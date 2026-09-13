«In Flux»: Η νέα δισκογραφική δουλειά του Jaul που ξεχωρίζει

Το Gazzetta άκουσε τη νέα δισκογραφική δουλειά του Jaul, με τίτλο «In Flux», η οποία κυκλοφορεί από την «Pineline Music Lab». Πρόκειται για μια εξαιρετική προσπάθεια που αξίζει να ανακαλυφθεί από το κοινό. Ο δίσκος παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση, τιμώντας το χιπ-χοπ είδος και προσφέροντας μια ξεχωριστή ακουστική εμπειρία.

Η ροή και το μήνυμα του «In Flux»

Η έννοια της ροής φαίνεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καλλιτεχνική φιλοσοφία που διαπνέει το «In Flux». Ο Jaul, μέσα από τη δουλειά του, εκφράζει την ιδέα ότι ένας δημιουργός προχωρά μόνος του, ζώντας σε μια κατάσταση συνεχούς κίνησης και μεταβολής, την «in flux» κατάσταση. Αυτή η αδιάκοπη ροή χαρακτηρίζει τόσο τον στίχο όσο και το μπιτ, τα οποία «ρέουν, φεύγουν, εκπνέουν και ξανά φεύγουν, εκπνέουν, ρέουν».

Στο πλαίσιο αυτό, ο καλλιτέχνης, που επιθυμεί να αποκαλείται MC, απορροφά ρίμες, ενώ το περιβάλλον του – οι φίλοι, η κοινωνία, ακόμα και ο ίδιος του ο εαυτός – βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση «πίνε-πίνε και δίνε-δίνε». Το κίνημα των ράπερ, όπως περιγράφεται, δεν αναγνωρίζει την έννοια του «εξπέρ», υποστηρίζοντας την ατομική πορεία και τη συνεχή δημιουργία. Ο Jaul, μέσα από το «In Flux», καλεί το κοινό να τον ακολουθήσει, δείχνοντας τον δρόμο, τον τρόπο, τον τόπο, τον στόχο, αλλά και το πώς γκρεμίζονται οι τοίχοι και ταράζεται ο ύπνος.

Μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση

Η ακρόαση του νέου δίσκου του Jaul προκαλεί έντονα θετικά συναισθήματα, με το «In Flux» να χαρακτηρίζεται ως «πολύ απλά γαμάτο». Αυτή η ανεπεξέργαστη αποτίμηση προκύπτει όταν το συναίσθημα και η σκέψη ενώνονται, οδηγώντας σε μια αίσθηση ευφορίας από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου. Όταν ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα, όπως ένας ραπ δίσκος, καταφέρνει να προσφέρει αυτή την αίσθηση, τότε έχει επιτευχθεί κάτι πραγματικά σημαντικό.

Το LP αυτό αποτελεί, με τον δικό του τρόπο, μια απάντηση στο διαχρονικό αίτημα του κοινού που, εν χορώ, ζητά από έναν ράπερ που αγαπά τη μουσική του να κυκλοφορήσει τον δίσκο του. Ο Jaul, ο οποίος είναι μέλος των Δύο_μηδέν_δύο_μηδέν, προσφέρει μια ολοκληρωμένη δουλειά που τιμά το χιπ-χοπ μέχρι το μεδούλι, αναδεικνύοντας την ουσία και την αυθεντικότητα του είδους.

Μουσικές υφές και ρίμες που εκτοξεύονται

Η δισκογραφική αυτή δουλειά διακρίνεται για τις εναλλαγές στις μουσικές υφές, την αφοπλιστική αμεσότητα στο delivery και τις καλά δομημένες ραπ ιστορίες που παρουσιάζει. Ο καλλιτέχνης υιοθετεί μια κλασική προσέγγιση, συνδυάζοντας το free style πνεύμα με ρίμες που εκτοξεύονται ωμά πάνω σε boom bap μοτίβα. Αυτή η τεχνική επιλογή ενισχύει τον αυθεντικό χαρακτήρα του δίσκου.

Μέσα από τους στίχους και τη μουσική, ο Jaul εκφράζει τις εσωτερικές και εξωτερικές του διαπιστώσεις, καθώς και τις ταραχές που τον απασχολούν. Το αποτέλεσμα είναι ένα απόλυτα προσωπικό έργο, το οποίο κινείται από το λυρικό στο αληθινά «in your face». Αυτή η ισορροπία αναδεικνύει τον ράπερ ως μια αληθινή και ολοκληρωμένη καλλιτεχνική προσωπικότητα, της οποίας την ασταμάτητη κίνηση δεν μπορεί κανείς παρά να ακούσει και να δεχτεί.

Η παραγωγή και οι συμμετοχές του δίσκου

Το άλμπουμ «In Flux» περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα κομμάτια, με τη μουσική παραγωγή να υπογράφεται εξ ολοκλήρου από τον KK. Η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering της δουλειάς πραγματοποιήθηκαν από τον Incognito M. στις εγκαταστάσεις του Pineline Music Lab, εξασφαλίζοντας ένα άρτιο ηχητικό αποτέλεσμα.

Στον δίσκο συμμετέχουν επίσης διάφοροι καλλιτέχνες, προσθέτοντας τη δική τους πινελιά στο τελικό έργο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Unwound, Stolen Mic, Incognito M., Μάριος Νταβέλης από τους Fundracar, καθώς και ο Άσαρκος. Η παρουσία αυτών των συνεργατών εμπλουτίζει την ακουστική εμπειρία του «In Flux».

Με πληροφορίες από: Gazzetta