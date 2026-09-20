Ο Κώστας Μπερικόπουλος για το «Τζένη Τζένη» και τις δραματικές χορδές του κωμικού ηθοποιού

Ο σπουδαίος ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο topontiki.gr, με αφορμή τη νέα σειρά παραστάσεων του έργου «Τζένη Τζένη». Η παράσταση, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ο κύκλος των παραστάσεων ξεκινά στις 30 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή του «Τζένη Τζένη» στη σκηνή

Το «Τζένη Τζένη», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καλοκαίρια του ελληνικού σινεμά, παίρνει παράταση στον Πειραιά, προσφέροντας έναν νέο κύκλο παραστάσεων. Η κλασική αυτή κομεντί, που έχει στοιχειώσει τα μεσημέρια της Κυριακής και αποτελεί κάτι περισσότερο από μια απλή ανάμνηση για περισσότερες από μία γενιές, μεταφέρεται στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Στην παράσταση, ο Κώστας Μπερικόπουλος αναλαμβάνει τον ρόλο του Μίλτου Κασανδρή, έναν ρόλο που στην κινηματογραφική εκδοχή είχε ερμηνεύσει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Η σκηνοθεσία και η σύλληψη του έργου ανήκουν στον Νίκο Καραθάνο, ο οποίος προσεγγίζει το γνώριμο υλικό με μια διαφορετική οπτική.

Μια νέα θερμοκρασία για την κλασική κομεντί

Στη σκηνική του μεταφορά, το «Τζένη Τζένη» διατηρεί το χιούμορ, την ελαφρότητα και τη λαϊκότητά του, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει θερμοκρασία. Τα περιγράμματα του έργου λιώνουν, επιτρέποντας στη χαρά να συνυπάρχει με τη μελαγχολία. Η παράσταση χαρακτηρίζεται ως τρυφερή, αποφεύγοντας ωστόσο τις συναισθηματικές ευκολίες.

Ο Νίκος Καραθάνος, μέσα από αυτή την προσέγγιση, κοιτάζει την τόσο οικεία κινηματογραφική Ελλάδα από την απόσταση του σήμερα. Η αρχική έμπνευση παραμένει η κλασική ταινία της Φίνος Φιλμ, αλλά το βλέμμα του σκηνοθέτη στρέφεται στη μυθική αφήγηση των ελληνικών ταινιών, αναδεικνύοντας μια Ελλάδα φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς.

Ο κωμικός ηθοποιός και οι δραματικές χορδές

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την προσέγγιση του έργου και την ανάμειξη χιούμορ και μελαγχολίας, ο Κώστας Μπερικόπουλος ανέφερε πως «ο κωμικός ηθοποιός, παίζοντας, αγγίζει πάντα τις δραματικές χορδές του». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη βαθύτερη διάσταση που μπορεί να προσλάβει ένας κωμικός ρόλος και η συνολική αφήγηση μιας κομεντί, όπως το «Τζένη Τζένη».

Η παράσταση, διατηρώντας την ελαφρότητα και τη λαϊκότητα του πρωτότυπου, επιτρέπει σταυτόχρονα στα περιγράμματα να λιώσουν, φέρνοντας στην επιφάνεια τη συνύπαρξη της χαράς με τη μελαγχολία. Αυτή η τρυφερή, αλλά χωρίς συναισθηματικές ευκολίες, ματιά στην κινηματογραφική Ελλάδα του παρελθόντος, αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων που μπορεί να προκαλέσει ένα φαινομενικά ανάλαφρο έργο.

Νοσταλγία για μια χαμένη αφέλεια

Ο Κώστας Μπερικόπουλος εξήγησε ότι η παράσταση εκφράζει μια νοσταλγία για τη χαμένη αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών. Στη σύγχρονη εποχή, αυτή η εικόνα της Ελλάδας φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Ο Νίκος Καραθάνος στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής, αλλά και μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη.

Ο θίασος, τον οποίο ο ηθοποιός περιέγραψε ως «σκιές» ή φαντάσματα των ηρώων της κλασικής ταινίας, αναζητά μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα τις θεϊκές μορφές που συνόδευσαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων. Η παράσταση παρουσιάζει μια Ελλάδα που καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεών της, σε μια διαρκή αναζήτηση του εαυτού της.

Συνεργασίες και χειμερινά σχέδια

Η παράσταση του «Τζένη Τζένη» πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη. Ο Κώστας Μπερικόπουλος αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του επί σκηνής με τη Χάρις Αλεξίου, τονίζοντας την πολύ φιλική τους σχέση.

Κλείνοντας τη συνομιλία του, ο ηθοποιός αποκάλυψε τα χειμερινά του σχέδια. Για φέτος, οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις θα είναι αποκλειστικά τηλεοπτικές. Δεν αναφέρθηκαν άλλα σχέδια ή λεπτομέρειες σχετικά με τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki