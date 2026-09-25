Συναυλία Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Κανονικά παρά την πρόγνωση για βροχή

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Η συναυλία έχει ήδη ανακοινωθεί ως sold out, ωστόσο η πρόγνωση του καιρού έχει δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή της.

Παρά τις προβλέψεις για βροχοπτώσεις, η παραγωγή εμφανίζεται βέβαιη ότι οι καιρικές συνθήκες δεν θα επηρεάσουν το live, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για μια μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, ένα γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί. Το ραντεβού έχει δοθεί για το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να ρυθμίζονται πυρετωδώς.

Η πρόγνωση του καιρού και οι ανησυχίες

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού, από το βράδυ της Παρασκευής προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά της χώρας. Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σε περιοχές του Ιονίου και της Πελοποννήσου.

Επιπλέον, μπόρες προβλέπονται και στην Αττική έως τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου. Αυτή η πρόγνωση έχει δημιουργήσει ανησυχίες και ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η βροχή θα μπορούσε να επηρεάσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.

Η στάση της παραγωγής και οι διαβεβαιώσεις

Παρά την πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Studio 4» αναφέρουν ότι η παραγωγή της συναυλίας είναι βέβαιη πως οι καιρικές συνθήκες δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη διεξαγωγή του live.

Μάλιστα, οι τελευταίες πρόβες της Άννας Βίσση πραγματοποιήθηκαν υπό βροχή, κάτι που λειτούργησε παράλληλα ως δοκιμή για τον εξοπλισμό. Τόσο η σκηνή όσο και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν στη συναυλία έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Οδηγίες για το κοινό

Όσον αφορά το κοινό που θα παρευρεθεί στη συναυλία, η σύσταση είναι όσοι αισθάνονται ανασφάλεια εξαιτίας του καιρού να έχουν μαζί τους αδιάβροχο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση ομπρέλας απαγορεύεται αυστηρά στον συναυλιακό χώρο για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης των θεατών.

Συνολικά, η sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ παραμένει κανονικά προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου, με την παραγωγή να έχει ήδη προετοιμαστεί πλήρως για το ενδεχόμενο βροχής.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr