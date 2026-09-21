Η μπαταρία του Chery Tiggo 9 θα βυθιστεί για 24 ώρες στη θάλασσα

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Chery δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των οχημάτων της, πραγματοποιώντας εκτενείς δοκιμές αξιοπιστίας. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, η μπαταρία του plug-in υβριδικού μοντέλου Tiggo 9 CSH πρόκειται να υποβληθεί σε μια απαιτητική δοκιμασία, βυθιζόμενη σε θαλασσινό νερό για 24 ώρες. Η συγκεκριμένη δοκιμή θα λάβει χώρα στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου του 2026.

Το πρόγραμμα Global Safety Challenge

Η δοκιμασία αυτή εντάσσεται στο Global Safety Challenge, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για την επικύρωση των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας των οχημάτων και της τεχνολογίας Chery Super Hybrid (CSH). Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συνθηκών και διεξάγεται σε διάφορα σημεία του κόσμου, με στόχο την ανάπτυξη υβριδικής τεχνολογίας που μπορεί να προσαρμόζεται σε μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών μετακίνησης. Για πρώτη φορά, το Global Safety Challenge έρχεται στην Ευρώπη, επιλέγοντας τη Ρουμανία για την επόμενη φάση των δοκιμών.

Στην Κωνστάντζα, το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH θα είναι ο πρωταγωνιστής, με την μπαταρία του να δοκιμάζεται υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η επιλογή της τοποθεσίας και του είδους της δοκιμής υπογραμμίζει την προσπάθεια της Chery να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων της ακόμη και στα πιο δυσμενή περιβάλλοντα.

Η ειδική δοκιμασία στην Κωνστάντζα

Η επερχόμενη δοκιμή στην Κωνστάντζα περιλαμβάνει τη ζωντανή βύθιση της μπαταρίας του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό για ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο. Ο κύριος σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η ενδελεχής εξέταση της αντοχής και της λειτουργικότητας της μπαταρίας μετά από παρατεταμένη έκθεση σε αυτές τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Το θαλασσινό νερό, λόγω της διαβρωτικής του φύσης, αποτελεί έναν αυστηρό παράγοντα δοκιμής για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της 24ωρης δοκιμασίας βύθισης, η μπαταρία θα επανατοποθετηθεί στο όχημα. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι λειτουργίας, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμπεριφορά ολόκληρου του συστήματος μετά την έκθεση σε θαλασσινό νερό. Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στην επιβεβαίωση ότι η μπαταρία διατηρεί την απόδοσή της και την ασφάλειά της, ακόμη και μετά από ένα τέτοιο ακραίο συμβάν.

Προηγούμενες δοκιμές σε όλο τον κόσμο

Η Chery έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα ευρύ φάσμα δοκιμών επιβεβαίωσης της ασφάλειας και της αντοχής της υβριδικής τεχνολογίας CSH σε 44 χώρες παγκοσμίως. Οι δοκιμές αυτές έχουν διεξαχθεί υπό διαφορετικές γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σεναρίων χρήσης και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Μεταξύ των προηγούμενων δοκιμών περιλαμβάνονται η παρατεταμένη βύθιση σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία, οι δοκιμές καταπόνησης του κάτω μέρους του αμαξώματος στο Μεξικό, καθώς και οι δοκιμές υψηλών θερμοκρασιών στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές αντοχής σε διάτρηση στη Λατινική Αμερική, γεγονός που καταδεικνύει την προσήλωση της Chery στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση της απόδοσης και της ανθεκτικότητας του συστήματος CSH. Μέσα από αυτές τις ποικίλες δοκιμασίες, η εταιρεία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η υβριδική της τεχνολογία μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια σε οποιοδήποτε περιβάλλον μετακίνησης.

Αναγνώριση αξιοπιστίας και εγγυήσεις

Η προσήλωση της Chery στην ποιότητα και την αξιοπιστία έχει αναγνωριστεί και από ανεξάρτητους φορείς. Πρόσφατα, η εταιρεία κατέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών μαρκών στη «Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων Κίνας» για το 2026 (Vehicle Dependability Study – VDS) του οργανισμού J.D. Power. Αυτή η διάκριση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της μάρκας και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι καταναλωτές στα προϊόντα της.

Στην ελληνική αγορά, κάθε νέο όχημα Chery συνοδεύεται από εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, όποιο επέλθει πρώτο. Για την μπαταρία υψηλής τάσης, παρέχεται ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, με εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, όποιο επέλθει πρώτο. Παράλληλα, το Spanos Group, ο αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην Ελλάδα, ενισχύει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας προσφέροντας επέκταση εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια της εγγύησης στα 12 έτη.

Με πληροφορίες από: Newsit