Η Honda Customs 2026 ολοκληρώθηκε με ρεκόρ ψήφων, νικητής το «Mugen»

Η φετινή διοργάνωση του διαγωνισμού Honda Customs ολοκληρώθηκε με τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του θεσμού, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων φίλων της μοτοσυκλέτας. Η 7η έκδοση του διαγωνισμού «Battle of the Twins» της Honda συγκέντρωσε συνολικά 42.119 διαδικτυακές ψήφους από λάτρεις των δύο τροχών, καλύπτοντας 102 χώρες. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 12 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου 2026, παρουσιάζοντας μια νέα κατηγορία, το «On Road vs Off Road – Battle of the Twins», η οποία έφερε αντιμέτωπες τις custom εκδοχές των Honda CB750 Hornet και XL750 Transalp.

Ρεκόρ συμμετοχής και διευρυμένη απήχηση

Η φετινή διοργάνωση του Honda Customs σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση στις ψήφους, φτάνοντας το 39% σε σχέση με το 2025. Αυτή η σημαντική άνοδος επιβεβαιώνει τη διευρυνόμενη απήχηση του θεσμού στην ευρωπαϊκή μοτοσυκλετιστική κοινότητα, αναδεικνύοντας το πάθος για την προσαρμογή και τη δημιουργικότητα στον κόσμο των μοτοσυκλετών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν τις αγαπημένες τους δημιουργίες ανάμεσα σε δέκα ξεχωριστές custom μοτοσυκλέτες.

Οι δέκα αυτές μοτοσυκλέτες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο φεστιβάλ Wheels and Waves 2026, το οποίο διεξήχθη στο Μπιαρίτζ της Γαλλίας. Η παρουσίαση αυτή έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να δει από κοντά τις μοναδικές κατασκευές πριν από την έναρξη της διαδικτυακής ψηφοφορίας, ενισχύοντας το ενδιαφέρον και την αλληλεπίδραση με τους δημιουργούς.

Το «Mugen» της Mototrofa ο μεγάλος νικητής

Την πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη του διαγωνισμού κατέκτησε το «Mugen», μια επιθετική και δυναμική έκδοση του Honda CB750 Hornet. Η εντυπωσιακή αυτή δημιουργία προήλθε από τον πορτογαλικό αντιπρόσωπο Mototrofa, ο οποίος κατάφερε να ξεχωρίσει για ακόμα μία φορά στον θεσμό. Το «Mugen» συγκέντρωσε 10.092 ψήφους, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 24% του συνολικού αριθμού ψήφων και στο 36% των ψήφων της κατηγορίας On-Road.

Η μοτοσυκλέτα διακρίθηκε για τη streetfighter σχεδίασή της, τη λειτουργικότητα και την ιδιαίτερη αισθητική της, ακολουθώντας τη φιλοσοφία «form should follow function». Το «Mugen» παρουσιάζει ένα επιθετικό παρουσιαστικό με βαθύ πράσινο χρώμα, χρυσές και carbon fibre λεπτομέρειες, καθώς και πληθώρα custom εξαρτημάτων που αναδεικνύουν την ποιότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Με τη νίκη του 2026, η Mototrofa γίνεται η δεύτερη επαναλαμβανόμενη νικήτρια του Honda Customs, μετά τη MAAN Motocicli Audaci, η οποία είχε κατακτήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο το 2025. Η Mototrofa είχε κερδίσει προηγουμένως το 2021 με το Honda CB650R «Fenix», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στις κορυφαίες θέσεις.

Το «Saharja» κυριάρχησε στην κατηγορία Off-Road

Στην κατηγορία Off-Road, τη νίκη κατέκτησε το «Saharja», μια εντυπωσιακή δημιουργία εμπνευσμένη από το θρυλικό ράλι Ντακάρ. Η μοτοσυκλέτα αυτή αποτελεί μια custom εκδοχή του Honda XL750 Transalp και δημιουργήθηκε από την DRS Custom Cycles από την Ιταλία. Το «Saharja» συγκέντρωσε περισσότερες από 4.800 ψήφους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 36% του συνόλου των ψήφων της κατηγορίας Off-Road, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού.

Η ιταλική δημιουργία εντυπωσίασε με τον περιπετειώδη χαρακτήρα της και τον προσανατολισμό της για οδήγηση σε απαιτητικές συνθήκες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους λάτρεις της εκτός δρόμου οδήγησης. Η μοτοσυκλέτα διαθέτει χειροποίητο πύργο πλοήγησης της DRS, ψηφιακό road book και TFT ταχύμετρο, στοιχεία που ενισχύουν τον αγωνιστικό της χαρακτήρα. Τα χαρακτηριστικά χρώματα HRC Tricolour προσδίδουν μια ξεχωριστή αισθητική, ενώ το επανασχεδιασμένο εμπρός τμήμα με ενσωματωμένα LED φώτα, τα προστατευτικά κάγκελα και η αλουμινένια ποδιά κινητήρα προσφέρουν προστασία και λειτουργικότητα.

Τη μεταμόρφωση του «Saharja» ολοκληρώνουν τα χειροποίητα αλουμινένια πλαϊνά ρεζερβουάρ, τα ελαστικά με τακούνια για καλύτερη πρόσφυση σε δύσκολα εδάφη και η ψηλά τοποθετημένη εξάτμιση, όλα σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιπέτειας και της απαιτητικής οδήγησης εκτός δρόμου.

Εξερεύνηση των δημιουργιών

Οι φίλοι της Honda και της custom μοτοσυκλέτας έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν όλες τις δημιουργίες που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση. Η επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού προσφέρει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των μοτοσυκλετών, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να δουν λεπτομέρειες και φωτογραφίες από κάθε custom κατασκευή. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε πολλαπλές γλώσσες, περιλαμβάνοντας αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και πορτογαλικά, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ένα ευρύ διεθνές κοινό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta