Η Κόρα Καρβούνη σκηνοθετεί τον χωρισμό ως υπηρεσία κατ’ οίκον στο «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ»

Η Κόρα Καρβούνη περνά για πρώτη φορά στη σκηνοθεσία, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη γαλλική κωμωδία «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» του Tristan Petitgirard. Το έργο, το οποίο θα ανέβει στο Θέατρο ΘΗΣΕΙΟΝ, ένα θέατρο για τις τέχνες, πραγματεύεται τον χωρισμό ως μια υπηρεσία που προσφέρεται κατ’ οίκον. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Μιχάλης Συριοπούλος, Βάσω Καβαλλιεράτου και Στάθης Κόικας, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα της Κόρας Καρβούνη

Η Κόρα Καρβούνη κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το έργο «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ», φέρνοντας στο Θέατρο ΘΗΣΕΙΟΝ μια ιδιαίτερη προσέγγιση στον χωρισμό. Η ίδια σκηνοθετεί τον χωρισμό ως υπηρεσία κατ’ οίκον, μέσα από μια σύγχρονη γαλλική κωμωδία. Η παράσταση αναμένεται να παρουσιαστεί στο ελληνικό κοινό τη θεατρική σεζόν 2026-2027.

Το έργο, αν και χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς της κωμωδίας, μιλά για κάτι πολύ πιο άβολο: την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι αναθέτουν στους άλλους τις δύσκολες πράξεις τους και την αδυναμία να πουν την αλήθεια. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Οι σχέσεις έχουν πάντα το τέλος τους. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό; Σε αυτό το άχαρο και δύσκολο σημείο, μπαίνω εγώ!».

Η υπόθεση: Ένας χωρισμός κατ' οίκον

Η κεντρική ιδέα του έργου περιστρέφεται γύρω από τον Ερίκ, ο οποίος έχει στήσει μια παράξενη, αλλά απολύτως οργανωμένη επιχείρηση. Ο Ερίκ αναλαμβάνει να ανακοινώνει χωρισμούς κατ’ οίκον, για λογαριασμό εκείνων που δεν βρίσκουν το θάρρος, τη γλώσσα ή την ψυχραιμία να πουν «τελειώσαμε». Με ευγένεια, μεθοδικότητα και επαγγελματική απόσταση, εισέρχεται στα σπίτια των άλλων και παραδίδει το τέλος μιας σχέσης σαν μια απλή υπηρεσία.

Ενώ υπάρχουν ζευγάρια που χωρίζουν με ένα μήνυμα ή με μια σιωπή, στο «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» ο χωρισμός γίνεται μέσω ενός εξωτερικού συνεργάτη. Αυτή η πρωτότυπη προσέγγιση αναδεικνύει την τάση των ανθρώπων να αποφεύγουν την άμεση αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων στις προσωπικές τους σχέσεις.

Η ανατροπή και το άνοιγμα του παρελθόντος

Η πλοκή παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν μια ακόμη ανάθεση φέρνει τον Ερίκ αντιμέτωπο με τη Γκαέλ, τη γυναίκα που κάποτε τον εγκατέλειψε χωρίς εξηγήσεις. Δίπλα της βρίσκεται ο Αγάθωνας, ο νυν σύντροφός της, ο οποίος έχει ήδη μετανιώσει για την παραγγελία του χωρισμού. Σε αυτό το σημείο, η δουλειά ακυρώνεται και το παρελθόν ανοίγει ξανά.

Οι ρόλοι αλλάζουν χέρια, κανείς δεν βρίσκεται πια στη σωστή θέση και κανείς δεν λέει ακριβώς αυτό που εννοεί. Η κατάσταση περιπλέκεται, καθώς κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν μπορεί να φύγει χωρίς να εκτεθεί, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές συγκρούσεις και την αδυναμία επικοινωνίας των χαρακτήρων.

Το έργο και οι διακρίσεις του

Το «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» του Tristan Petitgirard, με τον γαλλικό τίτλο Rupture à domicile, συστήνεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Το έργο έφερε τον συγγραφέα στις υποψηφιότητες των Molières 2015 στην κατηγορία του καλύτερου γαλλόφωνου συγγραφέα, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού στη Γαλλία.

Η επιτυχία του οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ανανεώνει την κωμωδία σχέσεων, προσφέροντας γρήγορη πλοκή, διαρκείς μετατοπίσεις και κοφτερές ατάκες. Παράλληλα, οι χαρακτήρες του έργου κουβαλούν πραγματικά τραύματα κάτω από την ευφυΐα τους, προσδίδοντας βάθος στην κωμική τους διάσταση.

Οι ηθοποιοί και η μουσική

Στην ελληνική εκδοχή του έργου, η Κόρα Καρβούνη συνεργάζεται με τρεις ηθοποιούς που διαθέτουν έντονη σκηνική προσωπικότητα: τον Μιχάλη Συριοπούλο, τη Βάσω Καβαλλιεράτου και τον Στάθη Κόικα. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι στη σκηνή αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικές εκδοχές του ίδιου πανικού: την επιθυμία να αγαπηθείς, να κερδίσεις χρόνο, να μη φανείς αδύναμος και να μη μείνεις μόνος με αυτό που πραγματικά θέλεις.

Τη μουσική επένδυση της παράστασης έχει αναλάβει ο Φοίβος Δεληβοριάς, συμβάλλοντας στην ατμόσφαιρα και την εξέλιξη της ιστορίας. Η συνάντηση αυτών των καλλιτεχνών υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Κόρας Καρβούνη αναμένεται να προσφέρει μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Reader