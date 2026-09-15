Chery: Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι απέκτησε το δικό του «9άρι»

Ο διεθνούς φήμης Πολωνός ποδοσφαιριστής Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ανακοινώθηκε ως ο νέος παγκόσμιος πρεσβευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Chery. Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά δύο «9άρια» που, σύμφωνα με την εταιρεία, μοιράζονται την ίδια επιδίωξη για αριστεία. Ο αριθμός 9 λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φανέλα του διάσημου επιθετικού και το plug-in υβριδικό μοντέλο Tiggo 9 CSH.

Η συνεργασία και ο συμβολισμός του «9»

Η Chery και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι καθορίζουν ως κοινό παρονομαστή της συνεργασίας τους τις επιδόσεις, την ακρίβεια και τη διαρκή εξέλιξη. Αυτές οι αξίες αποτελούν τα θεμέλια της σχέσης τους, με τον ποδοσφαιριστή να αναλαμβάνει έναν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια επικοινωνία της μάρκας.

Ο συμβολισμός του αριθμού 9 είναι κεντρικός σε αυτή τη συνεργασία. Το «9άρι» της γκάμας της Chery, το Tiggo 9 CSH, συναντά ένα από τα διασημότερα Νο 9 του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δημιουργώντας έναν αναγνωρίσιμο δεσμό μεταξύ του αθλητή και του οχήματος.

Κοινές αξίες και χαρακτηριστικά

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει συνδέσει την ποδοσφαιρική του καριέρα με την αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια και τη συνεχή αναζήτηση της βελτίωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά, που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, επιδιώκει η Chery να μεταφέρει και στην εικόνα της ναυαρχίδας των SUV της.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η εταιρεία προβάλλει το Tiggo 9 CSH ως ένα μοντέλο που συνδυάζει με επιτυχία την υψηλή απόδοση με την πρακτικότητα και την άνεση. Η επιλογή του Λεβαντόφσκι ως προσώπου της διεθνούς επικοινωνίας στοχεύει στην ενίσχυση αυτής της εικόνας.

Το σύστημα Chery Super Hybrid

Πίσω από τις επιδόσεις του Tiggo 9 CSH βρίσκεται το καινοτόμο σύστημα Chery Super Hybrid. Πρόκειται για ένα προηγμένο plug-in υβριδικό σύνολο, το οποίο εξασφαλίζει εντυπωσιακή ισχύ και αποτελεσματικότητα στην οδήγηση.

Το συγκεκριμένο υβριδικό σύστημα αποδίδει συνολικά 428 ίππους, προσφέροντας στο όχημα τη δυνατότητα να επιταχύνει από στάση στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα. Αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναδεικνύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Αυτονομία και ευελιξία στις μετακινήσεις

Το Tiggo 9 CSH είναι εξοπλισμένο με μια μπαταρία LFP χωρητικότητας 34,46 kWh. Αυτή η μπαταρία παρέχει στο όχημα μια αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει έως και τα 148 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Η εκτεταμένη ηλεκτρική αυτονομία επιτρέπει την κάλυψη των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς την ανάγκη χρήσης του κινητήρα βενζίνης, συμβάλλοντας στην οικονομία και τη μείωση των εκπομπών. Παράλληλα, η plug-in υβριδική αρχιτεκτονική διατηρεί την απαραίτητη ευελιξία για ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων, προσφέροντας την επιλογή χρήσης και των δύο κινητήριων δυνάμεων.

Οικογενειακός χαρακτήρας και προηγμένη ασφάλεια

Ο οικογενειακός χαρακτήρας του Tiggo 9 CSH ενισχύεται από το μεγάλο μεταξόνιο των 2.800 χιλιοστών, το οποίο εξασφαλίζει ευρυχωρία στην καμπίνα. Επιπλέον, το μοντέλο διαθέτει επταθέσια διάταξη καθισμάτων (2+3+2), προσφέροντας άνεση σε όλους τους επιβάτες.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 889 λίτρα όταν χρησιμοποιούνται τα πέντε καθίσματα, ενώ η δυνατότητα πολλαπλών διαμορφώσεων επιτρέπει την προσαρμογή της καμπίνας στις εκάστοτε μεταφορικές ανάγκες. Την εικόνα του οχήματος συμπληρώνουν η αποτελεσματική ηχομόνωση και η υψηλή άνεση, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας, περιλαμβάνοντας και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta