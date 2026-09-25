«Θεόφιλος sold» του Σαμσών Ρακά στο Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 – Σε σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου

Τα Αθηναϊκά Θέατρα/Stages Network εγκαινιάζουν τη νέα τους θεατρική σκηνή, Μίνι Πειραιώς 131, παρουσιάζοντας το έργο «Θεόφιλος sold» του Σαμσών Ρακά. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία της Όλιας Λαζαρίδου, κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μία παραγωγή που σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία των Αθηναϊκών Θεάτρων με την καταξιωμένη σκηνοθέτιδα.

Η ζωή του Θεόφιλου στη σκηνή

Το έργο «Θεόφιλος sold» είναι εμπνευσμένο από τη ζωή του μεγάλου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου, Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Η παράσταση προσφέρει ένα γρήγορο, ανάλαφρο και χιουμοριστικό πέρασμα από τη βιογραφία του, μέσα από μία αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο.

Η σκηνική παρουσίαση της ζωής και του έργου του Θεόφιλου περιλαμβάνει στοιχεία λαϊκού θεάματος, άρωμα τσίρκου και συνοδεύεται από μουσικές. Αυτή η προσέγγιση επιδιώκει να αναδείξει την ιδιαίτερη προσωπικότητα του περιπλανώμενου ζωγράφου.

Οι συντελεστές της παράστασης

Τον κεντρικό ρόλο του Θεόφιλου ενσαρκώνει ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, ένας ηθοποιός που έχει βραβευτεί με το Βραβείο «Κάρολος Κουν» για την ερμηνεία του σε ελληνικό έργο. Στο πλευρό του στη σκηνή βρίσκεται η ηθοποιός Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου, συμπληρώνοντας το καστ της παράστασης.

Η σκηνοθετική επιμέλεια ανήκει στην Όλια Λαζαρίδου, η οποία συνεργάζεται για πρώτη φορά με τα Αθηναϊκά Θέατρα/Stages Network για αυτή την παραγωγή. Η επιλογή της σκηνοθέτιδας υπογραμμίζει την πρόθεση για μία φρέσκια και καλλιτεχνική προσέγγιση του θέματος.

Η ιδιαιτερότητα του Θεόφιλου

Η ψυχοσύνθεση του Θεόφιλου περιγράφεται ως πολύ κοντά στην παιδική ηλικία, γεγονός που εξηγεί γιατί οι καλύτεροι φίλοι του ήταν τα παιδιά. Ο ίδιος είχε την ικανότητα να τα οργανώνει και να καταστρώνει μαζί τους υπαίθριες παραστάσεις, για τις οποίες έγραφε ο ίδιος τα έργα.

Η ζωή του Θεόφιλου παρομοιάζεται με ένα παραμύθι, το οποίο χαρακτηρίζεται ως συναρπαστικό και διδακτικό. Σε αυτή τη ζωή συνυπάρχουν η παιδική αφέλεια και η ειλικρίνεια με τη σοβαρότητα και τη σοφία ενός μεγάλου δασκάλου, δημιουργώντας ένα μοναδικό πορτρέτο.

Αντιμετωπίζοντας τη χλεύη με την τέχνη

Ο Θεόφιλος, ο ταπεινός περιπλανώμενος ζωγράφος, θεωρούνταν από τον κόσμο ως «σαλός» λόγω των παράδοξων λόγων και πράξεών του. Τον περιγελούσαν και του έκαναν χοντρά αστεία, αντιμετωπίζοντας τη διαφορετικότητά του με χλεύη, πειράγματα και ειρωνείες.

Ωστόσο, ο Θεόφιλος αντιμετώπισε αυτή τη χλεύη ζωγραφίζοντας ακατάπαυστα, αφήνοντας το έργο του να μιλήσει γι’ αυτόν. Δεν απελπίστηκε, δεν δείλιασε και δεν εγκατέλειψε ποτέ τη ζωγραφική. Όπως αναφέρεται στο έργο, η ζωγραφική του ήταν το μυστικό του όπλο, αποτελώντας ένα σπάνιο παράδειγμα αστείρευτης δημιουργικότητας.

Ο Ελύτης, ο Σεφέρης και πολλοί άλλοι έχουν εξυμνήσει το έργο του Θεόφιλου, αναγνωρίζοντας την αξία του παρά την αρχική αμφισβήτηση από το ευρύ κοινό.

Προηγούμενες παρουσιάσεις και πληροφορίες εισιτηρίων

Πριν την πρεμιέρα του στο Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131, η παράσταση «Θεόφιλος sold» έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία σε διάφορους χώρους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Σχολή Καλών Τεχνών, το Fougaro Art Center στο Ναύπλιο και το Παλαιό Πανεπιστήμιο (Μουσείο Ιστορίας) στην Πλάκα, όπου απέσπασε θετικές εντυπώσεις.

Οι τιμές των εισιτηρίων για την παράσταση διαμορφώνονται ως εξής: για την Α και Β Ζώνη το κόστος είναι 15€. Ειδικές τιμές ισχύουν για φοιτητές, ανέργους, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο) και παιδιά έως 12 ετών, με το εισιτήριο να ανέρχεται στα 13€ για τη Β΄ Ζώνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki