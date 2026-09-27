Η BYD παρουσιάζει το νέο plug-in υβριδικό DOLPHIN G DM-i

Η BYD ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με την παρουσίαση του νέου πεντάθυρου supermini BYD DOLPHIN G DM-i. Το νέο μοντέλο τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας B, φέρνοντας την plug-in hybrid τεχνολογία Super DM. Συνδυάζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 105 χλμ., ευρύχωρο χώρο αποσκευών 425 λίτρων και τιμή εκκίνησης από 22.990 ευρώ.

Ενίσχυση στην ελληνική αγορά και τεχνολογία Super DM-i

Η κινεζική μάρκα BYD συνεχίζει να επεκτείνεται στην ελληνική αγορά, προσθέτοντας το DOLPHIN G DM-i στη γκάμα της. Το συγκεκριμένο μοντέλο αξιοποιεί την τεχνολογία Super Hybrid DM-i, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της BYD για υβριδικά συστήματα.

Το σύστημα κίνησης του DOLPHIN G DM-i συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα και την καινοτόμο μπαταρία Blade Battery. Αυτός ο συνδυασμός στοχεύει στην κάλυψη των καθημερινών μετακινήσεων με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα προσφέρει τη σιγουριά του υβριδικού συστήματος για μεγαλύτερα ταξίδια.

Διαστάσεις και πρακτικότητα

Όσον αφορά τις διαστάσεις του, το BYD DOLPHIN G DM-i έχει μήκος 4,16 μέτρα, πλάτος 1,825 μέτρα και μεταξόνιο 2,61 μέτρα. Οι διαστάσεις αυτές το καθιστούν κατάλληλο για την οδήγηση και τους ελιγμούς στην πόλη, διατηρώντας παράλληλα μια ευελιξία που είναι απαραίτητη για αστικές συνθήκες.

Παρά το compact μέγεθός του, το μοντέλο διαθέτει χώρους που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ακόμα και οικογενειακής χρήσης. Ο χώρος αποσκευών του οχήματος ανέρχεται στα 425 λίτρα, προσφέροντας επαρκή χωρητικότητα για τις καθημερινές ανάγκες. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ο χώρος αποσκευών μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας έως τα 1.225 λίτρα, παρέχοντας έτσι επιπλέον ευελιξία για τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων.

Σχεδιαστική ταυτότητα και εξοπλισμός

Σχεδιαστικά, το εμπρός μέρος του DOLPHIN G DM-i υιοθετεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της BYD. Χαρακτηρίζεται από ομαλές επιφάνειες, καθαρές γραμμές και διακριτικά ενσωματωμένες εισαγωγές αέρα στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα. Τα πιο κάθετα άκρα του εμπρός τμήματος συμβάλλουν στην οπτική ανάδειξη του πλάτους του αυτοκινήτου, προσδίδοντας του μια δυναμική παρουσία.

Τα φωτιστικά σώματα LED περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων του μοντέλου, εξασφαλίζοντας σύγχρονη αισθητική και βελτιωμένη ορατότητα. Στο πλάι, μια χαρακτηριστική γραμμή του αμαξώματος οδηγεί το βλέμμα προς την κολόνα C, όπου συναντάμε τη σχεδίαση της «αιωρούμενης» οροφής. Στο πίσω μέρος, μια οριζόντια μπάρα φωτισμού LED εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αμαξώματος, ενσωματώνοντας διακριτικά το λογότυπο της BYD.

Όσον αφορά τις ζάντες, η γκάμα ξεκινά με ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών στις εκδόσεις Active και Boost. Οι εκδόσεις Comfort και Sport διαθέτουν ζάντες 18 ιντσών, με την έκδοση Sport να χρησιμοποιεί επιπλέον μαύρο φινίρισμα για πιο σπορ εμφάνιση.

Υβριδικό σύστημα κίνησης και επιδόσεις

Στον πυρήνα του BYD DOLPHIN G DM-i βρίσκεται το σύστημα Super Hybrid με DM-i, στο οποίο ο ηλεκτροκινητήρας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κίνηση του αυτοκινήτου. Ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων προσφέρει απόδοση 95 ίππων, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας φτάνει τους 163 ίππους και τα 210 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και επιτάχυνση.

Η έκδοση Active του μοντέλου αποδίδει συνδυαστικά 176 ίππους και είναι εξοπλισμένη με μπαταρία Blade Battery χωρητικότητας 7,4 kWh. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport χρησιμοποιούν μια μεγαλύτερη μπαταρία Blade Battery, χωρητικότητας 18,3 kWh, και προσφέρουν συνδυαστική ισχύ 212 ίππων. Οι ισχυρότερες αυτές εκδόσεις επιταχύνουν από 0-100 χλμ./ώρα σε 8,3 δευτερόλεπτα και μπορούν να φτάσουν τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.

Αυτονομία και κατανάλωση

Η μεγάλη μπαταρία των 18,3 kWh, που εξοπλίζει τις εκδόσεις Boost, Comfort και Sport, προσφέρει σημαντική αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία. Συγκεκριμένα, μπορεί να φτάσει έως τα 105 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP και έως τα 150 χλμ. στην πόλη, καλύπτοντας τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου 42 λίτρων και μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, η συνολική αυτονομία του οχήματος μπορεί να φτάσει έως τα 1.040 χλμ., προσφέροντας μεγάλη ευελιξία για μακρινά ταξίδια χωρίς την ανάγκη συχνών στάσεων για ανεφοδιασμό. Η επίσημη σταθμισμένη κατανάλωση για τις εκδόσεις με την μπαταρία των 18,3 kWh ανακοινώνεται στα 1,4 λίτρα ανά 100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται στα 32 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Όσον αφορά τη φόρτιση, οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport υποστηρίζουν φόρτιση σε AC έως 6,6 kW και σε DC έως 39 kW. Η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από το 10% έως το 80% της χωρητικότητάς της σε μόλις 26 λεπτά, όταν χρησιμοποιείται ταχυφορτιστής DC.

Με πληροφορίες από: Gazzetta