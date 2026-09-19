Γιώργος Παπαγεωργίου: «Το “1984” δεν είναι μόνο προφητικό, είναι και προειδοποιητικό»

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Γιώργος Παπαγεωργίου παραχώρησε συνέντευξη, με αφορμή τη συνέχιση της παράστασης «1984». Το έργο, βασισμένο στο κορυφαίο πολιτικό δυστοπικό κείμενο του George Orwell, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν, ενώ ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε και για τα μελλοντικά του μουσικά σχέδια.

Η επιστροφή του «1984» στο ΔΙΠΥΛΟΝ

Η παράσταση «1984» του Γιώργου Παπαγεωργίου, μετά από μια πρώτη, εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία, συνεχίζει για δεύτερη σεζόν στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Ο ίδιος ο ηθοποιός και τραγουδοποιός μίλησε για την απόφασή του να ανεβάσει το συγκεκριμένο κείμενο, καθώς και για τους λόγους που επέλεξε τη μορφή του μονολόγου για τη σκηνική του μεταφορά.

Το έργο του Όργουελ και η σκηνική του μεταφορά

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στο ανατριχιαστικά επίκαιρο, κορυφαίο πολιτικό δυστοπικό έργο του George Orwell. Το «1984» χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο προφητικά και διεισδυτικά κείμενα του 20ού αιώνα.

Στη σκηνή, το έργο συναντά μια πυκνή, σκοτεινή και βαθιά ανήσυχη θεατρική γλώσσα. Η παράσταση δεν περιορίζεται στην αφήγηση ενός εφιάλτη, αλλά τον φέρνει επικίνδυνα κοντά στο παρόν, καθιστώντας τον άμεσα αντιληπτό από το κοινό.

Μια παράσταση που «χτυπά» στο νεύρο της εποχής

Η σκηνική μορφή της παράστασης έχει ήδη αναγνωριστεί ως ένα σκοτεινό και απειλητικό σύμπαν. Η σκηνοθεσία της είναι λιτή αλλά ταυτόχρονα ευρηματική, συμβάλλοντας στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου επιτυγχάνει έναν ερμηνευτικό άθλο, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη παράσταση δεν αποτελεί μια συμβατική μεταφορά ενός κλασικού έργου. Αντιθέτως, προσφέρει μια εμπειρία που «χτυπά» στο νεύρο της εποχής, με την ατμόσφαιρά της να είναι ασφυκτική και την ερμηνευτική ένταση αδιάκοπη.

Η μουσική ως δραματουργικός μηχανισμός και η ερμηνεία των ρόλων

Στην παράσταση, η μουσική δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδεία, αλλά ως ένας δραματουργικός μηχανισμός. Ο ρόλος της είναι να σφίγγει τον κλοιό γύρω από τον θεατή, ενισχύοντας την αίσθηση του ασφυκτικού περιβάλλοντος.

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ως ηθοποιός-performer, υποδύεται όλους τους ρόλους της ιστορίας του Ουίνστον Σμιθ. Μιλά συχνά εξ ονόματος του ίδιου ή των προσώπων που τον περιβάλλουν, έχοντας μαζί του τέσσερις μουσικούς επί σκηνής. Έννοιες όπως ο Ουίνστον Σμιθ, ο Μεγάλος Αδερφός, η Αστυνομία Σκέψης, η Καινογλώσσα και ο Θάλαμος 101 παύουν να είναι μόνο σύμβολα μιας φανταστικής τυραννίας και μετατρέπονται σε θραύσματα ενός κόσμου που μοιάζει να πλησιάζει όλο και περισσότερο. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η δύναμη αυτής της παράστασης: στο ότι δεν καθησυχάζει, δεν χαρίζεται και δεν αφήνει περιθώριο απόστασης.

Τα μουσικά σχέδια με τους Polkar

Στο τέλος της συνομιλίας του, ο Γιώργος Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στα προσεχή του σχέδια ως μουσικός. Με το συγκρότημά του, τους Polkar, πρόκειται να ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα χειμερινή μουσική σεζόν.

Οι Polkar θα εμφανιστούν σε εμβληματικούς χώρους της Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την έναρξη των μουσικών τους δραστηριοτήτων για τη νέα σεζόν.

Με πληροφορίες από: Topontiki