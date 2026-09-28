Το έργο του Rob Hayes «Μπόμπυ: οι αθώες κουβέντες με ζώα» έρχεται στην Ελλάδα

Το έργο του Rob Hayes, «Μπόμπυ: οι αθώες κουβέντες με ζώα», το οποίο έχει ήδη ταράξει τα νερά της παγκόσμιας θεατρικής σκηνής, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Βασίλης Μαγουλιώτης, ενώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει ο Γιάννης Νιάρρος, σε έναν μονόλογο που περιγράφεται ως προβληματικά οικείος και μετασυνουσιακός.

Ο μονόλογος που τάραξε τα νερά

Το θεατρικό έργο του Rob Hayes, με τον τίτλο «Μπόμπυ: οι αθώες κουβέντες με ζώα», έρχεται να συστηθεί στο ελληνικό κοινό, σηματοδοτώντας την πρώτη του παρουσία στη χώρα μας. Η παράσταση έχει ήδη αποσπάσει την προσοχή διεθνώς, προκαλώντας συζητήσεις και εντυπώσεις στον παγκόσμιο θεατρικό χώρο.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Βασίλη Μαγουλιώτη αναμένεται να αναδείξει τις ιδιαίτερες πτυχές αυτού του έργου. Ο Γιάννης Νιάρρος καλείται να ερμηνεύσει τον κεντρικό χαρακτήρα, τον Μπόμπυ, σε έναν μονόλογο που υπόσχεται να είναι ταυτόχρονα οικείος και να προκαλεί προβληματισμό.

Ο Μπόμπυ και οι ιδιαίτερες σχέσεις του

Ο κεντρικός ήρωας, ο Μπόμπυ, παρουσιάζεται ως ένα άτομο με αξιοσημείωτη ειλικρίνεια στις ερωτικές του σχέσεις. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από τρυφερότητα και φροντίδα, ενώ ταυτόχρονα επιδεικνύει μια θαρραλέα ευαλωτότητα. Αυτή η ικανότητα να ανοίγει την καρδιά του τόσο διάπλατα είναι ένα σπάνιο χαρακτηριστικό.

Παράλληλα, ο Μπόμπυ δεν είναι ένας αψεγάδιαστος χαρακτήρας, καθώς η συμπεριφορά του μπορεί να γίνει ελαφρώς χειριστική σε ορισμένες περιπτώσεις, μια ανθρώπινη αδυναμία που εντάσσεται στην πολυπλοκότητα του ρόλου του. Η ιδιαιτερότητα των σχέσεών του έγκειται στο γεγονός ότι οι ερωτικοί του σύντροφοι είναι, στην κυριολεξία, ζώα.

Θέματα και προβληματισμοί της παράστασης

Ο μονόλογος, ο οποίος μοιάζει με μια ομαδική ψυχοθεραπεία, εστιάζει στον Μπόμπυ, έναν χαρακτήρα που έχει τραυματιστεί από την κοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από τις συνομιλίες του με τους τετράποδους παρτενέρ του, αλλά και απευθυνόμενος στο κοινό, ο Μπόμπυ διαπραγματεύεται μια σειρά από βαθιά ζητήματα.

Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται η απελπισία για την επίτευξη μιας πραγματικής σύνδεσης με τους άλλους, τα οξύμωρα της σύγχρονης ηθικής, τα γενεαλογικά τραύματα που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, καθώς και η κοινή αμηχανία που ακολουθεί μετά το σεξ. Η παράσταση προσκαλεί το κοινό σε μια ενδοσκοπική διαδικασία, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές συγκρούσεις του ήρωα.

Η σκηνοθετική ματιά του Βασίλη Μαγουλιώτη

Ο Βασίλης Μαγουλιώτης, μετά την περσινή επιτυχία της παράστασης «Η Συναρπαστική Εξέγερση του Χούλιο Τόγκα», επιστρέφει στη σκηνοθεσία ενός έργου που εξερευνά εκ νέου ήρωες με σύνθετες προσωπικότητες. Η σκηνοθετική του προσέγγιση χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να αναδεικνύει χαρακτήρες που κινούνται στα όρια του ιδανικού και του ανήθικου.

Οι ήρωες που επιλέγει να σκηνοθετήσει ο Μαγουλιώτης συχνά παλεύουν ανάμεσα στην απόγνωση και το χιούμορ, δημιουργώντας μια δυναμική που καθηλώνει το κοινό. Η νέα του δουλειά με το έργο του Rob Hayes αναμένεται να συνεχίσει αυτή την παράδοση, προσφέροντας μια παράσταση με πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης και συναισθημάτων.

Η ερμηνεία του Γιάννη Νιάρρου

Ο Γιάννης Νιάρρος αναλαμβάνει τον απαιτητικό ρόλο του Μπόμπυ, λειτουργώντας επί σκηνής ως ένας σκανταλιάρης και τραγικός «stand-up dramedian». Η ερμηνεία του αναμένεται να δώσει ζωή σε έναν χαρακτήρα που είναι καταδικασμένος να φλερτάρει συνεχώς με τις πιο αξιαγάπητες αλλά και τις πιο σκοτεινές εκφράσεις της μοντέρνας ανθρωποσύνης.

Μέσα από την ερμηνεία του, ο Νιάρρος φέρνει στο προσκήνιο την πολυπλοκότητα του Μπόμπυ, αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις και τις εσωτερικές του μάχες. Η παρουσία του επί σκηνής υπόσχεται να είναι μια δυναμική και συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία για τους θεατές.

Οι συντελεστές της παραγωγής

Την ευθύνη για την προβολή και τη διαφήμιση της θεατρικής παραγωγής έχουν αναλάβει συγκεκριμένοι συντελεστές. Η Renegade Media και ο Βασίλης Ζαρκαδούλας είναι οι υπεύθυνοι για την επικοινωνιακή στρατηγική του έργου.

Η εργασία τους επικεντρώνεται στη διασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας του έργου «Μπόμπυ: οι αθώες κουβέντες με ζώα» προς το ευρύ κοινό, εξασφαλίζοντας την προβολή του σε διάφορες πλατφόρμες και μέσα.

Με πληροφορίες από: Reader