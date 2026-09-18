Τα 44 νέα μοντέλα που διεκδικούν τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027» για την Ελλάδα, με τους εκλέκτορες του θεσμού να έχουν καταγράψει συνολικά 44 νέα μοντέλα. Αυτά τα οχήματα θα διεκδικήσουν τον επίζηλο τίτλο, συνεχίζοντας μια παράδοση που μετράει δύο δεκαετίες. Η αρχική λίστα περιλαμβάνει μοντέλα που έχουν ήδη λανσαριστεί ή αναμένεται να ξεκινήσουν την εμπορική τους πορεία στην ελληνική αγορά έως το τέλος Οκτωβρίου του 2026.

Είκοσι χρόνια «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» στην Ελλάδα

Ο θεσμός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, έχοντας ξεκινήσει τη δράση του το 2006. Καθ' όλη αυτή την περίοδο, οι εκλέκτορες καταγράφουν συστηματικά όλα τα νέα μοντέλα που εισέρχονται στην ελληνική αγορά. Στόχος του θεσμού είναι να αναδεικνύει κάθε χρόνο το νέο μοντέλο που ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται την ίδια πάντα περίοδο, με τους εκλέκτορες να εργάζονται με συνέπεια για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Από την αρχική λίστα των μοντέλων, θα καταλήξουν στα 10 φιναλίστ, τα οποία θα είναι αυτά που θα διεκδικήσουν τελικά τον τίτλο του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς».

Η διαδικασία επιλογής για τον τίτλο του 2027

Για την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027», η αρχική λίστα των υποψηφιοτήτων περιλαμβάνει 44 μοντέλα. Για να θεωρηθούν οριστικά υποψήφια, αυτά τα μοντέλα πρέπει να έχουν διατεθεί εγκαίρως για οδήγηση στο σύνολο των 26 εκλεκτόρων, από τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες. Η περίοδος αξιολόγησης αφορά όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων που έχουν εισαχθεί και πωλούνται στη χώρα μας το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τον Οκτώβριο του 2026.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αυτοκίνητα που έχουν λανσαριστεί στην Ελλάδα έως το τέλος Οκτωβρίου του 2026, αλλά δεν έχουν οδηγηθεί από το σύνολο των εκλεκτόρων, δεν αποκλείονται οριστικά. Αντιθέτως, μεταφέρονται αυτόματα στη διαδικασία αξιολόγησης της επόμενης χρονιάς, διατηρώντας έτσι την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο στο μέλλον.

Αυξημένος αριθμός υποψηφίων και τάσεις της αγοράς

Οι 44 ολοκαίνουργιες προτάσεις που έφτασαν φέτος στην ελληνική αγορά αντιπροσωπεύουν τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων στην 20ετή ιστορία του θεσμού. Συγκριτικά, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε το 2025, με 50 νέα μοντέλα προς αξιολόγηση. Το 2024, τα νέα μοντέλα ήταν 36, ενώ το 2023 ο αριθμός τους ήταν σημαντικά μικρότερος, φτάνοντας μόλις τα 21.

Αυτή η αύξηση στον αριθμό των υποψηφίων οφείλεται, όπως έχει αναφερθεί, στην έλευση ολοένα και περισσότερων νέων κατασκευαστών. Κυρίως, η ενίσχυση προέρχεται από την Ασία και πιο συγκεκριμένα από την Κίνα. Αυτή η εξέλιξη, αν και μπορεί να καταστήσει τη διαδικασία επιλογής των εκλεκτόρων πιο δύσκολη και επίπονη, δημιουργεί έναν «παράδεισο» ευρύτητας διαθέσιμων λύσεων μετακίνησης για τους δυνητικούς αγοραστές.

Η τελική επιλογή των 10 επικρατέστερων

Από την αρχική λίστα των 44 μοντέλων, καθένας από τους 26 εκλέκτορες θα επιλέξει τα 10 επικρατέστερα για τον τίτλο. Αυτή η ειδική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 10 Νοεμβρίου του 2026. Με αυτόν τον τρόπο, θα προκύψουν τα 10 μοντέλα που θα αποτελέσουν τους φιναλίστ για τον τίτλο του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027» για την Ελλάδα.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα αυτοκίνητα που δεν θα ψηφιστούν μέσα στα 10 επικρατέστερα δεν σημαίνει ότι μειονεκτούν σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αντιθέτως, πρόκειται για προτάσεις που ενδεχομένως, είτε λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών είτε λόγω κόστους, απευθύνονται σε ένα πιο περιορισμένο κοινό. Ως εκ τούτου, δεν αποτελούν πάντα τις ιδανικές λύσεις μετακίνησης για το ευρύ κοινό των οδηγών, αλλά παραμένουν αξιόλογες επιλογές στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta