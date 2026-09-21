Το PEUGEOT 208 αποκτά τον νέο κινητήρα Turbo 100: Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά

Το PEUGEOT 208, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και επιτυχημένα supermini στην ευρωπαϊκή αγορά, κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Μετά την αισθητική του ανανέωση και την προσθήκη υβριδικής τεχνολογίας, διευρύνει τώρα τις επιλογές του με τον νέο κινητήρα βενζίνης Turbo 100. Η κίνηση αυτή ενισχύει την πρόταση της PEUGEOT στην κατηγορία, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη προσιτότητα, χωρίς συμβιβασμούς στον ιδιαίτερα επιτυχημένο χαρακτήρα του.

Το PEUGEOT 208 στην αγορά

Το PEUGEOT 208 έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια ως ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα και επιτυχημένα supermini στην ευρωπαϊκή αγορά. Η εντυπωσιακή του σχεδίαση, η ποιότητα κατασκευής του, η προηγμένη τεχνολογία που ενσωματώνει, καθώς και η χαρακτηριστική οδηγική του προσωπικότητα, το έχουν αναδείξει σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προτάσεις της κατηγορίας.

Το μοντέλο σημειώνει σημαντική εμπορική επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η δημοτικότητά του οφείλεται στον ιδιαίτερα επιτυχημένο χαρακτήρα του, ο οποίος παραμένει αναλλοίωτος και με τις νέες προσθήκες στη γκάμα του.

Ο νέος κινητήρας Turbo 100

Ο νέος κινητήρας Turbo 100 αποτελεί την τρίτη γενιά κινητήρων βενζίνης της PEUGEOT. Η ανάπτυξή του είχε ως βασικούς στόχους τη βελτίωση της απόδοσης, την οικονομία καυσίμου και την αξιοπιστία.

Πρόκειται για έναν 3κύλινδρο κινητήρα χωρητικότητας 1.199 κ.εκ., στον οποίο ένα μεγάλο μέρος, συγκεκριμένα το 70% των εξαρτημάτων, είναι νέας σχεδίασης. Μεταξύ των ανασχεδιασμένων εξαρτημάτων περιλαμβάνονται η καδένα χρονισμού, ο υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας, το σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης, καθώς και τα έμβονα και το μπλοκ κυλίνδρων.

Ο νέος υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί την απόκριση του κινητήρα, ειδικά στις χαμηλές στροφές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις εντός της πόλης, αλλά και την παροχή μεγαλύτερης άνεσης κατά τις προσπεράσεις.

Απόδοση και επιδόσεις

Ο κινητήρας Turbo 100 αποδίδει συνολικά 101 ίππους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στις 5.500 στροφές ανά λεπτό. Παράλληλα, προσφέρει μέγιστη ροπή 205 Nm, η οποία είναι διαθέσιμη από τις μόλις 1.750 στροφές ανά λεπτό.

Αυτή η άμεση απόκριση και η ελαστικότητα από χαμηλές στροφές εξασφαλίζουν έναν δυναμικό χαρακτήρα στο PEUGEOT 208. Ο νέος κινητήρας συνεργάζεται με ένα μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, συμβάλλοντας στις συνολικές επιδόσεις του οχήματος.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, η επιτάχυνση από 0 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα ολοκληρώνεται σε 10,1 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει το αυτοκίνητο φτάνει τα 195 χιλιόμετρα την ώρα, αναδεικνύοντας περαιτέρω τον δυναμισμό του μοντέλου.

Οικονομία και πρακτικότητα

Η αποδοτικότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του νέου κινητήρα Turbo 100. Το νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης, το οποίο λειτουργεί στα 350 bar, σε συνδυασμό με τη λειτουργία βάσει του κύκλου Miller, την υψηλή σχέση συμπίεσης και τη νέα σχεδίαση των εμβόλων, συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της θερμικής απόδοσης.

Αυτές οι τεχνολογικές καινοτομίες οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Συγκεκριμένα, η κατανάλωση βενζίνης, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, περιορίζεται στα 5,1 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα σε μεικτές συνθήκες οδήγησης.

Οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται στα 116 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Το επίπεδο αυτό εξασφαλίζει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας για το όχημα, καθώς και καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στον Δακτύλιο. Τα χαρακτηριστικά αυτά ενισχύουν τον οικονομικό και πρακτικό χαρακτήρα του PEUGEOT 208 στην καθημερινή του χρήση.

Με πληροφορίες από: Topontiki