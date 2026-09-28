Το ανανεωμένο BYD Dolphin Surf: Πλουσιότερος εξοπλισμός και νέα ψηφιακά χαρακτηριστικά

Το BYD Dolphin Surf, το μικρότερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ευρωπαϊκής γκάμας της BYD, παρουσιάζεται ανανεωμένο για το 2026, ενισχύοντας τα στοιχεία της καθημερινής χρήσης. Η νέα εκδοχή του φέρνει πλουσιότερο εξοπλισμό, βελτιωμένη εργονομία και νέα ψηφιακά χαρακτηριστικά. Το μοντέλο διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, με αυτονομία που φτάνει έως τα 322 χιλιόμετρα και τιμές που ξεκινούν από 17.990 ευρώ.

Βασικά χαρακτηριστικά και εκδόσεις

Η βασική αρχιτεκτονική του BYD Dolphin Surf παραμένει σταθερή. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, με μήκος κάτω από τέσσερα μέτρα, κίνηση στους εμπρός τροχούς και μπαταρία τεχνολογίας LFP (Blade Battery).

Το μοντέλο προσφέρεται σε τρεις διαθέσιμες εκδόσεις: Active, Boost και Comfort. Οι βελτιώσεις επικεντρώνονται κυρίως στην ενίσχυση της εμπειρίας στο εσωτερικό του οχήματος και στον εμπλουτισμό του εξοπλισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις δύο πλουσιότερες εκδόσεις.

Εξωτερικές διαστάσεις και πρακτικότητα

Οι εξωτερικές διαστάσεις του Dolphin Surf το κατατάσσουν στα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης, με μήκος 3.990 χιλιοστά, πλάτος 1.720 χιλιοστά και ύψος 1.590 χιλιοστά. Το μεταξόνιο ανέρχεται στα 2.500 χιλιοστά.

Η ακτίνα στροφής των 4,95 μέτρων υπογραμμίζει τον αστικό του προσανατολισμό, ενώ η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 155 χιλιοστά χωρίς φορτίο. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει 308 λίτρα χωρητικότητας, ενώ με την αναδίπλωση του πίσω καθίσματος σε αναλογία 50:50, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.037 λίτρα.

Στην έκδοση MY2026, όλες οι εκδόσεις του Dolphin Surf αποκτούν κάλυμμα και φωτισμό στον χώρο αποσκευών, προσθήκες που βελτιώνουν την καθημερινή πρακτικότητα. Εξωτερικά, η βασική έκδοση Active αναβαθμίζεται με ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αντικαθιστώντας τους προηγούμενους ατσάλινους τροχούς των 15 ιντσών. Στην παλέτα των χρωμάτων προστίθεται το Skiing White, συμπληρώνοντας τα ήδη υπάρχοντα Lime Green, Obsidian Black και Ice Blue.

Αναβαθμίσεις στην καμπίνα και την εργονομία

Οι πιο σημαντικές αλλαγές στο Dolphin Surf εντοπίζονται στην καμπίνα των επιβατών. Ο επιλογέας κίνησης έχει μεταφερθεί από το ταμπλό στην κολόνα του τιμονιού. Αυτή η νέα διάταξη απελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα και αναδιαμορφώνει τη θέση των χειριστηρίων γύρω από τον οδηγό, βελτιώνοντας την εργονομία.

Το τιμόνι έχει επίσης νέα σχεδίαση και διατηρεί την επένδυση από vegan δέρμα σε όλες τις εκδόσεις. Στις εκδόσεις Boost και Comfort, το τιμόνι είναι πλέον θερμαινόμενο, ενώ τα θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα προστίθενται στον εξοπλισμό της έκδοσης Boost και παραμένουν στην Comfort.

Εξοπλισμός άνεσης και ψηφιακές υπηρεσίες

Ο αυτόματος κλιματισμός αποτελεί πλέον στάνταρ εξοπλισμό σε ολόκληρη τη γκάμα του BYD Dolphin Surf. Οι εκδόσεις Active και Boost διαθέτουν υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων, ενώ η έκδοση Comfort συνεχίζει να προσφέρει vegan δέρμα.

Στις δύο πλουσιότερες εκδόσεις, Boost και Comfort, τα εμπρός καθίσματα ρυθμίζονται ηλεκτρικά. Επιπλέον, περιλαμβάνονται ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, αισθητήρας βροχής και πρόσθετος φωτισμός ανάγνωσης για τους πίσω επιβάτες, ενισχύοντας την άνεση και την πρακτικότητα.

Η έκδοση Comfort ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών. Εξοπλίζεται με οθόνη αφής 12,8 ιντσών, αντικαθιστώντας την προηγούμενη των 10,1 ιντσών, καθώς και με ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών. Περιλαμβάνει επίσης ενσωματωμένες υπηρεσίες Google built-in, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία στον οδηγό και τους επιβάτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta