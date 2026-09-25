Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο το βράδυ, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» είναι έτοιμη να ανεβεί στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου για μια sold out βραδιά, που αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 95.000 θεατές. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά ραντεβού της χρονιάς, που υπόσχεται να προσφέρει στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών

Η D&A Productions έχει αναλάβει τη διοργάνωση, παρουσιάζοντας μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, σχεδιασμένη αποκλειστικά για τις ανάγκες και τις διαστάσεις του ΟΑΚΑ. Η δημοφιλής τραγουδίστρια θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες από την 50χρονη μουσική της πορεία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της σχέση με το πιστό κοινό της.

Η εντυπωσιακή παραγωγή αναμένεται να προσφέρει μια ξεχωριστή οπτικοακουστική εμπειρία στους θεατές, μετατρέποντας το Ολυμπιακό Στάδιο σε ένα μεγάλο μουσικό σκηνικό παγκόσμιας κλάσης. Το βασικό μουσικό μέρος της συναυλίας υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις έως τρεισήμισι ώρες, ενώ το συνολικό πρόγραμμα, μαζί με το pre-show, θα ξεπεράσει τις τέσσερις ώρες.

Οδηγίες πρόσβασης και ωράριο λειτουργίας

Για την πρόσβαση στο Ολυμπιακό Στάδιο, οι διοργανωτές συστήνουν στους θεατές να επιλέξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με το μετρό να αποτελεί την πιο πρακτική λύση. Ο σταθμός «Ειρήνη» προτείνεται ως η καταλληλότερη επιλογή για την άφιξη στο ΟΑΚΑ, καθώς προσφέρει άμεση πρόσβαση στον χώρο της συναυλίας.

Έχουν προβλεφθεί ενισχυμένα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ για την ομαλή αποχώρηση μετά το τέλος της εκδήλωσης, αναμένεται να υπάρξει παράταση στο ωράριο λειτουργίας των μέσων. Οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 17:00, το pre-show θα ξεκινήσει στις 20:00, και η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00. Ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέλαβε να δώσει οδηγίες για τη μετακίνηση και την είσοδο των θεατών στον χώρο, μέσα από βίντεο στα social media.

Σημαντικές επισημάνσεις για τους θεατές

Οι θεατές καλούνται να φτάσουν εγκαίρως στον χώρο της συναυλίας και να έχουν μαζί τους το εισιτήριό τους, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Είναι σημαντικό να ακολουθούν τη σήμανση που αντιστοιχεί στην κατηγορία του εισιτηρίου τους για την ομαλή είσοδο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαχείριση των εισιτηρίων, καθώς οι διοργανωτές εφιστούν την προσοχή του κοινού να μην ανεβάζουν φωτογραφίες με ορατό το QR code στα social media. Αυτό γίνεται για την αποφυγή του κινδύνου αντιγραφής και παράνομης χρήσης του εισιτηρίου. Επίσης, στον χώρο της συναυλίας δεν θα επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4, επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης, καθώς και επικίνδυνα αντικείμενα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr