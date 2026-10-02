Ζουμερό και μαλακό κέικ Μήλου: Μια συνταγή με κανέλα και κρυσταλλική ζάχαρη

Μια νέα συνταγή για την παρασκευή ενός ζουμερού και μαλακού κέικ μήλου με κανέλα και κρυσταλλική ζάχαρη δόθηκε στη δημοσιότητα. Η διαδικασία ανάμειξης της ζύμης απαιτεί μόλις δεκαπέντε λεπτά, πριν το κέικ τοποθετηθεί στον φούρνο για ψήσιμο. Το γλυκό μπορεί να προσφερθεί είτε ζεστό, πασπαλισμένο με αχνοζάχαρη, είτε κρύο, επιτρέποντας στα αρώματά του να αναμειχθούν πλήρως, συνοδευόμενο από ζεστή σάλτσα βανίλιας.

Προετοιμασία και πρώτα βήματα

Για την έναρξη της παρασκευής, είναι απαραίτητο να προθερμανθεί ο φούρνος σε θερμοκρασία μεταξύ 170° και 180°C. Παράλληλα, ένα στρογγυλό ταψί, με διάμετρο περίπου 24 εκατοστών, πρέπει να βουτυροαλευρωθεί προσεκτικά. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι το κέικ δεν θα κολλήσει και θα ξεφορμαριστεί εύκολα μετά το ψήσιμο.

Στη συνέχεια, το βούτυρο πρέπει να έχει έρθει σε θερμοκρασία δωματίου λίγο πριν την χρήση, ώστε να έχει μαλακώσει επαρκώς. Αυτό το μαλακό βούτυρο χτυπιέται μαζί με τη ζάχαρη. Το χτύπημα συνεχίζεται μέχρι το μείγμα να αποκτήσει ένα λευκό χρώμα και μια αφράτη υφή. Ακολουθεί η προσθήδα των αυγών, ένα κάθε φορά, με συνεχή χτύπημα μετά από κάθε προσθήκη, ώστε να ομογενοποιηθεί πλήρως το μείγμα.

Η σύνθεση της ζύμης

Αφού ολοκληρωθεί το χτύπημα του βουτύρου με τη ζάχαρη και τα αυγά, σειρά έχει η ενσωμάτωση των στερεών υλικών. Το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ κοσκινίζονται μαζί. Η διαδικασία του κοσκινίσματος είναι σημαντική για να αποφευχθούν οι σβόλοι και να εξασφαλιστεί ένα πιο αφράτο αποτέλεσμα στο τελικό κέικ.

Τα κοσκινισμένα υλικά ενσωματώνονται απαλά στο υγρό μείγμα. Η ανάμειξη γίνεται με προσοχή, μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές μίγμα, χωρίς υπερβολικό χτύπημα. Μόλις η ζύμη είναι έτοιμη, απλώνεται και στρώνεται ομοιόμορφα στο ήδη βουτυροαλευρωμένο ταψί, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια.

Προετοιμασία και τοποθέτηση των μήλων

Ένα κεντρικό στοιχείο του κέικ είναι τα μήλα, τα οποία απαιτούν συγκεκριμένη προετοιμασία. Αρχικά, τα μήλα ξεφλουδίζονται και αφαιρούνται τα κουκούτσια τους. Στη συνέχεια, κόβονται σε φέτες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για να διακοσμήσουν την επιφάνεια του κέικ και να προσδώσουν τη χαρακτηριστική τους γεύση.

Οι φέτες μήλου τοποθετούνται σε μια πλαστική σακούλα. Σε αυτή τη σακούλα προστίθενται η ζάχαρη και η κανέλα. Η σακούλα ανακινείται απαλά, με σκοπό οι φέτες μήλου να καλυφθούν ομοιόμορφα από το μείγμα ζάχαρης και κανέλας, προσδίδοντας τους έτσι ένα πλούσιο άρωμα και γεύση. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι κάθε φέτα θα έχει την ίδια γλυκιά και αρωματική επικάλυψη.

Αφού καλυφθούν τα μήλα, οι φέτες τοποθετούνται πάνω από τη ζύμη στο ταψί. Η τοποθέτηση γίνεται σε ένα όμορφο σχέδιο, προσθέτοντας και μια αισθητική διάσταση στο κέικ. Τέλος, πασπαλίζεται επιπλέον κρυσταλλική ζάχαρη πάνω από τα μήλα, ενισχύοντας τη γλυκύτητα και δημιουργώντας μια ωραία κρούστα κατά το ψήσιμο.

Το ψήσιμο και το τελικό αποτέλεσμα

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και την τοποθέτηση των μήλων, το ταψί με το κέικ είναι έτοιμο για το ψήσιμο. Τοποθετείται στην κάτω σχάρα του προθερμασμένου φούρνου. Ο χρόνος ψησίματος υπολογίζεται σε περίπου 45 λεπτά, διάστημα κατά το οποίο το κέικ θα φουσκώσει και θα αποκτήσει το χρυσαφένιο του χρώμα.

Με την ολοκλήρωση του ψησίματος, το ζουμερό και μαλακό κέικ μήλου είναι έτοιμο να απολαυστεί. Η συνταγή υπόσχεται ένα γλυκό με πλούσια αρώματα κανέλας και μήλου, ιδανικό για κάθε περίσταση. Η ευκολία στην παρασκευή του, με μόλις δεκαπέντε λεπτά προετοιμασίας της ζύμης, το καθιστά μια πρακτική επιλογή για τους λάτρεις των γλυκών.

Με πληροφορίες από: Topontiki