Το νέο CUPRA Raval έφτασε στην Ελλάδα με τιμή εκκίνησης από 25.900 ευρώ

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο πόλης της CUPRA, το Raval, είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Το όχημα αποτελεί το τρίτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ισπανικής μάρκας, προσφέροντας ισχύ από 115 έως 226 ίππους. Οι τιμές του, συμπεριλαμβανομένης εμπορικής έκπτωσης, ξεκινούν από τα 25.900 ευρώ.

Το ηλεκτρικό μοντέλο και η καταγωγή του

Το CUPRA Raval εισέρχεται στην ελληνική αγορά ως το τρίτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA, ακολουθώντας τα Born και Tavascan. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό hatchback με μήκος 4,046 μέτρα, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen.

Ο σχεδιασμός, η εξέλιξη και η κατασκευή του νέου Raval πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στη Βαρκελώνη, υπογραμμίζοντας την ισπανική του ταυτότητα. Η παρουσία του ενισχύει την ηλεκτρική γκάμα της μάρκας στην ελληνική επικράτεια.

Εκδόσεις και αποδόσεις ισχύος

Η γκάμα του CUPRA Raval ξεκινά με την έκδοση Raval, η οποία διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 37 kWh και αποδίδει ισχύ 115 ίππων. Αυτή η αρχική έκδοση προσφέρει μια αποδοτική επιλογή για τις αστικές μετακινήσεις.

Ακολουθεί η έκδοση Raval+, η οποία χρησιμοποιεί την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας 37 kWh, αλλά προσφέρει αυξημένη ισχύ 135 ίππων. Για όσους αναζητούν μεγαλύτερες επιδόσεις, υπάρχουν οι ισχυρότερες εκδόσεις Endurance και VZ, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με μπαταρία 52 kWh. Η έκδοση Endurance αποδίδει 210 ίππους, ενώ η κορυφαία VZ φτάνει τους 226 ίππους, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις.

Διαστάσεις, χώροι και εξοπλισμός

Το CUPRA Raval έχει συγκεκριμένες εξωτερικές διαστάσεις: μήκος 4.046 χιλιοστά, πλάτος 1.784 χιλιοστά και ύψος 1.514 χιλιοστά. Το μεταξόνιο του οχήματος ανέρχεται στα 2.599 χιλιοστά, συμβάλλοντας στην ευρυχωρία της καμπίνας.

Ο χώρος αποσκευών του Raval είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρος, προσφέροντας χωρητικότητα 441 λίτρων. Στον εξοπλισμό του, ανάλογα με την έκδοση, περιλαμβάνονται Matrix LED προβολείς, φωτιζόμενες χειρολαβές θυρών και λογότυπα, καθώς και σπορ cockpit με καθίσματα CUP Bucket, προσδίδοντας μια ξεχωριστή αισθητική και λειτουργικότητα.

Τιμές και κρατική επιδότηση

Οι τιμές του νέου CUPRA Raval στην ελληνική αγορά, με την ενσωματωμένη εμπορική έκπτωση των 2.000 ευρώ που αναγράφεται στον τιμοκατάλογο, διαμορφώνονται από 25.900 ευρώ για την βασική έκδοση έως 35.500 ευρώ για τις πιο ισχυρές και πλούσια εξοπλισμένες. Αυτή η εμπορική έκπτωση καθιστά το μοντέλο πιο προσιτό.

Επιπλέον, με την αξιοποίηση της κρατικής επιδότησης που παρέχεται μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τιμή εκκίνησης του CUPRA Raval μπορεί να μειωθεί σημαντικά, φτάνοντας τα 22.900 ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο για την απόκτηση του ηλεκτρικού οχήματος.

Πού μπορείτε να το δείτε

Το νέο CUPRA Raval είναι ήδη διαθέσιμο για το κοινό και μπορεί κανείς να το δει από κοντά στα CUPRA Garages. Αυτή η άμεση διαθεσιμότητα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν το μοντέλο πριν την επίσημη δημόσια παρουσίασή του.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του CUPRA Raval στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για την έκθεση Auto Athina 2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Metropolitan Expo, με τις ημερομηνίες διεξαγωγής να είναι από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου. Εκεί, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει το όχημα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta