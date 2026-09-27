Θεατρικές παραστάσεις επιστρέφουν στις αθηναϊκές σκηνές αυτό το φθινόπωρο

Το θεατρικό φθινόπωρο στην Αθήνα προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να δουν δημοφιλείς παραστάσεις τις προηγούμενες σεζόν. Συνολικά 25 θεατρικά έργα επιστρέφουν για δεύτερη, τρίτη ή ακόμα και όγδοη χρονιά, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να κλείσει εισιτήρια για παραστάσεις που είχαν συνεχόμενα sold out ή για τις οποίες είχε ακούσει τα καλύτερα λόγια.

Η «Δίκη» του Φραντς Κάφκα επιστρέφει στο Θέατρο ARK

Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο συνεχών εξαντλήσεων εισιτηρίων, η παράσταση «Η Δίκη» του Φραντς Κάφκα, σε σκηνοθεσία του Άρη Μπινιάρη, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο Θέατρο ARK. Η επανέναρξη των παραστάσεων έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2026.

Με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο στον ρόλο του Γιόζεφ Κ., το έργο επαναφέρει στη σκηνή ένα από τα πιο ανήσυχα και διεισδυτικά κείμενα του 20ού αιώνα. Παρουσιάζει έναν κόσμο όπου η κατηγορία προηγείται της απόδειξης, η ενοχή της πράξης, και η εξουσία δρα αόρατα, αλλά είναι αδιάκοπα παρούσα. Στο σύμπαν του Κάφκα, το άτομο βρίσκεται εκτεθειμένο σε έναν ακατανόητο μηχανισμό που το παρακολουθεί, το πιέζει ασφυκτικά και τελικά το εγκλωβίζει. Ο Γιόζεφ Κ. συλλαμβάνεται χωρίς να γνωρίζει το αδίκημά του και του επιτρέπεται να συνεχίσει τη ζωή του, αλλά όχι να την ορίζει. Πρόσωπα, θεσμοί και περιστάσεις συνθέτουν ένα πλέγμα αβεβαιότητας και ασφυκτικού ελέγχου, όπου η αναζήτηση της αλήθειας μετατρέπεται σε βίωμα διάλυσης. Ο Κάφκα συλλαμβάνει με οξυδέρκεια ένα τοπίο όπου η δικαιοσύνη απομακρύνεται, η διαφάνεια εκλείπει και η ελευθερία γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη.

Στη σκηνή, μαζί με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, εμφανίζονται οι Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Στέφανος Πίττας, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης και Κώστας Phoenix. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00, και Κυριακή στις 19:00.

«Ο Κύριος Ζυλ» στο Θέατρο Πόρτα

Μια νέα, σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής «Δεσποινίδος Τζούλιας» του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, έρχεται ξανά στο Θέατρο Πόρτα. Η παράσταση, με τίτλο «Ο Κύριος Ζυλ», θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η εκρηκτική σχέση ανάμεσα στον Ζυλ, έναν νεαρό αριστοκράτη, και τον Ζαν, τον υπηρέτη του. Πρόκειται για μια σχέση όπου η έλξη, η επιθυμία και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβη Στύλλου.

Με πληροφορίες από: ladylike.gr