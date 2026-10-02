Τα μονόπρακτα του Ανδρέα Στάικου κάνουν πρεμιέρα στο θέατρο Αργώ

Τα δύο μονόπρακτα του Ανδρέα Στάικου, με τίτλο «Εν Κορακοβουνίω» και «Εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία», κάνουν την πρώτη τους παρουσίαση στο θέατρο Αργώ. Ο γνωστός συγγραφέας προσκαλεί το κοινό να παρακολουθήσει τις νέες του δημιουργίες, οι οποίες υπόσχονται να προσφέρουν μια διαφορετική θεατρική εμπειρία. Οι παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί να ανεβαίνουν κάθε Σάββατο, στις 6 το απόγευμα, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από τα έργα του.

Η πρεμιέρα και η φιλοσοφία του συγγραφέα

Πριν την επίσημη πρεμιέρα τους στο θέατρο Αργώ, ένα από τα δύο μονόπρακτα, το «Εν Κορακοβουνίω», παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο, λαμβάνοντας τις πρώτες εντυπώσεις του κοινού. Ο Ανδρέας Στάικος, ερωτηθείς για το τι επιφυλάσσει στους θεατές του, εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από τα έργα του.

Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας δήλωσε ότι αποφάσισε να ανταμείψει το κοινό «μ’ ένα ωραίο παραμύθι που, νομίζω, το χρειάζονταν». Πρόσθεσε ότι οι θεατές «χρειάζονταν ό,τι τους έλειπε» και πως είχε τη «σατανική σκέψη να τους προσφέρει τον ήρωα των ονείρων τους», υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να προσφέρει μια διέξοδο και μια μορφή παρηγοριάς μέσα από την τέχνη του θεάτρου.

Το «Εν Κορακοβουνίω»: Μια μεταφορά για την ψευδαίσθηση

Το πρώτο μονόπρακτο, «Εν Κορακοβουνίω», διαδραματίζεται σε ένα ορεινό και εγκαταλελειμμένο χωριό, όπου οι λιγοστοί κάτοικοι βιώνουν τη μαραζωμένη καθημερινότητα. Η πλοκή εξελίσσεται με την εμφάνιση ενός «από μηχανής θεού», ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι μια νεαρή δασκάλα. Η δασκάλα ξεκινά τη σταδιοδρομία της στο συγκεκριμένο χωριό και αναλαμβάνει να απαλλάξει τους κατοίκους από τη μιζέρια τους.

Προκειμένου να το επιτύχει, μηχανεύεται και προσφέρει μια ψευδαίσθηση που έχει ως στόχο να αφυπνίσει όχι μόνο το χωριό αλλά και την ίδια. Δρώντας «δίκην μάγισσας», δημιουργεί ένα «βασίλειο της ψευδαίσθησης» και, εν τέλει, έναν «εθνικό ήρωα». Το έργο αποτελεί μια μεταφορά για τους Νεοέλληνες, οι οποίοι, όπως υποδηλώνει ο συγγραφέας, αρνούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και επιβιώνουν με τη «λυτρωτική» συνδρομή της ψευδαίσθησης.

Η «Εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία»: Μυστικά και εσωτερικές συγκρούσεις

Το δεύτερο μονόπρακτο, με τίτλο «Εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία», εστιάζει στη συνάντηση δύο παλιών συμμαθητριών, της Λέλας και της Νανάς, έπειτα από πολλά χρόνια. Η μία έχει παντρευτεί, ενώ η άλλη, όπως περιγράφεται, διάγει «ηδονόσπαρτον βίον». Η επανένωσή τους δεν είναι απλή, καθώς θα οδηγήσει στην αποκάλυψη μυστικών που τις βαραίνουν.

Αυτή η συνάντηση θα αποτελέσει την αιτία για μια απροσδόκητη έκρηξη, φέρνοντας στην επιφάνεια κρυμμένες αλήθειες. Το έργο αυτό περιγράφεται ως μια εξερεύνηση της εσωτερικής σύγκρουσης της γυναίκας με όσα της επιβάλλει η κοινωνία, καθώς και τους ρόλους που αναγκάζεται να επωμιστεί και να ακολουθήσει σε όλη της τη ζωή. Παράλληλα, αποτελεί έναν ύμνο στο δικαίωμα της γυναίκας να είναι ελεύθερη, να ποθεί την περιπέτεια και να είναι η ίδια κυρία του εαυτού της.

Οι συντελεστές της θεατρικής παραγωγής

Τη σκηνοθεσία και των δύο μονόπρακτων έχει αναλάβει ο ίδιος ο Ανδρέας Στάικος. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τις ηθοποιούς Εμμανουέλα Κοντογιώργου και Αιμιλία Μήλιου, οι οποίες ερμηνεύουν τους χαρακτήρες των έργων. Η παραγωγή της θεατρικής αυτής προσπάθειας ανήκει στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεάτρου «Σπίτι Της».

Πέρα από τους βασικούς συντελεστές, στην ομάδα συμμετέχουν επίσης η Τζένη Αναγνωστοπούλου, υπεύθυνη για τις φωτογραφίες της παράστασης, καθώς και η Ματίνα Μαυρομάτη, η οποία ανέλαβε τα γραφιστικά και τη θέση της βοηθού σκηνοθέτη, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη εικόνα της παραγωγής.

Η επίσκεψη στην Κάσο και οι συζητήσεις για το θέατρο

Ο συγγραφέας Ανδρέας Στάικος είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την Κάσο το περασμένο καλοκαίρι, μια επίσκεψη που του γέμισε χαρά. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί, τον συνόδευσε η θεατρολόγος και ηθοποιός Εμμανουέλα Κοντογιώργου, η οποία είναι και μία από τις ερμηνεύτριες των μονόπρακτων. Οι δύο τους πέρασαν πέντε ημέρες στην Κάσο, απολαμβάνοντας βουτιές και τοπικές γεύσεις, όπως ντολμαδάκια και μακαρούνες με σιτάκα.

Πέρα από τις στιγμές χαλάρωσης και γαστρονομίας, η επίσκεψη περιλάμβανε και «όμορφες συζητήσεις για τη μεγάλη μας αγάπη, το θέατρο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Αυτή η συνάντηση και οι ανταλλαγές απόψεων φαίνεται να τροφοδότησαν τη δημιουργική διαδικασία του συγγραφέα, οδηγώντας στην παρουσίαση των νέων του έργων.

Με πληροφορίες από: Topontiki