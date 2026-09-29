Η ελληνική ποιητική ταινία «Primordial» απέσπασε τέσσερα διεθνή βραβεία

Τέσσερα διεθνή βραβεία απέσπασε η ελληνική ποιητική ταινία μικρού μήκους «Primordial» στα London Underground Film Critics Awards 2026. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Νάνας Παπαδάκη και Γιώργου Ζορμπά, προσθέτει αυτή τη νέα διάκριση στην ήδη επιτυχημένη διεθνή πορεία της. Η αναγνώριση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ελληνική δημιουργία στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη.

Νέα τετραπλή διάκριση στο Λονδίνο

Η ταινία «Primordial» τιμήθηκε με τέσσερα σημαντικά βραβεία στον διεθνή θεσμό London Underground Film Critics Awards 2026. Οι διακρίσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες που αναδεικνύουν τον πειραματικό και πνευματικό χαρακτήρα του έργου.

Συγκεκριμένα, το «Primordial» βραβεύτηκε ως η καλύτερη ευρωπαϊκή πειραματική ταινία της χρονιάς, λαμβάνοντας το βραβείο Best European Experimental Film of the Year. Επιπλέον, αναγνωρίστηκε για το πρωτότυπο κινηματογραφικό της όραμα, κερδίζοντας το Best Original Cinematic Vision στην κατηγορία Global Experimental Director. Άλλες δύο διακρίσεις ήταν το Best Universal Experimental Video Poetry και το Best Spiritual Short Film 2026, υπογραμμίζοντας την ποιητική και πνευματική της διάσταση.

Η διεθνής πορεία και οι προηγούμενες βραβεύσεις

Η νέα αυτή τετραπλή αναγνώριση, η οποία υποστηρίχθηκε από τη διεθνή πλατφόρμα Wild Filmmaker, έρχεται να προστεθεί στην ήδη πλούσια διεθνή πορεία της ταινίας. Το «Primordial» έχει ταξιδέψει σε περισσότερα από τριάντα φεστιβάλ ανά τον κόσμο, φτάνοντας σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Γαλλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Γερμανία, μεταξύ άλλων.

Στο παρελθόν, η ταινία έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Καλύτερης Ανεξάρτητης Ταινίας Μικρού Μήκους στο Cambridge Short Film Festival. Η συνεχής αυτή παρουσία και οι βραβεύσεις ενισχύουν σημαντικά την προβολή της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας το ταλέντο των Ελλήνων δημιουργών.

Το περιεχόμενο και η έμπνευση της ταινίας

Η ταινία «Primordial» χαρακτηρίζεται από έναν εσωτερικό διάλογο που αναπτύσσεται ανάμεσα στην ποίηση και ένα άχρονο τοπίο. Μέσα από τη σύζευξη εικόνας, λόγου και μουσικής, το φιλμ αντικατοπτρίζει την εγκατάλειψη της φύσης, το πνευματικό αδιέξοδο και τους έσχατους χρόνους.

Αυτά τα θέματα παρουσιάζονται μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί ως η φύση, η ιστορία, μια ιδέα ή απλώς ένας άνθρωπος της εποχής μας. Η ταινία βασίζεται στο ποιητικό βιβλίο «Αρχέγονη» της Νάνας Παπαδάκη, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελάνι. Έχει ήδη διακριθεί με διεθνή βραβεία και έχει επιλεγεί σε φεστιβάλ σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, καθώς και στην Ασία.

Η «Μαλντορόρ» και η καλλιτεχνική της ταυτότητα

Η παραγωγή του «Primordial» ανήκει στην «Μαλντορόρ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία, η οποία λειτουργεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Νάνας Παπαδάκη. Η Νάνα Παπαδάκη είναι μια πολυσχιδής καλλιτέχνις, γνωστή ως ηθοποιός, σκηνοθέτις, ποιήτρια και συγγραφέας.

Η ομάδα της «Μαλντορόρ» έχει παρουσιάσει στο παρελθόν σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, βασισμένες σε έργα καταξιωμένων συγγραφέων όπως ο Τενεσί Ουίλιαμς, ο Θοδωρής Καλλιφατίδης, η Νίκη Τριανταφυλλίδη, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο Πλάτωνας. Το «Primordial» αποτελεί την πρώτη οπτικοακουστική παραγωγή της εταιρίας, σηματοδοτώντας την επέκταση των καλλιτεχνικών της δραστηριοτήτων.

Συνολική αναγνώριση και μελλοντικοί στόχοι

Το έργο της «Μαλντορόρ» έχει παρουσιαστεί σε επτά πόλεις της Ελλάδας και σε δύο πόλεις του εξωτερικού, επιδεικνύοντας μια ευρεία γεωγραφική εμβέλεια. Οι παραγωγές και οι ταινίες της εταιρίας έχουν επιλεγεί σε περίπου σαράντα διεθνή φεστιβάλ και καλλιτεχνικές πλατφόρμες, ενώ έχουν αποσπάσει συνολικά είκοσι διεθνή βραβεία, αριθμός που υπογραμμίζει την ποιότητα και την απήχηση της δουλειάς τους.

Η ομάδα συνεχίζει να αναπτύσσει την καλλιτεχνική της δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι βασικοί άξονες της δράσης της περιλαμβάνουν τη σύγχρονη ανθρώπινη εμπειρία, τη γυναικεία ταυτότητα, την ελληνική κληρονομιά και τη διεπιστημονική έρευνα. Μέσα από αυτές τις κατευθύνσεις, η «Μαλντορόρ» προάγει την καλλιτεχνική σύμπραξη, τον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών και τεχνικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta