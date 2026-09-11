Η ταινία «The Devils» επιστρέφει στους κινηματογράφους 55 χρόνια μετά την καταδίκη του Βατικανού

Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες ταινίες τρόμου στην ιστορία του βρετανικού κινηματογράφου, το «The Devils» του Ken Russell, επιστρέφει στις αίθουσες. Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 1971 και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, φτάνοντας μέχρι την καταδίκη από το Βατικανό ως «προσβολή για τον κινηματογράφο», θα προβληθεί νόμιμα για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια. Η επιστροφή της γίνεται σε αποκατεστημένη έκδοση 4K, με τη λογοκρισία της εποχής εκείνης να αποτελεί πλέον παρελθόν.

Μια ταινία που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Για περισσότερα από 50 χρόνια, το «The Devils» παρέμενε εκτός κινηματογράφου, μετά την έντονη κατακραυγή που προκάλεσε η αρχική του κυκλοφορία το 1971. Στη Βρετανία, η ταινία έλαβε την αυστηρή ταξινόμηση X και χρειάστηκε να υποστεί σημαντικές περικοπές προκειμένου να μπορέσει να προβληθεί στο κοινό.

Η θεματολογία της ταινίας, η οποία περιείχε έντονο θρησκευτικό υλικό και σεξουαλικές αναφορές, προκάλεσε την οργή της Καθολικής Εκκλησίας. Οι αντιδράσεις έφτασαν μέχρι το Βατικανό, το οποίο είχε χαρακτηρίσει το φιλμ «προσβολή για τον κινηματογράφο». Η Ann Guarino της New York Daily News είχε περιγράψει το «The Devils» ως εξαιρετικά «αντι-καθολικό», ενώ ο Charles Champlin των Los Angeles Times το είχε χαρακτηρίσει «αντι-ανθρώπινο». Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τη θρησκεία συνέβαλε στην πρόκληση αυτών των έντονων αντιδράσεων.

Η ιστορία του ιερέα Urbain Grandier

Το «The Devils» βασίζεται σε μια φαινομενικά πραγματική ιστορία που διαδραματίστηκε τον 17ο αιώνα. Η πλοκή της ταινίας περιστρέφεται γύρω από τον Γάλλο ιερέα Urbain Grandier, ο οποίος κατηγορείται ότι έθεσε τις μοναχές υπό κάποια μορφή ξορκιού.

Αυτή η κατηγορία είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει μαζική υστερία και μια σειρά από ακραία γεγονότα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας, που αναδεικνύουν την ιστορία, εμφανίζονται οι Oliver Reed και Vanessa Redgrave.

Η εκτεταμένη αποκατάσταση και η νέα ποιότητα

Πλέον, το «The Devils» έχει υποστεί εκτεταμένη αποκατάσταση, με στόχο την επιστροφή του σε πολύ υψηλότερη ποιότητα εικόνας. Η Warner Bros. επιβεβαίωσε ότι αποκαταστάθηκαν περισσότερα από 164.472 καρέ φιλμ 35mm για τη νέα έκδοση, η οποία παρουσιάζεται ως η οριστική αποκατάσταση της ταινίας.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Guillermo del Toro χαιρέτισε την αποκατάσταση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η αποκατάσταση του υλικού είναι σαν να καθαρίζεις την Καπέλα Σιστίνα με το σάλιο σου. Δεν είχα δει ποτέ την ταινία μέχρι που είδα αυτή την αποκατάσταση». Ο Stuart Brown, διευθυντής Προγράμματος και Διανομής του BFI, χαρακτήρισε το «The Devils» ως «ένα από τα μεγάλα αριστουργήματα του βρετανικού κινηματογράφου», κάνοντας λόγο για μια ταινία εκπληκτικής φαντασίας, συγκλονιστικής δύναμης και εκθαμβωτικής καλλιτεχνικής αρτιότητας. Ανέφερε επίσης ότι η νέα αποκατάσταση αναδεικνύει εκ νέου την καλλιτεχνική δουλειά των Oliver Reed, Vanessa Redgrave, Derek Jarman και των υπόλοιπων συντελεστών.

Οι προγραμματισμένες προβολές σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Η νέα έκδοση της ταινίας θα κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου 2026 στις ΗΠΑ. Στη Βρετανία και την Ιρλανδία, η προβολή στους κινηματογράφους έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Τη διανομή της ταινίας στις αίθουσες θα αναλάβουν οι BFI Distribution και Warner Bros. Clockwork. Η νέα 4K εκδοχή αναμένεται να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο κοινό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta