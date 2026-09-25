Η Citroën στην Auto Athina 2026 με μια ξεχωριστή πανευρωπαϊκή πρεμιέρα

Η Citroën ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην έκθεση Auto Athina 2026, η οποία θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου. Η παρουσία της γαλλικής εταιρείας στην έκθεση θα σηματοδοτηθεί από μια σημαντική πανευρωπαϊκή πρεμιέρα, αναδεικνύοντας τη νέα δυναμική της γκάμας της. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά στην Ευρώπη το νέο Citroën C3 Aircross OUTDOOR στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Extended Range.

Η πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του C3 Aircross OUTDOOR

Το νέο Citroën C3 Aircross OUTDOOR, στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Extended Range, θα κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Ευρώπη, επιλέγοντας την Auto Athina 2026 για αυτό το σημαντικό γεγονός. Η παρουσίαση στην Αθήνα προσδίδει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τοποθετεί την ελληνική αγορά στο επίκεντρο μιας νέας και σημαντικής άφιξης για τη Citroën.

Το μοντέλο αυτό συνδυάζει τον οικογενειακό και πολυχρηστικό χαρακτήρα του C3 Aircross με μια νέα, πιο περιπετειώδη σχεδιαστική ταυτότητα, γνωστή ως OUTDOOR. Παράλληλα, προσφέρει την ελευθερία μετακίνησης που εξασφαλίζει η αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία του, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο της καθημερινότητας όσο και των οικογενειακών αποδράσεων.

Χαρακτηριστικά και σχεδιασμός της κορυφαίας έκδοσης

Το C3 Aircross OUTDOOR αποτελεί την κορυφαία έκδοση της γκάμας του μοντέλου, ξεχωρίζοντας άμεσα χάρη στα αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία που ενισχύουν τον δυναμικό και περιπετειώδη χαρακτήρα του. Η νέα σειρά OUTDOOR τοποθετείται πάνω από το επίπεδο εξοπλισμού MAX, προσφέροντας έναν συνδυασμό πλούσιου εξοπλισμού, ιδιαίτερης αισθητικής ταυτότητας και στοιχείων που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των καθημερινών μετακινήσεων όσο και των οικογενειακών αποδράσεων.

Στην εξωτερική του σχεδίαση, το C3 Aircross OUTDOOR αποκτά έναν νέο εμπρός προφυλακτήρα με πιο έντονες γραμμές, ο οποίος προσδίδει μια πιο επιβλητική όψη. Συνοδεύεται από χαρακτηριστικές λεπτομέρειες σε απόχρωση Infra Rouge και αποκλειστικά στοιχεία OUTDOOR, τα οποία τονίζουν τον περιπετειώδη του χαρακτήρα. Επιπλέον, εξοπλίζεται με νέες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, οι οποίες συμπληρώνουν την ξεχωριστή του εμφάνιση. Στο εσωτερικό, η άνεση εξασφαλίζεται από τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort®, τα οποία συνδυάζονται με ιδιαίτερα γραφικά μοτίβα και κόκκινες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια ξεχωριστή και άμεσα αναγνωρίσιμη ατμόσφαιρα.

Ηλεκτρική αυτονομία και πρακτικότητα

Το μοντέλο που θα παρουσιαστεί στην Auto Athina είναι αμιγώς ηλεκτρικό, προσφέροντας σημαντική αυτονομία για τις μετακινήσεις. Η μεικτή αυτονομία του φτάνει τα 397 χιλιόμετρα, ενώ στην αστική χρήση μπορεί να φτάσει έως και τα 547 χιλιόμετρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία τόσο στην καθημερινή οδήγηση όσο και στα οικογενειακά ταξίδια.

Πέρα από την ηλεκτρική του φύση, το C3 Aircross OUTDOOR ενσωματώνει και πρακτικά στοιχεία που ενισχύουν τον χρηστικό του χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι λειτουργικές ράγες οροφής, οι οποίες προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες μεταφοράς, καθώς και οι προβολείς ομίχλης LED, που συμβάλλουν στην ασφάλεια και την ορατότητα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του.

Παρουσίαση του e-C3 Collection

Παράλληλα με την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του C3 Aircross OUTDOOR, η Citroën θα παρουσιάσει στην Auto Athina και το e-C3 Collection. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα πλούσια και ξεχωριστή έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού C3, ενός μοντέλου που έχει ήδη κατακτήσει την προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών και έχει αναδειχθεί σε μία από τις πλέον δημοφιλείς προτάσεις ηλεκτροκίνησης στην ελληνική αγορά.

Η συμβολή του e-C3 στην ισχυρή παρουσία της Citroën στον τομέα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι καθοριστική. Στην έκδοση Collection, το μοντέλο αποκτά ακόμα πιο ξεχωριστή προσωπικότητα, χάρη σε μια σειρά από χαρακτηριστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Αυτές περιλαμβάνουν μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, οι οποίες προσδίδουν δυναμισμό, καθώς και μια ειδική εσωτερική επένδυση Urban Blue Collection Ambiance, που ολοκληρώνει την ιδιαίτερη αισθητική του.

Με πληροφορίες από: Topontiki