Η Εθνική Ελλάδας σημείωσε μια σημαντική νίκη επί της Γερμανίας με σκορ 1-0, σε αγώνα που διεξήχθη στην έδρα των Γερμανών, στο γήπεδο της Άουγκσμπουργκ. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, χαρίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ελληνική ομάδα. Αυτή η επικράτηση έρχεται μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Σερβίας, με την Εθνική να στοχεύει στην παραμονή της στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στον όμιλο της League A του Nations League.

Το γκολ που «πάγωσε» τους Γερμανούς

Το καθοριστικό γκολ για την Εθνική Ελλάδας ήρθε στο 74ο λεπτό, όταν ο Κουρμπέλης κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η φάση ξεκίνησε με μια αντεπίθεση, όπου ο Τζόλης έκανε μια υπέροχη ενέργεια και γύρισμα από τα δεξιά. Η μπάλα έφτασε στον Κουρμπέλη, ο οποίος, αφού έκανε ντρίμπλα και βρήκε σε αμυντικό, σούταρε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0.

Το τέρμα αυτό σημειώθηκε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, καθώς η ελληνική ομάδα είχε δεχθεί πίεση από τους Γερμανούς. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα στην αντεπίθεση αποδείχθηκε καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Για την Εθνική Ελλάδας, ο προπονητής Γιοβάνιοβιτς επέλεξε για την αρχική ενδεκάδα τους Τζολάκη, Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τσιμίκα, Ζαφείρη, Ανδρούτσο, Τζόλη, Καρέτσα, Τεττέη και Παυλίδη. Η ομάδα αντιμετώπισε το μεγαθήριο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ, σε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή εκτός έδρας.

Από την πλευρά της Γερμανίας, η ενδεκάδα αποτελούνταν από τους Νίμπελ, Μπράουν, Μπίσεκ, Τα, Βάγκνομαν, Κίμιχ, Ενμέτσα, Σάντε, Αντεγέμι, Κόντε και Εμπνουνταλίμπ. Οι Γερμανοί, αν και εξαιρετικοί στο πρέσινγκ, απείλησαν ελάχιστα την ελληνική εστία.

Ευκαιρίες και επεμβάσεις

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, σημειώθηκαν αρκετές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Ο Ιωαννίδης είχε μια σημαντική ευκαιρία, κάνοντας πέφτοντας ένα σουτ που έστειλε την μπάλα λίγο άουτ. Αργότερα, σε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία τετ-α-τετ, μετά από κλέψιμο του Παυλίδη και τέλεια πάσα, ο Ιωαννίδης πλάσαρε βιαστικά με τη μία, στέλνοντας ξανά την μπάλα ελάχιστα άουτ. Επίσης, ο Τζόλης, μετά από αντεπίθεση και πάσα του Καρέτσα, έκανε μια σέντρα σουτ από δεξιά που δεν είχε τη δύναμη να απειλήσει.

Ο τερματοφύλακας της Ελλάδας, Τζολάκης, πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, διατηρώντας το μηδέν στην εστία του. Σταμάτησε με τα πόδια ένα περίεργο γύρισμα του Μπίσεκ και μπλόκαρε ένα σουτ του Κοντέ έξω από την περιοχή. Επίσης, απέκρουσε με τρομερή επέμβαση ένα κόρνερ που προήλθε από εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ, ενώ μπλόκαρε και ένα σουτ του Κοντέ που σημάδευε τη γωνία μετά από λάθος του Ζαφείρη.

Αλλαγές και κάρτες

Στο ημίχρονο του αγώνα, ο Σάλιακας πήρε τη θέση του Βαγιαννίδη στην ενδεκάδα της Ελλάδας. Αργότερα, έγιναν και άλλες αλλαγές, με τον Ιωαννίδη και τον σκόρερ Κουρμπέλη να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, αντικαθιστώντας τους Ζαφείρη και Τετέι αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι ο Κουρμπέλης, ο οποίος ξεκίνησε ως αναπληρωματικός, πέρασε στον αγώνα και κατάφερε να σκοράρει το νικητήριο γκολ.

Στον αγώνα δόθηκε και μία κίτρινη κάρτα στον Ρέτσο για ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, μια απόφαση που χαρακτηρίστηκε ως υπερβολική. Η Εθνική προσπάθησε να πάρει ξανά μέτρα στο γήπεδο, μετά την πίεση που δέχθηκε από τους Γερμανούς, σε μια ασυνήθιστη εικόνα όπου δεν δημιούργησε πολλές φάσεις, αλλά απειλήθηκε ελάχιστα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki