η ομάδα του επικεντρώθηκε περισσότερο στην αποκατάσταση των παικτών και στην παρουσίαση του νέου αντιπάλου. Όσον αφορά την προσπάθεια κατά τη διάρκεια των αγώνων, ο Φίσακ ανέφερε ότι επιχειρούν να εμπλέκουν όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες, με στόχο όλοι να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν οποιαδήποτε στιγμή κριθεί αναγκαίο.

Η πορεία της Μπούργος στο EuroCup

Η Μπούργος έρχεται στη Θεσσαλονίκη έχοντας ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στο EuroCup. Στην προηγούμενη αναμέτρηση, επικράτησε της Τσεντεβίτα Ολίμπια με σκορ 85-81, δείχνοντας τις δυνατότητές της στη διοργάνωση. Αυτό το θετικό ξεκίνημα προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην επερχόμενη αναμέτρηση με τον Άρη.

Ωστόσο, η ισπανική ομάδα θα παραταχθεί στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, δεν θα αγωνιστούν οι Ρετίν Ομπασοχάν και Βλάτκο Τσάντσαρ, γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάσει την αγωνιστική της εικόνα απέναντι στον Άρη.

Με πληροφορίες από: Athletiko