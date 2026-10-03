Ο Γιάννης Κακλέας αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση του θεάτρου Αποθήκη

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση του θεάτρου Αποθήκη, όπως ανακοίνωσε η Stages Network/Αθηναϊκά Θέατρα. Ο κ. Κακλέας έχει ήδη καταρτίσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τη θεατρική περίοδο 2026-2027, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά παραστάσεων, παράλληλων δράσεων, συζητήσεων, δωρεάν studios για νέους ηθοποιούς και συναντήσεις με καλλιτέχνες.

Στόχος του είναι η δημιουργία ενός πολύμορφου θεατρικού τοπίου που θα προωθήσει έναν ζωντανό και εποικοδομητικό διάλογο. Ο διάλογος αυτός θα επικεντρωθεί σε βασικά ερωτήματα που αφορούν στις ανασφάλειες και τις προσδοκίες του σημερινού δημιουργού, ο οποίος βιώνει μια εποχή πολιτικών αναταράξεων, έντονων κοινωνικών και υπαρξιακών ανησυχιών.

Η νέα καλλιτεχνική εποχή στο θέατρο Αποθήκη

Η ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης από τον Γιάννη Κακλέα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το θέατρο Αποθήκη. Η Stages Network/Αθηναϊκά Θέατρα εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη για την υλοποίηση του οράματός του. Το πρόγραμμα του κ. Κακλέα για τη σεζόν 2026-2027 είναι σχεδιασμένο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία, πέρα από τις απλές παραστάσεις.

Οι προγραμματισμένες δράσεις περιλαμβάνουν όχι μόνο παραστάσεις, αλλά και συζητήσεις που θα εμβαθύνουν σε σύγχρονα ζητήματα, καθώς και δωρεάν studios για νέους ηθοποιούς. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με καλλιτέχνες του θεάτρου και άλλων τεχνών, με σκοπό την ενίσχυση του διαλόγου και την ανάδειξη νέων προοπτικών στον χώρο.

Πρεμιέρα με τους «Δίκαιους» του Αλμπέρ Καμύ

Η θεατρική περίοδος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2026 με το ανέβασμα του έργου «Οι Δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ. Με αφορμή αυτή την παράσταση, ο Γιάννης Κακλέας παραχώρησε συνέντευξη στο topontiki.gr, όπου αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή αυτού του συγκεκριμένου έργου.

Στη διανομή του έργου συμμετέχουν ένα σύνολο καταξιωμένων ηθοποιών: ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, η Βερόνικα Δαβάκη, ο Δημήτρης Γεωργαλάς, η Τζούλη Σούμα, ο Γιάννης Σαμψαλάκης, ο Χρήστος Τσάβος και ο Νίκος Δερτιλής. Η επιλογή του έργου υπογραμμίζει την πρόθεση του σκηνοθέτη να ασχοληθεί με θέματα που έχουν άμεση σχέση με την επικαιρότητα και τις κοινωνικές αναζητήσεις.

Το μήνυμα του έργου και οι παράλληλες δράσεις

Το έργο «Οι Δίκαιοι» χαρακτηρίζεται ως ένα πολιτικό κείμενο-ντοκουμέντο, το οποίο θίγει το βασικό θέμα της εξέγερσης. Η εξέγερση αυτή στρέφεται απέναντι σε ένα βίαιο καθεστώς, ένα καθεστώς ανελευθερίας, καταπίεσης και κοινωνικής αδικίας. Το κείμενο δεν περιορίζεται μόνο σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, αλλά εμβαθύνει σε θέματα αξιοπρέπειας, ανθρωπισμού και ηθικής στάσης.

Αυτή η βαθιά υπαρξιακή διάσταση οριοθετείται από τη σκέψη του ακτιβιστή-φιλοσόφου Αλμπέρ Καμύ. Παράλληλα με την παράσταση, το θέατρο Αποθήκη θα φιλοξενήσει μια σειρά διαλέξεων και παρουσιάσεων που θα εστιάσουν στη φιλοσοφική ματιά του Καμύ και στα υπαρξιακά θέματα που θίγει, όπως ο μύθος του Σίσυφου και ο επαναστατημένος άνθρωπος. Επίσης, θα οργανωθούν συναντήσεις με ανθρώπους του θεάτρου, όπου θα προβληθούν ερωτήματα σχετικά με τη σύγχρονη προβληματική και θεματολογία της θεατρικής πράξης.

Νέες πρωτοβουλίες και φόρος τιμής στην εξέγερση

Από τον Νοέμβριο του 2026, ο Γιάννης Κακλέας θα ξεκινήσει έναν κύκλο δωρεάν μαθημάτων, απευθυνόμενος σε νέους ηθοποιούς που επιθυμούν να ασκηθούν και να αναπτύξουν τα εκφραστικά τους μέσα. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην υποστήριξη και την ενδυνάμωση της νέας γενιάς καλλιτεχνών.

Επιπλέον, από τον Δεκέμβριο του 2026, το θέατρο Αποθήκη θα φιλοξενεί κάθε Δευτέρα και Τρίτη παρουσιάσεις δουλειών νέων δημιουργών και εναλλακτικών θεατρικών σχημάτων. Αυτή η προσπάθεια αποσκοπεί στην ανάδειξη των νέων τάσεων στη θεατρική πρακτική και στην παροχή βήματος σε ανερχόμενους καλλιτέχνες.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με το topontiki.gr, ο κ. Κακλέας αναφέρθηκε επανειλημμένα στον Αλέκο Παναγούλη, συνδέοντάς τον με την υπόθεση του έργου «Οι Δίκαιοι». Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Κάθε φορά που διαβάζω το έργο, στο μυαλό μου έρχεται ο Αλέκος Παναγούλης, ο οποίος είναι ένα σπουδαίο φωτεινό παράδειγμα και ένα ελληνικό σύμβολο εξέγερσης».

Η επιστροφή του «Συρανό» στο θέατρο Ακροπόλ

Πέρα από τις νέες του αρμοδιότητες στο θέατρο Αποθήκη, ο Γιάννης Κακλέας αναφέρθηκε και στην παράσταση «Συρανό» που ξαναπαίζεται στο θέατρο Ακροπόλ. Η συγκεκριμένη παράσταση ανεβαίνει σε δική του σκηνοθεσία, επιβεβαιώνοντας την πολυσχιδή του δραστηριότητα στον χώρο του θεάτρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki