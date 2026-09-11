Το πρόγραμμα του Rock Hard Festival Greece 2026 στην Τεχνόπολη

Το Rock Hard Festival Greece 2026 ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό του στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σηματοδοτώντας τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διεξαγωγής του. Η φετινή διοργάνωση, που θα λάβει χώρα στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων της μουσικής, με την ζήτηση για τα εισιτήρια να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Η τοποθεσία και η επανάληψη της διοργάνωσης

Το Rock Hard Festival Greece 2026 θα φιλοξενηθεί και πάλι στις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, έναν χώρο που έχει καθιερωθεί για τη διοργάνωση μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου διασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση για το κοινό και την κατάλληλη υποδομή για ένα φεστιβάλ τέτοιου μεγέθους.

Η φετινή έκδοση αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά για το Rock Hard Festival Greece, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη πορεία του θεσμού. Η διοργάνωση διεξάγεται για δεύτερη διαδοχική χρονιά, προσφέροντας στους λάτρεις του είδους ένα διήμερο γεμάτο μουσική και δυνατές εμφανίσεις.

Η αυξημένη ζήτηση των εισιτηρίων

Το ενδιαφέρον του κοινού για το Rock Hard Festival Greece 2026 είναι ήδη πολύ μεγάλο, όπως μαρτυρά η πορεία των εισιτηρίων. Συγκεκριμένα, τα διήμερα εισιτήρια VIP έχουν ήδη γίνει sold out, γεγονός που υπογραμμίζει την αφοσίωση των φίλων του φεστιβάλ.

Γενικότερα, παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση για όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, κάτι που προμηνύει ένα διήμερο με γεμάτη την Τεχνόπολη. Οι πόρτες του φεστιβάλ θα ανοίξουν στις 17:00 και το πρόγραμμα των συναυλιών θα ξεκινήσει στις 17:30 και τις δύο ημέρες.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, 11 Σεπτεμβρίου

Την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, την 11η Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα είναι πλούσιο και ξεκινάει νωρίς το απόγευμα. Στις 17:30, τη σκυτάλη θα πάρουν οι LEATHERHEAD, ανοίγοντας τις εμφανίσεις του διημέρου. Θα ακολουθήσουν οι PRIMORDIAL, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή στις 18:20 και θα παίξουν μέχρι τις 19:00.

Στη συνέχεια, από τις 19:25 έως τις 20:15, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους MORGANA LEFAY. Η βραδιά θα συνεχιστεί με τους STRATOVARIUS, οι οποίοι θα εμφανιστούν στις 20:45 και θα ολοκληρώσουν την εμφάνισή τους στις 21:45. Τέλος, το κλείσιμο της πρώτης ημέρας θα γίνει με τους BLOOD FIRE DEATH, οι οποίοι θα παίξουν από τις 22:15 έως τις 23:30.

Οι εμφανίσεις της δεύτερης ημέρας, 12 Σεπτεμβρίου

Η δεύτερη ημέρα του Rock Hard Festival Greece 2026, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, υπόσχεται επίσης δυνατές στιγμές με ένα εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα. Οι DREAMLORD θα ξεκινήσουν τις εμφανίσεις τους στις 17:30, δίνοντας το έναυσμα για τη συνέχεια.

Από τις 18:20 έως τις 19:00, στη σκηνή θα ανέβει ο FRANK BLACKFIRE. Αμέσως μετά, στις 19:25, θα εμφανιστεί ο BLAZE BAYLEY, με την εμφάνισή του να διαρκεί έως τις 20:15. Το πρόγραμμα της βραδιάς θα συνεχιστεί με τον UDO DIRKSCHNEIDER, ο οποίος θα παίξει από τις 20:45 έως τις 21:45. Την αυλαία του φεστιβάλ θα ρίξουν οι ANGRA, με την εμφάνισή τους να ξεκινά στις 22:15 και να ολοκληρώνεται στις 23:30.

Με πληροφορίες από: Gazzetta