Ρομέν Γαβράς: Οι σκέψεις για την Αρκαδία, η «Θυσία» και η σχέση του με την Ελλάδα

Ο σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς βρέθηκε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας του «Θυσία» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, μίλησε για τη σχέση του με την Ελλάδα, τον χρόνο που περνά και την πορεία του στον χώρο του σινεμά. Ο Γαβράς μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις για το μέλλον του, αλλά και για τα κοινά στοιχεία που τον συνδέουν με τη χώρα.

Η πρεμιέρα της ταινίας «Θυσία» και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Η νέα ταινία του Ρομέν Γαβρά, με τίτλο «Θυσία», έκανε την πρεμιέρα της στην Αθήνα, φέρνοντας στην Ελλάδα ένα διεθνές καστ. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε κορυφαία ονόματα του κινηματογράφου, όπως ο Βενσάν Κασέλ, ο Κρις Εβανς, η Ανια Τέιλορ-Τζόι, η Σάλμα Χάγεκ και ο Τζον Μάλκοβιτς.

Ο σκηνοθέτης τόνισε τη σημασία των γυρισμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, περιγράφοντας την ταινία ως κατασκευασμένη «σαν ελληνικό μύθο». Είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί ξανά με ηθοποιούς όπως ο Βενσάν Κασέλ, με τον οποίο έχει εργαστεί και στο παρελθόν. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του που έφερε μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ στην περιοχή του, με τα γυρίσματα να λαμβάνουν χώρα σε απίστευτες τοποθεσίες της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της βόρειας Ελλάδας, κοντά στη Δράμα, αλλά και στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.

Η βαθιά σχέση του Ρομέν Γαβρά με την Ελλάδα

Ο Ρομέν Γαβράς περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα μέρος που του φαίνεται «σαν σπίτι». Αναφέρθηκε στα κοινά χαρακτηριστικά που πιστεύει ότι μοιράζεται με τους Έλληνες, όπως η αίσθηση της τραγωδίας, το χιούμορ, η μελαγχολία και, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα τσιγάρα. Επίσης, εξέφρασε την αγάπη του για το τσίπουρο, σημειώνοντας ότι «σε κάνει να κάνεις ανόητα πράγματα μερικές φορές, αλλά λατρεύω το τσίπουρο».

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι επισκέπτεται την Ελλάδα πέντε φορές τον χρόνο, συνοδευόμενος από φίλους. Μάλιστα, είναι συνιδιοκτήτης ενός wine bar στον Νέο Κόσμο της Αθήνας. «Λατρεύω την Ελλάδα. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μένει στην Ελλάδα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη στενή του σύνδεση με τη χώρα.

Σκέψεις για αλλαγή πορείας και η Αρκαδία

Σε μια προσωπική εξομολόγηση, ο Ρομέν Γαβράς αποκάλυψε ότι ενίοτε σκέφτεται να εγκαταλείψει τον κινηματογράφο. «Μερικές φορές θέλω να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία δίπλα στο χωριό μου και να τα σταματήσω όλα», είπε χαρακτηριστικά. Αυτή η σκέψη τον οδηγεί στην πιθανότητα να τελειώσει τη ζωή του στην Ελλάδα.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι 45 ετών, έθεσε έναν προσωπικό στόχο για το άμεσο μέλλον. «Πριν γίνω 50, ο στόχος μου είναι να μιλάω ελληνικά», δήλωσε, δείχνοντας την επιθυμία του να ενσωματωθεί ακόμα περισσότερο στην ελληνική κουλτούρα και τρόπο ζωής.

Η οικογενειακή παράδοση στον κινηματογράφο

Ο Ρομέν Γαβράς μίλησε και για τη σχέση του με τον πατέρα του, τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Περιέγραψε τη σχέση τους ως «πολύ καλή» και δήλωσε «πολύ τυχερός που έχω έναν πολύ όμορφο άνθρωπο ως πατέρα».

Τόνισε ότι η είσοδός του στον χώρο του κινηματογράφου ήταν αναπόφευκτη, καθώς μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου «τα πάντα ήταν σινεμά». Εξήγησε ότι, επειδή ο πατέρας του είναι σκηνοθέτης και η μητέρα του παραγωγός, το σπίτι τους μετατρεπόταν συχνά σε γραφείο, όπου ηθοποιοί έκαναν πρόβες και προετοιμάζονταν διάφορα κινηματογραφικά έργα. «Ήταν σαν μια δεύτερη γλώσσα», ανέφερε, περιγράφοντας την απόλυτη εμβάπτισή του στον κόσμο του κινηματογράφου από μικρή ηλικία.

Αλλαγές με το πέρασμα του χρόνου και η σημασία της αγάπης

Σχετικά με τις αλλαγές που παρατηρεί στον εαυτό του με την πάροδο του χρόνου, ο Ρομέν Γαβράς ανέφερε ότι «πολλά πράγματα αλλάζουν με την ηλικία», όπως για παράδειγμα τα γκρίζα μαλλιά. Εξέφρασε την άποψη ότι στην αρχή της ζωής, η κατανόηση του κόσμου είναι συχνά μονοδιάστατη, με την πεποίθηση ότι «Αυτό είναι έτσι. Αυτό είναι αλλιώς».

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι πλέον αισθάνεται πιο μπερδεμένος για τον κόσμο από ό,τι ήταν στα 18 του χρόνια. Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο σκηνοθέτης υπογράμμισε τη σημασία της αγάπης στη ζωή του. «Νομίζω ότι η αγάπη είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Είτε είναι », είπε, αφήνοντας να εννοηθεί η καθοριστική της αξία.

Με πληροφορίες από: Topontiki