Το Fiat Grande Panda 1.2 100 PS με χειροκίνητο κιβώτιο: Μια παραδοσιακή οδηγική εμπειρία

Η βενζινοκίνητη έκδοση του Fiat Grande Panda, εξοπλισμένη με τον 1.2 Turbo κινητήρα των 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, παρουσιάζεται ως μια οικονομική και ουσιαστική οδηγική πρόταση. Το νέο B-SUV της Fiat, το οποίο έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα της κατηγορίας του, αποκτά έναν πιο απλό και άμεσο χαρακτήρα στην επαφή του με τον οδηγό. Αυτή η εκδοχή του ιταλικού μοντέλου εστιάζει στην παραδοσιακή φιλοσοφία οδήγησης, αφήνοντας στον οδηγό την επιλογή του πότε θα αλλάξει σχέση, πότε θα κατεβάσει και πότε θα αξιοποιήσει τη ροπή του κινητήρα.

Η επιστροφή στην παραδοσιακή οδήγηση

Η συγκεκριμένη έκδοση του Grande Panda διαφοροποιείται σημαντικά από τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δεν διαθέτει ηλεκτρική υποβοήθηση, μπαταρία ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, επιλέγοντας μια πιο κλασική προσέγγιση. Η συνταγή είναι παραδοσιακή: ένας τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 1.199 κυβικών εκατοστών, συνδυασμένος με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων, μεταδίδει την κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Σε μια περίοδο όπου η αυτοματοποίηση κερδίζει διαρκώς έδαφος, ακόμη και στις μικρότερες κατηγορίες οχημάτων, η Fiat επιλέγει να προσφέρει μια εκδοχή που δίνει έμφαση στον οδηγό. Αυτή η προσέγγιση καθιστά το Grande Panda ICE ένα μοντέλο που προσπαθεί να γίνει το πιο άμεσο και ίσως το πιο κοντινό στην παραδοσιακή φιλοσοφία που συνοδεύει το όνομα Panda.

Ισχυρή οπτική ταυτότητα και συμπαγείς διαστάσεις

Το Grande Panda διατηρεί μια ισχυρή οπτική ταυτότητα, χαρακτηριζόμενο από τις τετραγωνισμένες επιφάνειές του, τα ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα με σχεδίαση pixel και τις διακριτικές αναφορές στο Panda του 1980. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που δεν περνά απαρατήρητο, ανεξάρτητα από το αν ο σχεδιασμός του αρέσει σε όλους. Αυτό το στοιχείο έχει τη δική του αξία σε μια κατηγορία που συχνά χαρακτηρίζεται από σχεδιαστικά ασφαλείς προτάσεις.

Με μήκος 3.999 χιλιοστά, το μοντέλο διατηρεί το πλεονέκτημα των συμπαγών εξωτερικών διαστάσεων, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα πρακτικό για την καθημερινή χρήση στην πόλη. Η όρθια θέση οδήγησης, η καλή ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις και το ελαφρύ τιμόνι συμβάλλουν στη διευκόλυνση των αστικών μετακινήσεων.

Εσωτερικό περιβάλλον και λειτουργικότητα

Η καμπίνα του Grande Panda ακολουθεί την ίδια έξυπνα απλή λογική που χαρακτηρίζει το όλο μοντέλο. Παρόλο που τα υλικά δεν διαθέτουν premium προδιαγραφές και υπάρχουν αρκετά σκληρά πλαστικά, το ταμπλό δεν είναι άχαρο. Η σχεδίαση του εσωτερικού, οι λεπτομέρειες που παραπέμπουν στο Lingotto και η ευχάριστη χρωματική προσέγγιση στις πλουσιότερες εκδόσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον με περισσότερη προσωπικότητα από όση συναντά κανείς συνήθως σε αυτή την κατηγορία οχημάτων.

Στο εσωτερικό, το αμάξωμα δεν δείχνει μικρό, χάρη στο μεταξόνιο των 2.540 χιλιοστών, το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία επαρκών χώρων για τέσσερις επιβάτες. Επιπλέον, ο χώρος αποσκευών των 350 λίτρων είναι απόλυτα ανταγωνιστικός για την κατηγορία των B-SUV, προσφέροντας πρακτικότητα για τις καθημερινές ανάγκες και τις μικρές αποδράσεις.

Επιδόσεις και χαρακτηριστικά του κινητήρα

Ο τρικύλινδρος 1.2 Turbo κινητήρας, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την πλειονότητα των προτάσεων της Stellantis, αποδίδει σε αυτή την εφαρμογή 100 ίππους και 205 Nm ροπής. Ο συγκεκριμένος κινητήρας συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, ενισχύοντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οχήματος.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, το Grande Panda επιταχύνει από 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 10,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτοί οι αριθμοί δεν τοποθετούν το Grande Panda σε μια σπορ διάσταση, ωστόσο είναι επαρκέστατοι για ένα αυτοκίνητο αυτής της λογικής και αυτών των διαστάσεων. Η πραγματική αξία του συγκεκριμένου μοτέρ βρίσκεται περισσότερο στον τρόπο που παραδίδει τη δύναμή του, προσφέροντας μια ομαλή και ελεγχόμενη οδηγική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta