Μαρινάκης: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τα μέτρα σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, γνωστοποίησε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρξουν νεότερα σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τόσο τα καύσιμα κίνησης όσο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του, οι παρεμβάσεις για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και το σχετικό επίδομα, οι ανακοινώσεις τοποθετούνται στις 14 Οκτωβρίου. Οι κινήσεις αυτές της κυβέρνησης έρχονται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου και την επιβάρυνση που υφίστανται οι καταναλωτές.

Οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι τα μέτρα που αφορούν τα καύσιμα κίνησης θα γνωστοποιηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή η ημερομηνία είναι σύμφωνη με τη συνήθη πρακτική, καθώς οι σχετικές παρεμβάσεις ανακοινώνονται κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Η κυβέρνηση, με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις, προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της για την αγορά των καυσίμων.

Μία σημαντική διαφοροποίηση για αυτή τη φορά είναι ο ορίζοντας εφαρμογής των μέτρων. Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα αφορούν το επόμενο δεκαπενθήμερο. Η απόφαση για αυτή τη δεκαπενθήμερη διάρκεια λήφθηκε λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μία συνθήκη που καθιστά αναγκαία την πιο συχνή προσαρμογή των παρεμβάσεων.

Το πακέτο μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Παύλος Μαρινάκης γνωστοποίησε ότι νέες ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και το σχετικό επίδομα. Η ημερομηνία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τοποθετείται λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά, η οποία έχει οριστεί για τις 15 Οκτωβρίου.

Οι ανακοινώσεις της 14ης Οκτωβρίου αναμένεται να προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους καταναλωτές. Τότε, θα έχει καταστεί πιο καθαρή η εικόνα τόσο των κυβερνητικών παρεμβάσεων όσο και των εμπορικών κινήσεων που θα πραγματοποιήσουν οι ίδιες οι εταιρείες του κλάδου. Με αυτό τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν πλήρη ενημέρωση για τις συνθήκες της αγοράς και τα διαθέσιμα μέτρα στήριξης, λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Το πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι το βασικό πλαίσιο των επερχόμενων παρεμβάσεων έχει ήδη παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό. Οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα αναμένεται να κινούνται στο πλαίσιο που έχει θέσει ο πρωθυπουργός, του οποίου το περίγραμμα έχει ήδη δοθεί. Αυτό το περίγραμμα αποτελεί τη βάση για τις επικείμενες ανακοινώσεις.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της σε μια προσπάθεια να ανακουφίσει εν μέρει τους καταναλωτές. Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου και στην επιβάρυνση που προκαλείται στους πολίτες, οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μεταβλητότητας στην αγορά ενέργειας και στην παροχή στήριξης στους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis, Topontiki