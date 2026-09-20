Η Tesla Roadster και η 1η Οκτωβρίου: Η ώρα των απαντήσεων

Σχεδόν εννέα χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη εμφάνιση του concept, και το ηλεκτρικό hypercar της Tesla, το Roadster, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Η εταιρεία έχει προαναγγείλει την αποκάλυψη του νέου μοντέλου για την 1η Οκτωβρίου 2026, μια ημερομηνία που αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το Roadster, που παρουσιάστηκε αρχικά ως concept το 2017 μαζί με το Semi, έχει καταφέρει να κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Tesla, καθώς πολλοί το έχουν ήδη προπαραγγείλει, αλλά κανείς δεν το έχει οδηγήσει ακόμα στους δρόμους.

Οι αρχικές υποσχέσεις και οι αναβολές

Το πρώτο Roadster της νέας εποχής είχε κάνει την εμφάνισή του στη σκηνή με αριθμούς που, την εποχή εκείνη, φάνταζαν σχεδόν εξωπραγματικοί. Η Tesla είχε αναφέρει επιτάχυνση από 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 1,9 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα που θα ξεπερνούσε τα 400 χλμ./ώρα, καθώς και μια εντυπωσιακή αυτονομία περίπου 1.000 χιλιομέτρων.

Το αρχικό πλάνο της εταιρείας προέβλεπε την έναρξη της παραγωγής του οχήματος το 2020. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα αυτό μετακινήθηκε επανειλημμένα, με τις ημερομηνίες να αλλάζουν από το 2022 στο 2023, έπειτα στο 2024, στο 2025 και, πιο πρόσφατα, την άνοιξη του 2026. Η 1η Οκτωβρίου του 2026, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα ακόμα teaser, αλλά μια κρίσιμη στιγμή για την Tesla, καθώς καλείται να παρουσιάσει το Roadster που ετοιμάζει και, κυρίως, να δείξει πόσο κοντά βρίσκεται στην πραγματική παραγωγή.

Ο ανταγωνισμός και η πρόοδος της τεχνολογίας

Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν αρχικά και τα οποία εξακολουθεί να προβάλλει η Tesla για το Roadster παραμένουν εντυπωσιακά. Η εταιρεία περιγράφει το όχημα επίσης ως τετραθέσιο, με αφαιρούμενη γυάλινη οροφή που μπορεί να αποθηκευτεί στον χώρο αποσκευών.

Ωστόσο, η απόσταση των ετών που μεσολάβησαν από το 2017 έχει αλλάξει σημαντικά το πλαίσιο της αγοράς. Η ηλεκτρική τεχνολογία έχει προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς, και οι ανταγωνιστές έχουν ήδη παρουσιάσει πραγματικά αυτοκίνητα με εξαιρετικές επιδόσεις. Για παράδειγμα, η Rimac Nevera R έχει καταγράψει επιτάχυνση από 0–100 χλμ./ώρα σε 1,72 δευτερόλεπτα, από 0–200 χλμ./ώρα σε 3,95 δευτερόλεπτα και από 0–300 χλλ./ώρα σε 7,89 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, το Yangwang U9 Xtreme έχει φτάσει σε τελική ταχύτητα 496,22 χλμ./ώρα. Αυτό σημαίνει ότι τα νούμερα του αρχικού Roadster χρειάζονται πλέον νέα επιβεβαίωση.

Το στοίχημα της αυτονομίας

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για το νέο Tesla Roadster παραμένει η αυτονομία του. Εάν η Tesla επιβεβαιώσει ένα μοντέλο παραγωγής με πιστοποιημένη αυτονομία που να προσεγγίζει τα 1.000 χιλιόμετρα, τότε θα έχει στα χέρια της ένα προϊόν πραγματικά ξεχωριστό στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων υψηλών επιδόσεων.

Για να αξιολογηθεί πλήρως αυτή η υπόσχεση, θα χρειαστούν βασικές λεπτομέρειες από την εταιρεία. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να ανακοινωθούν στοιχεία όπως η χωρητικότητα της μπαταρίας, το συνολικό βάρος του οχήματος, η μέθοδος μέτρησης της αυτονομίας που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και η ισχύς φόρτισης που υποστηρίζει το αυτοκίνητο.

Το πακέτο SpaceX Performance Pack

Μία από τις πιο συναρπαστικές πλευρές του Roadster αφορά το περιβόητο SpaceX Performance Pack. Ο Ίλον Μασκ είχε αναφερθεί σε ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει δέκα cold-air thrusters, δηλαδή προωθητές πεπιεσμένου αέρα, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από μια δεξαμενή υψηλής πίεσης που θα βρίσκεται στη θέση των πίσω καθισμάτων.

Σύμφωνα με την τότε περιγραφή, αυτό το σύστημα θα μπορούσε να ωθήσει την επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Η ιδέα αυτή παρουσιάζει σημαντικό τεχνικό ενδιαφέρον, καθώς ένας προωθητής παράγει ώθηση χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από την πρόσφυση των ελαστικών, κάτι που αποτελεί όριο σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο όπου η αύξηση της ισχύος φτάνει γρήγορα στο όριο της πρόσφυσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta