Ανησυχία για τον καιρό στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει, ωστόσο το ενδιαφέρον στρέφεται και στις καιρικές συνθήκες. Οι τελευταίες προγνώσεις δείχνουν άστατο καιρό στην Αττική, με πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκαλώντας ανησυχία στο κοινό.

Παρόλα αυτά, τα μέχρι στιγμής στοιχεία εμφανίζονται περισσότερο ενθαρρυντικά για την ώρα έναρξης του live, που έχει οριστεί για τις 21:00. Η ακριβής εξέλιξη των φαινομένων παραμένει αβέβαιη και αναμένεται να ξεκαθαρίσει όσο πλησιάζει η ημέρα της συναυλίας.

Οι προετοιμασίες και το πρόγραμμα της βραδιάς

Οι προετοιμασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο βρίσκονται στην τελική ευθεία, καθώς η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για τη μεγάλη της εμφάνιση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ticketmaster, η προσέλευση του κοινού έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16:00.

Το pre-show αναμένεται να αρχίσει στις 20:00, ενώ η Άννα Βίσση είναι προγραμματισμένο να ανέβει στη σκηνή στις 21:00. Το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί τους διοργανωτές και τους θεατές είναι εάν η προβλεπόμενη βροχή θα συμπέσει με τις ώρες που δεκάδες χιλιάδες άτομα θα βρίσκονται στον χώρο του ΟΑΚΑ.

Οι προγνώσεις για τον καιρό της Αττικής

Με βάση τα προγνωστικά στοιχεία, η εικόνα του καιρού αναμένεται να είναι επιβαρυμένη νωρίτερα μέσα στην ημέρα του Σαββάτου. Προβλέπονται αρκετές νεφώσεις και αυξημένες πιθανότητες ασθενών βροχοπτώσεων, με ασθενή βροχή να αναμένεται το μεσημέρι, αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας.

Ωστόσο, όσο πλησιάζει το βράδυ, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη. Για τις 21:00, ώρα έναρξης της συναυλίας, τα στοιχεία του meteo.gr δείχνουν λίγες νεφώσεις και απουσία βροχής, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται περίπου στους 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι προβλέπονται βορειοανατολικοί και ασθενείς, περίπου στα 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτιμάται ότι θα φτάσει έως περίπου τους 24 βαθμούς, πριν αρχίσει να υποχωρεί το βράδυ.

Οι επιφυλάξεις των μετεωρολόγων

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα προγνωστικά δεδομένα για την ώρα της συναυλίας, η πρόγνωση δεν έχει ακόμη «κλειδώσει». Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτικός, προβλέποντας ότι η Αττική θα αρχίσει να επηρεάζεται από την κακοκαιρία μετά το μεσημέρι και προς το απόγευμα του Σαββάτου (26/9).

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα το Σάββατο (26/9) για την Αττική. Μετά το μεσημέρι-απόγευμα, φαίνεται ότι θα “κλείσει” ο καιρός και στον νομό Αττικής». Επιπλέον, εκτίμησε ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν ένταση, τονίζοντας: «Δεν φαίνεται για ψιλόβροχο, φαίνεται να έχει δυναμική η κακοκαιρία αυτή».

Επιφυλακτική εμφανίζεται και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η οποία προβλέπει άστατο καιρό με τοπικές βροχές και καταιγίδες μέσα στο Σαββατοκύριακο (26-27/9). Η ίδια υπογράμμισε ότι η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην πρόγνωση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr