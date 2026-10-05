Το νέο Peugeot E-208 GTi έκανε την πανελλήνια πρεμιέρα του

Το νέο Peugeot E-208 GTi, το οποίο αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της γαλλικής εταιρείας, πραγματοποίησε την πανελλήνια πρεμιέρα του στην Auto Athina 2026. Η παρουσίαση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο του θρυλικού μοντέλου στην ηλεκτρική εποχή, διατηρώντας παράλληλα τον σπορ χαρακτήρα που το καθιέρωσε. Το μοντέλο είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία, προσφέροντας έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 281 ίππων και μια σειρά από εκτεταμένες βελτιώσεις που στοχεύουν στην κορυφαία οδηγική απόλαυση.

Η τιμή διάθεσης του νέου E-208 GTi στην ελληνική αγορά έχει καθοριστεί στα 38.900 ευρώ. Αυτό το ποσό προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ειδική προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος που εφαρμόζεται από την εταιρεία, όσο και την κρατική επιδότηση που παρέχεται στους αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Η συγκεκριμένη τιμή καθιστά το μοντέλο προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο κοινό που αναζητά ένα σπορ ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ηλεκτρική καρδιά και εντυπωσιακές επιδόσεις

Στην καρδιά του νέου Peugeot E-208 GTi βρίσκεται ένας ιδιαίτερα ισχυρός ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος είναι ικανός να αποδώσει 281 ίππους και 345 Nm ροπής. Η διαχείριση της ενέργειας του συστήματος γίνεται μέσω ενός ειδικά εξελιγμένου High-Performance συστήματος, το οποίο εξασφαλίζει ότι η πλήρης ισχύς είναι διαθέσιμη στον οδηγό, χωρίς κανέναν περιορισμό, ανεξάρτητα από τις συνθήκες οδήγησης και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Οι επιδόσεις του μοντέλου είναι πραγματικά εντυπωσιακές και αντάξιες του ονόματος GTi, χάρη και στην εξαιρετική αναλογία μόλις 5,5 κιλών ανά ίππο. Το E-208 GTi επιταχύνει από τα 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, προσφέροντας άμεση απόκριση. Επιπλέον, καλύπτει τα 1.000 μέτρα από στάση σε 25,8 δευτερόλεπτα, ενώ η ενδιάμεση επιτάχυνση από 80 στα 120 χιλιόμετρα την ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα, γεγονός που υπογραμμίζει την ευελιξία του. Η τελική του ταχύτητα, για λόγους ασφαλείας και βελτιστοποίησης της αυτονομίας, περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χιλιόμετρα την ώρα.

Βελτιώσεις στο πλαίσιο για κορυφαία οδική συμπεριφορά

Οι μηχανικοί της Peugeot προχώρησαν σε εκτεταμένες επεμβάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στην αύξηση της ισχύος, αλλά αφορούν και την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Το αμάξωμα του E-208 GTi έχει χαμηλώσει κατά 25 χιλιοστά, συμβάλλοντας σε ένα πιο δυναμικό προφίλ και βελτιωμένο κέντρο βάρους, κάτι που μεταφράζεται σε καλύτερη σταθερότητα στις στροφές. Τα μετατρόχια έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά, κατά 56 χιλιοστά εμπρός και 28 χιλιοστά πίσω, ενισχύοντας περαιτέρω την ευστάθεια του οχήματος και την πρόσφυση.

Το ειδικά εξελιγμένο πλαίσιο του μοντέλου συνδυάζεται με ένα μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, το οποίο βελτιώνει την πρόσφυση και τη μεταφορά ισχύος στους κινητήριους τροχούς, ειδικά σε απαιτητικές συνθήκες. Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί ειδικά ελατήρια και αμορτισέρ που διαθέτουν υδραυλικά stops, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος και αυξημένη άνεση. Μια πρόσθετη πίσω αντιστρεπτική δοκός 31mm έχει ενσωματωθεί, με στόχο την επίτευξη μέγιστης ακρίβειας στο τιμόνι, βελτιωμένης πρόσφυσης και, εν τέλει, κορυφαίας οδηγικής απόλαυσης για τον χρήστη.

Σύστημα πέδησης και σπορ εσωτερικός διάκοσμος

Το σύστημα πέδησης του νέου E-208 GTi έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στις υψηλές επιδόσεις του ηλεκτρικού οχήματος. Περιλαμβάνει εμπρός αεριζόμενους δίσκους μεγάλης διαμέτρου, φτάνοντας τα 35,5 εκατοστά, οι οποίοι συνεργάζονται με τετραπίστονες δαγκάνες για ισχυρό και αξιόπιστο φρενάρισμα. Στη λειτουργία Sport, το σύστημα ηλεκτρονικής ευστάθειας (ESP) διαθέτει ειδική ρύθμιση, επιτρέποντας πιο δυναμική οδήγηση, ενώ η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση απενεργοποιείται, προσφέροντας στον οδηγό μια πιο άμεση και φυσική αίσθηση του πεντάλ του φρένου.

Στο εσωτερικό του οχήματος, η σπορ ατμόσφαιρα είναι εμφανής σε κάθε λεπτομέρεια, αντικατοπτρίζοντας τον δυναμικό χαρακτήρα του GTi. Τα καθίσματα είναι ειδικά σχεδιασμένα σε sport γραμμή, με ενσωματωμένα προσκέφαλα και αποκλειστική επένδυση, προσφέροντας εξαιρετική πλευρική στήριξη κατά την οδήγηση. Οι κόκκινες ζώνες ασφαλείας και η κόκκινη μοκέτα συμπληρώνουν την εικόνα, δημιουργώντας ένα ενιαίο και επιθετικό περιβάλλον. Το compact τιμόνι είναι επενδυμένο με ποιοτικό Alcantara και φέρει το χαρακτηριστικό έμβλημα «208 GTi», τονίζοντας περαιτέρω τον σπορ και αποκλειστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki