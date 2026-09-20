Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού και δημόσιου χώρου αποχαιρετούν σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η πολιτική κηδεία της πραγματοποιείται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, δύο ημέρες μετά τον θάνατό της σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, συγγραφέας και ακτιβίστρια, άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Η ζωή και το έργο της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε μια προσωπικότητα με σημαντική προσφορά, τόσο ως συγγραφέας όσο και ως ακτιβίστρια. Συνδέθηκε άρρηκτα με το ελληνικό γυναικείο κίνημα, αναλαμβάνοντας ενεργό δράση για την ισότητα και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Μεταξύ άλλων, ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, αφήνοντας ένα διαχρονικό αποτύπωμα.

Ήταν η δεύτερη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, και έζησε στο πλάι του μια πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου, ενώ ο γάμος τους διήρκεσε 38 χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, «η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε το αποτύπωμά της στη μεγαλύτερη αλλαγή από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους για τις γυναίκες. Άφησε το αποτύπωμά της στο διεθνές φεμινιστικό και ειρηνευτικό κίνημα. Σήμερα τη χαιρετούμε την αποχαιρετούμε και της χρωστάμε πολλά».

Οι τελευταίες στιγμές της

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, στην οικία του γιου της, Γιώργου Παπανδρέου, στο Φάληρο, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί, γεγονός για το οποίο η οικογένεια είχε ενημερωθεί από τον γιατρό της.

Το βράδυ της Πέμπτης, τα τέσσερα παιδιά της, ο Γιώργος, η Σοφία, ο Νίκος και ο Αντρίκος, καθώς και τα εγγόνια της, βρέθηκαν κοντά της στις τελευταίες της στιγμές, προσφέροντας παρηγοριά και στήριξη.

Η τελετή της πολιτικής κηδείας

Η πολιτική κηδεία πραγματοποιείται σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους ανθρώπων από τον πολιτικό και δημόσιο χώρο που θέλησαν να την αποχαιρετήσουν. Η τελετή διεξάγεται σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού προς τη μνήμη της εκλιπούσας.

Τους επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν οι γιοι της, Γιώργος Παπανδρέου και Νίκος Παπανδρέου, τιμώντας τη μητέρα τους και το έργο της. Επικήδειο θα εκφωνήσει επίσης και η Άννα Διαμαντοπούλου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Πλήθος συλλυπητηρίων από την πολιτική ηγεσία

Μετά την είδηση του θανάτου της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου έλαβε πλήθος προσωπικών μηνυμάτων και τηλεφωνικών επικοινωνιών από Έλληνες και Ευρωπαίους πολιτικούς, θεσμικούς και άλλους αξιωματούχους. Μεταξύ αυτών που εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Συλλυπητήρια απέστειλαν επίσης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Προσωπικές επικοινωνίες είχε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Νίκο Δένδια, τη Λίνα Μενδώνη, την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Κώστα Μπακογιάννη, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον Χάρη Δούκα, καθώς και από πρώην και νυν υπουργούς, βουλευτές και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Διεθνής αναγνώριση της προσφοράς της

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο μεγάλος αριθμός μηνυμάτων και προσωπικών επικοινωνιών που έλαβε η οικογένεια από γυναίκες από την Κύπρο και την Τουρκία. Οι επικοινωνίες αυτές αναγνωρίζουν τη διαχρονική συμβολή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών, την ειρήνη και τη δημοκρατία, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια απήχηση του έργου της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos