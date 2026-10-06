MG ZS MAX Hybrid: Το προσιτό και ευρύχωρο SUV που δοκιμάσαμε

Σε μια περίοδο όπου η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει στάσιμη ή μειώνεται, ενώ οι τιμές των αυτοκινήτων και των καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, τα μοντέλα που προσφέρουν καλή σχέση ποιότητας-τιμής βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Ένα τέτοιο μοντέλο είναι το MG ZS Max Hybrid+ Exclusive, ένα οικογενειακό C-SUV, το οποίο δοκιμάστηκε και παρουσιάζει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά για την ελληνική αγορά.

Η θέση του στην αγορά και η τιμή του

Το MG ZS Max Hybrid+ Exclusive τοποθετείται ως μία ελκυστική επιλογή για τους καταναλωτές που αναζητούν ένα value for money αυτοκίνητο. Η συγκεκριμένη, πλούσια εξοπλισμένη έκδοση ξεκινάει από την τιμή των 23.550 ευρώ, καθιστώντας το ιδιαίτερα προσιτό στην κατηγορία του.

Πέρα από την ανταγωνιστική τιμή, το μοντέλο προσφέρει μεγάλη ευρυχωρία, ένα χαρακτηριστικό που το καθιστά ιδανικό για οικογενειακή χρήση. Επιπλέον, διαθέτει ένα σπιρτόζο και οικονομικό σε κατανάλωση full hybrid σύστημα κίνησης, το οποίο αποδίδει συνδυαστική ισχύ 197 ίππους.

Εξωτερική σχεδίαση και διαστάσεις

Η δεύτερη γενιά του δημοφιλούς μοντέλου της MG έχει παρουσιάσει αύξηση στις διαστάσεις της. Το μήκος του αγγίζει πλέον τα 4,43 μέτρα, το πλάτος του ανέρχεται στα 1,82 μέτρα και το ύψος του στα 1,64 μέτρα. Αυτές οι διαστάσεις συμβάλλουν στην επιβλητική του παρουσία στον δρόμο.

Η έκδοση Exclusive συνδυάζει μια σύγχρονη και επιβλητική αισθητική με premium πινελιές που αναβαθμίζουν την εμφάνισή του. Στα εξωτερικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται οι full LED προβολείς, οι οποίοι προσδίδουν μια ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή, καθώς και οι σπορ ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, οι οποίες ολοκληρώνουν την δυναμική του εικόνα.

Εσωτερικό και χώροι

Στο εσωτερικό της καμπίνας, κυρίαρχο στοιχείο είναι η μεγάλη, αναβαθμισμένη οθόνη 12,3 ιντσών του συστήματος πολυμέσων. Το μενού της οθόνης απαιτεί έναν σχετικό χρόνο προσαρμογής από τον οδηγό, προκειμένου να εξοικειωθεί πλήρως με τις λειτουργίες του.

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού εστιάζει κατά κύριο λόγο στην πρακτικότητα, προσφέροντας λειτουργικές λύσεις για τους επιβάτες. Οι χώροι για τους επιβάτες είναι άκρως ικανοποιητικοί, εξασφαλίζοντας άνετα ταξίδια. Αντίστοιχα, το πορτ μπαγκάζ είναι μεγάλο, με όγκο 443 λίτρων, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως τα 1.457 λίτρα με την αναδίπλωση των πλατών των πίσω καθισμάτων, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία στη μεταφορά αποσκευών.

Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό άφησε θετικές εντυπώσεις, ενώ το δερμάτινο τιμόνι τριών ακτίνων αναβαθμίζει σημαντικά την εικόνα της καμπίνας επιβατών του MG ZS MAX Hybrid, προσδίδοντας μια αίσθηση πολυτέλειας.

Οδική συμπεριφορά και υβριδικό σύστημα

Στον δρόμο, η MG έχει δώσει βάρος κυρίως στην άνεση κατά την οδήγηση, παρά στην σπορ αίσθηση, κάτι που κρίνεται λογικό και αναμενόμενο, δεδομένου του αγοραστικού κοινού στο οποίο απευθύνεται το ZS MAX Hybrid. Οι αναρτήσεις του αυτοκινήτου αποσβένουν αποτελεσματικά τους κραδασμούς, προσφέροντας μια ομαλή κύλιση.

Ωστόσο, το τιμόνι υστερεί ελαφρώς σε αμεσότητα, ενώ οι κλίσεις του αμαξώματος στις γρήγορες στροφές είναι σχετικά μεγάλες. Παρόλα αυτά, το οικογενειακό SUV αποδεικνύεται πολύ ασφαλές ακόμη και στις απότομες αλλαγές διεύθυνσης, όπως φάνηκε από την πολύ καλή επίδοση που σημείωσε στη δοκιμή αποφυγής εμποδίου, γνωστή και ως «Τεστ Ταράνδου».

Το υβριδικό σύστημα κίνησης, που φέρει την ονομασία Hybrid+, συμβάλλει στην οικονομική λειτουργία του οχήματος, προσφέροντας παράλληλα την απαιτούμενη ισχύ για τις καθημερινές μετακινήσεις και τα ταξίδια.

Σημεία προς βελτίωση

Παρά τα πολλά θετικά του στοιχεία, καταγράφηκαν και ορισμένα σημεία που χρήζουν προσοχής. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν λανθασμένες ενδείξεις από το σύστημα αναγνώρισης των σημάνσεων κυκλοφορίας σε αρκετές περιπτώσεις. Το πρόβλημα αυτό, δυστυχώς, είναι αρκετά διαδεδομένο σε πολλά σύγχρονα μοντέλα αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως κατασκευαστή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis