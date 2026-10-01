Το αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor B03X διαθέσιμο στην ελληνική αγορά

Το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV της Leapmotor, το B03X, είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, προσφέροντας συνολικά τρεις επιλογές στους ενδιαφερόμενους. Το μοντέλο ξεχωρίζει για τον νεανικό του σχεδιασμό και τις μοντέρνες λεπτομέρειες, ενώ υπόσχεται ευελιξία στην πόλη και μεγάλους χώρους. Έρχεται με δύο επιλογές μπαταρίας, εξασφαλίζοντας αξιόλογες αυτονομίες και επιδόσεις.

Νεανικός σχεδιασμός και ιδανικές διαστάσεις

Το Leapmotor B03X υιοθετεί έναν νεανικό σχεδιασμό που συνδυάζεται με μοντέρνες λεπτομέρειες, προσδίδοντας στο όχημα μια ξεχωριστή αισθητική. Οι κρυφές χειρολαβές συμβάλλουν στην καθαρή γραμμή του αμαξώματος, ενώ η εμπρός μάσκα και τα πίσω φώτα είναι σχεδιασμένα με τρόπο που παραπέμπει σε χαμόγελο, προσδίδοντας έναν φιλικό χαρακτήρα.

Οι διαστάσεις του οχήματος είναι ιδανικές για κίνηση στην πόλη, προσφέροντας την απαραίτητη ευελιξία. Με μήκος 4,27 μέτρα, πλάτος 1,81 μέτρα και ύψος 1,63 μέτρα, το B03X μπορεί να κινηθεί άνετα σε αστικό περιβάλλον. Ο κύκλος στροφής διαμέτρου 10 μέτρων ενισχύει περαιτέρω την ευελιξία του, καθιστώντας τους ελιγμούς και το παρκάρισμα εύκολη υπόθεση.

Εσωτερικό με άνεση και πρακτικότητα

Στο εσωτερικό, η καμπίνα του Leapmotor B03X διακρίνεται για τη μίνιμαλ αισθητική της, η οποία συνδυάζεται με υψηλή ποιότητα υλικών και συναρμολόγησης. Οι επιβάτες απολαμβάνουν κορυφαία συστήματα άνεσης, ενώ η ψηφιακή τεχνολογία βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει μέγεθος 8,8 ιντσών, ενώ η κεντρική οθόνη αφής φτάνει τις 14,6 ίντσες, προσφέροντας εργοστασιακό online Navigation και δυνατότητα Over-The-Air ενημερώσεων.

Οι χώροι είναι ιδιαίτερα μεγάλοι, χάρη στο μεταξόνιο των 2,60 μέτρων. Ο βασικός χώρος αποσκευών ανέρχεται στα 405 λίτρα, ενώ από κάτω βρίσκεται το καινοτόμο Leap Box. Πρόκειται για έναν ξεχωριστό, αδιάβροχο και πλενόμενο χώρο επιπλέον 105 λίτρων, ο οποίος προσφέρεται στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις του μοντέλου. Την πρακτικότητα συμπληρώνουν οι 33 αποθηκευτικοί χώροι που είναι διάσπαρτοι στην καμπίνα.

Μια ακόμη έξυπνη λύση είναι τα Leap Flex Seats, τα οποία επιτρέπουν στα έδρανα του πίσω καθίσματος να ανασηκωθούν ανεξάρτητα σε αναλογία 60:40. Αυτό δίνει τη δυνατότητα φόρτωσης αντικειμένων μεγάλου ύψους, μεγιστοποιώντας την ευελιξία στη διαμόρφωση του χώρου και καλύπτοντας ποικίλες μεταφορικές ανάγκες.

Επιδόσεις, αυτονομία και επιλογές φόρτισης

Το Leapmotor B03X προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, οι οποίες καθορίζουν και την ισχύ του κινητήρα. Η έκδοση με μπαταρία 39,8 kWh (EV) τροφοδοτεί κινητήρα ισχύος 177 ίππων, εξασφαλίζοντας αυτονομία 292 χιλιομέτρων. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 53 kWh ανεβάζει την ισχύ στους 197 ίππους, προσφέροντας μικτή αυτονομία στα 382 χιλιόμετρα.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, και στις δύο περιπτώσεις, η επιτάχυνση από 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα ολοκληρώνεται σε 8,6 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα του οχήματος ανέρχεται στα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Το μοντέλο διαθέτει επίσης πλήρες πακέτο αερόσακων και ένα πολύ στιβαρό αμάξωμα, ενώ ενσωματώνει 21 λειτουργίες ADAS για αυξημένη ασφάλεια.

Στο πεδίο της φόρτισης, η μεγαλύτερη μπαταρία των 53 kWh υποστηρίζει ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC) έως 133 kW, ενώ η στάνταρ μπαταρία των 39,8 kWh υποστηρίζει έως 100 kW. Σε κάθε περίπτωση, η αναπλήρωση της μπαταρίας από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε μόλις 16 λεπτά. Για το εναλλασσόμενο ρεύμα, ο ενσωματωμένος φορτιστής είναι στα 11 kW.

Εγγύηση και πανελλαδική υποστήριξη

Το Leapmotor B03X καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων για τα μηχανικά μέρη, προσφέροντας σιγουριά στον ιδιοκτήτη. Επιπλέον, η μπαταρία υψηλής τάσης έχει ξεχωριστή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη του κατασκευαστή στην αξιοπιστία της.

Η sales και after sales υποστήριξη του μοντέλου στην Ελλάδα εξασφαλίζεται με τη σφραγίδα της Italian Motion, μέλους του ομίλου Βασιλάκη. Ο όμιλος αυτός αντιπροσωπεύει ήδη γνωστές μάρκες όπως η Alfa Romeo, η FIAT, η Jeep, η FIAT Professional και η Lepas. Αυτή η συνεργασία διασφαλίζει στον πελάτη εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης, μέσω ενός καλά οργανωμένου και εξειδικευμένου δικτύου που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.

Με πληροφορίες από: News.gr