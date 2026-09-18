Το 4ο Φεστιβάλ Συνύπαρξη 2026 με τίτλο «Balkan Land» έρχεται στον Ταύρο

Το Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ Συνύπαρξη 2026, με τίτλο «Balkan Land», ανοίγει τις πύλες του για τέταρτη συνεχή χρονιά, προσκαλώντας τους πολίτες σε ένα τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, θα λάβει χώρα στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

Κεντρικός στόχος του φεστιβάλ είναι η ανάδειξη της κοινής ιστορίας και των βιωμάτων των ανθρώπων που κατοικούν στα Βαλκάνια, προωθώντας τη συνειδητοποίηση ενός κόσμου που μπορεί να φιλοξενήσει πολλές διαφορετικές κουλτούρες και ταυτότητες.

Στόχοι και φιλοσοφία του φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ Συνύπαρξη 2026 «Balkan Land» έχει ως βασικούς στόχους την ανάδειξη της κοινής ιστορίας και των κοινών βιωμάτων των ανθρώπων που ζουν στα Βαλκάνια. Παράλληλα, επιδιώκει τη συνειδητοποίηση ενός κόσμου που χωράει πολλούς διαφορετικούς κόσμους, ενισχύοντας την κατανόηση και τον σεβασμό μεταξύ των λαών.

Μέσα από τις ποικιλόμορφες δράσεις του, το φεστιβάλ επιχειρεί να αποδείξει ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τις καταβολές τους, μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά και δημιουργικά όταν συναντιούνται σε όλα τα επίπεδα, με τον πολιτισμό να λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας. Φέτος, η διοργάνωση στοχεύει να καταστήσει τη γειτονιά του Ταύρου κέντρο ενός διεθνούς γεγονότος, το οποίο θα ενώνει πολιτισμούς και θα φέρνει κοντά ανθρώπους από όλα τα Βαλκάνια, αναδεικνύοντας τα κοινά στοιχεία που συνδέουν τους λαούς.

Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης

Η φετινή διοργάνωση του φεστιβάλ εκτείνεται σε τρεις ημέρες, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Η πρώτη ημέρα, στις 18 Σεπτεμβρίου, είναι αφιερωμένη στην κινηματογραφική τέχνη, με προβολές βαλκανικών ταινιών που αναδεικνύουν την πολιτιστική παραγωγή της περιοχής.

Τη δεύτερη ημέρα, στις 19 Σεπτεμβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται στο βαλκανικό σύγχρονο θέατρο, με την παρουσίαση της παράστασης «Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις». Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει αναλάβει ο Ένκε Φεζολλάρι. Η τρίτη και τελευταία ημέρα, στις 20 Σεπτεμβρίου, θα φιλοξενήσει μουσικοχορευτικές δράσεις, με βαλκανική μουσική από την μπάντα Banda Calda, καθώς και το πολυφωνικό αλβανικό σχήμα «Λοτ Κουρμπέτι», που σημαίνει «Δάκρυα Ξενιτιάς».

Η επιτυχία των προηγούμενων ετών

Το φεστιβάλ διοργανώνεται φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά, βασιζόμενο στην επιτυχία των προηγούμενων τριών διοργανώσεων. Οι προηγούμενες εκδηλώσεις κατάφεραν, μέσω των ποικιλόμορφων δράσεών τους, να φέρουν τους πολίτες του Ταύρου και τις συλλογικότητες της περιοχής σε επαφή με μεταναστευτικές κοινότητες.

Αυτή η διαπολιτισμική συνάντηση επιβεβαίωσε την πεποίθηση ότι η ειρηνική και δημιουργική συνύπαρξη είναι εφικτή, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές καταβολές των ανθρώπων, όταν ο πολιτισμός λειτουργεί ως κοινός τόπος έκφρασης και επικοινωνίας.

Δράσεις και θεματικές των προηγούμενων φεστιβάλ

Κατά τον πρώτο χρόνο της διοργάνωσης, το φεστιβάλ φιλοξένησε πολλές και διαφορετικές συλλογικότητες. Μέσα από τις δράσεις του, αναδείχθηκε η προσφυγική ιστορία του Ταύρου, η εσωτερική μετανάστευση, καθώς και οι σύγχρονες μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες που συνδιαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της γειτονιάς.

Τη δεύτερη χρονιά, το ενδιαφέρον του φεστιβάλ στράφηκε στην πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στον πολιτισμό, καθώς και στην ορατότητα της LGBTQI κοινότητας. Παράλληλα, διοργανώθηκε μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά, η οποία περιλάμβανε παιδικά παραμύθια από μεταναστευτικές κοινότητες, παρουσιασμένα στις γλώσσες των μεταναστών και των προσφύγων.

Την τρίτη χρονιά, το φεστιβάλ, με τίτλο «Η Εκπαίδευση είναι Φως», εστίασε ακόμη περισσότερο στη σχέση της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό. Αναδείχθηκε η δύναμη που έχουν και τα δύο να δημιουργούν δρόμους έκφρασης και επικοινωνίας, ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Αναζητήθηκε ο πολιτισμός που γεννιέται εκεί όπου οι άνθρωποι διεκδικούν χώρο για τη φωνή και τη δημιουργικότητά τους, ενώ αναδείχθηκαν παραδείγματα εκπαίδευσης που λειτουργούν ως εργαλεία ενδυνάμωσης και κοινωνικής επανένταξης, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki