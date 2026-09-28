Η ταινία «Please» της Άννας Μάντζαρη μεγάλη νικήτρια του Animasyros 2026

Η ταινία «Please» της Άννας Μάντζαρη αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της φετινής διοργάνωσης του Animasyros, λαμβάνοντας το κορυφαίο βραβείο στην κατηγορία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος. Η παραγωγή, που αποτελεί συμπαραγωγή Σερβίας, Γαλλίας, Τσεχίας, Νορβηγίας και Φινλανδίας, ξεχώρισε ανάμεσα στις συμμετοχές του Φεστιβάλ. Η πανηγυρική τελετή λήξης του 19ου Animasyros Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Σύρου.

Η μεγάλη διάκριση για το «Please»

Η ταινία «Please» της Άννας Μάντζαρη αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της φετινής διοργάνωσης του Animasyros, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο στην κατηγορία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος. Αυτό το τμήμα αποτελεί τη ναυαρχίδα του Φεστιβάλ, προσελκύοντας τις πιο σημαντικές παραγωγές από όλο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή, με τη συμμετοχή της Σερβίας, της Γαλλίας, της Τσεχίας, της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, αναδεικνύοντας τον πολυεθνικό χαρακτήρα της.

Η κριτική επιτροπή, αιτιολογώντας την απόφασή της για τη βράβευση, περιέγραψε την ταινία ως «χιουμοριστική, όμορφα εκτελεσμένη και με τέλειο timing». Πρόσθεσε επίσης ότι «οι χαρακτήρες είχαν έντονη προσωπικότητα στο κινούμενο σχέδιό τους, στην προσπάθειά τους να βρουν την αγάπη σε έναν αποξενωμένο κόσμο», αναδεικνύοντας τόσο την τεχνική αρτιότητα όσο και το συναισθηματικό βάθος της δημιουργίας της Άννας Μάντζαρη.

Βράβευση για την ελληνική παραγωγή «The Dog»

Στο πλαίσιο του Animasyros, τιμήθηκε και η ελληνική παραγωγή, με το βραβείο του Ελληνικού Διαγωνιστικού τμήματος να απονέμεται στην ταινία «The Dog» του Κωνσταντίνου Δέμη. Το βραβείο αυτό έχει θεσμοθετηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), υπογραμμίζοντας την υποστήριξη στην εγχώρια παραγωγή κινούμενων σχεδίων. Η διάκριση συνοδεύεται και από ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 1.500 ευρώ.

Η κριτική επιτροπή, αναφερόμενη στην ταινία του Κωνσταντίνου Δέμη, επεσήμανε «την τεχνική της αδρότητα και το ισχυρό της μήνυμα». Το μήνυμα αυτό εστιάζει στην ανθρώπινη κατάσταση, διερευνώντας «πόσο εύκολα κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες μπορείς να χάσεις τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς σου και να οδηγηθείς στην αποκτήνωση», προσδίδοντας στην ταινία ένα βαθύτερο κοινωνικό και υπαρξιακό περιεχόμενο.

Η τελετή λήξης στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων

Η πανηγυρική τελετή λήξης και η απονομή των βραβείων του 19ου Animasyros Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων πραγματοποιήθηκε σε ένα εμβληματικό χώρο, το ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη ολοκλήρωση των επτά ημερών του Φεστιβάλ.

Την παρουσίαση της τελετής είχε αναλάβει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Μαρία Ανεστοπούλου, η οποία καθοδήγησε την εκδήλωση. Η έναρξη της τελετής λήξης του Animasyros 2026 είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς περιλάμβανε ένα σύντομο απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση «Θαλασσινή Πολιτεία» του Νίκου Σφυρόερα. Το απόσπασμα παρουσιάστηκε από τον Θεατρικό Πολιτιστικό Όμιλο Σύρου «Απόλλων», εντασσόμενο στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την ίδρυση και την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, προσδίδοντας μια ιστορική διάσταση στην εκδήλωση.

Το πλούσιο πρόγραμμα και τα αφιερώματα του 19ου Animasyros

Η φετινή διοργάνωση του Animasyros χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη και πλουσιότερη από ποτέ, με ένα πρόγραμμα που διήρκεσε επτά γεμάτες ημέρες. Κατά τη διάρκειά του, προβλήθηκαν συνολικά 280 ταινίες, οι οποίες αντιπροσώπευαν την αφρόκρεμα του παγκόσμιου κινούμενου σχεδίου, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα δημιουργιών στο κοινό.

Το Φεστιβάλ υποδέχθηκε κορυφαίους καλεσμένους από όλο τον κόσμο και περιλάμβανε επτά διαγωνιστικά τμήματα, καλύπτοντας διάφορες πτυχές της τέχνης του animation. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν έξι ειδικά αφιερώματα, τα οποία ήταν αφιερωμένα στην Ιρλανδία, στο πρόγραμμα Freedom 250 με κλασικές ταινίες της Disney, στο Royal College of Art, στον Λίβανο, στην Αρμενία, καθώς και στις Νέες φωνές του γερμανικού κινούμενου σχεδίου. Το πρόγραμμα συμπλήρωσε το καθιερωμένο Διεθνές Πανόραμα, ειδικά επιλεγμένες ταινίες για παιδιά, καθώς και πρωτότυπα εργαστήρια που απευθύνονταν σε όλους τους επισκέπτες, προσφέροντας εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εμπειρίες.

Δράσεις αγοράς και επίσημοι παρευρισκόμενοι

Στο πλαίσιο του Animasyros 2026, πέρα από τις προβολές και τις βραβεύσεις, πραγματοποιήθηκαν και σημαντικές δράσεις της αγοράς. Αυτές οι δράσεις λειτούργησαν ως ένας κεντρικός τόπος συνάντησης για την παγκόσμια δημιουργία στον χώρο του animation, προσελκύοντας περισσότερους από 100 επαγγελματίες από 20 διαφορετικές χώρες. Η παρουσία τους ενίσχυσε τον διάλογο και τις συνεργασίες στον κλάδο, ενώ το Φεστιβάλ υποδέχθηκε επίσης πλήθος επισκεπτών από όλο τον κόσμο, καθώς και τους αγαπημένους φίλους του, οι οποίοι, κάθε Σεπτέμβριο εδώ και 19 χρόνια, δίνουν ραντεβού στο νησί της Σύρου.

Την εκδήλωση της τελετής λήξης τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Γιάννης Ρούσσος. Οι επίσημοι παρευρισκόμενοι απηύθυναν επίσης χαιρετισμό προς τους διοργανωτές και το κοινό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διοργάνωσης για την πολιτιστική ανάπτυξη και την προβολή της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki