Η Mazda στην Auto Athina 2026: Παρουσιάζει τα νέα CX-6e και CX-5

Η Mazda δίνει δυναμικά το «παρών» στην AUTO ATHINA 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 στο Metropolitan Expo. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσιάζει δύο από τα σημαντικότερα νέα της μοντέλα: το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e και το νέο Mazda CX-5.

Η παρουσία της Mazda στην Auto Athina 2026

Η AUTO ATHINA 2026 αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον κλάδο του αυτοκινήτου, και η Mazda επιλέγει αυτή την πλατφόρμα για να αναδείξει τις τελευταίες της εξελίξεις. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Metropolitan Expo, παρέχοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα μοντέλα.

Η Ημέρα Εγκαινίων & Τύπου έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Τότε, οι εκπρόσωποι των Μέσων θα έχουν την πρώτη ευκαιρία να γνωρίσουν τα δύο μοντέλα που, το καθένα με τον δικό του τρόπο, αποτυπώνουν την εξέλιξη της Mazda.

Η φιλοσοφία της Mazda και η ιαπωνική τελειότητα

Με βαθιές ρίζες στην Ιαπωνία, η Mazda διατηρεί μια φιλοσοφία που τοποθετεί διαχρονικά τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Η εταιρεία προσεγγίζει το μέλλον της αυτοκίνησης με έναν ξεχωριστό τρόπο, όπου ο σχεδιασμός, η τεχνολογία και η οδηγική απόλαυση δεν αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητα στοιχεία.

Αντιθέτως, αυτά αποτελούν μέρη μιας ενιαίας εμπειρίας, η οποία εκφράζει τη σύγχρονη Ιαπωνική Τελειότητα. Ακόμη και στην ηλεκτρική εποχή, η αρχή της αρμονικής σύνδεσης οδηγού και αυτοκινήτου, γνωστή ως JINBA ITTAI, παραμένει αδιαπραγμάτευτη για τη Mazda.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e: Ένα βήμα στην ηλεκτροκίνηση

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Mazda βρίσκεται το ολοκαίνουργιο Mazda CX-6e, ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV. Αυτό το μοντέλο σηματοδοτεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην εξέλιξη της Mazda στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το CX-6e μεταφέρει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion στη νέα εποχή, μέσα από το σχεδιαστικό θέμα “Soulful Futuristic Modern”. Χαρακτηρίζεται από καθαρές επιφάνειες, δυναμικές αναλογίες, τη φωτιζόμενη Signature Wing και μια ρευστή σιλουέτα, δημιουργώντας ένα SUV με έντονη παρουσία και ξεκάθαρη ταυτότητα Mazda.

Στο εσωτερικό του CX-6e, η ιαπωνική αισθητική συναντά την προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία. Περιλαμβάνει μια μεγάλη οθόνη αφής 26 ιντσών, Head-Up Display και προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, όλα ενταγμένα σε ένα σύγχρονο, εκλεπτυσμένο περιβάλλον που σχεδιάστηκε με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Εξοπλισμένο με ηλεκτροκινητήρα 258 ίππων, το CX-6e προσφέρει αυτονομία έως 484 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Επιπλέον, διαθέτει δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 200 kW, συνδυάζοντας έτσι τις δυνατότητες ενός σύγχρονου αμιγώς ηλεκτρικού SUV με την οδηγοκεντρική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τη Mazda.

Το νέο Mazda CX-5: Η εξέλιξη ενός παγκόσμιου best-seller

Οι επισκέπτες της AUTO ATHINA 2026 θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το ολοκαίνουργιο Mazda CX-5, το οποίο αποτελεί την τρίτη γενιά του δημοφιλέστερου SUV της Mazda παγκοσμίως. Με περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, το CX-5 είναι ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της μάρκας.

Η νέα γενιά του CX-5 εξελίσσει τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν διαχρονικά. Συνδυάζει μεγαλύτερους χώρους και αυξημένη πρακτικότητα με προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας. Παράλληλα, παρουσιάζει μια ακόμη πιο ώριμη έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo.

Με πληροφορίες από: Topontiki