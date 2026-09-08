«Οιδίπους τύραννος»: Ο Μελέτης Ηλίας πρωταγωνιστεί σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη το καλοκαίρι του 2027

Ο Μελέτης Ηλίας και ο Θέμης Μουμουλίδης ετοιμάζονται να συνεργαστούν ξανά, ανεβάζοντας την κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή, «Οιδίπους Τύραννος», το καλοκαίρι του 2027. Η νέα αυτή παραγωγή έρχεται μετά την επιτυχημένη τους συνεργασία στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, η οποία παρουσιάστηκε για δύο χρόνια. Ο Μελέτης Ηλίας, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ηθοποιούς, θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του τραγικού ήρωα.

Η συνέχεια μιας επιτυχημένης συνεργασίας

Η νέα θεατρική παραγωγή του «Οιδίποδα Τυράννου» αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας ήδη δοκιμασμένης και επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ του σκηνοθέτη Θέμη Μουμουλίδη και του ηθοποιού Μελέτη Ηλία. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί προηγουμένως στην παράσταση της «Αντιτιγόνης» του Σοφοκλή, μια παραγωγή που σημείωσε εξαιρετική πορεία.

Η «Αντιγόνη» παρουσιάστηκε για δύο ολόκληρα χρόνια, αποσπώντας θετικές εντυπώσεις. Σε αυτή την παράσταση, ο Μελέτης Ηλίας είχε ενσαρκώσει τον ρόλο του Κρέοντα, προσφέροντας μια ερμηνεία που χαρακτηρίστηκε ως αριστουργηματική. Η εμπειρία αυτή θέτει τις βάσεις για την επερχόμενη αναμέτρησή του με έναν ακόμη κορυφαίο τραγικό ρόλο.

Ο Μελέτης Ηλίας στον ρόλο του Οιδίποδα

Ο Μελέτης Ηλίας, αναγνωρισμένος για τη μακρά του θητεία στο κλασικό θέατρο και θεωρούμενος ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ηθοποιούς, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρόκληση του πρωταγωνιστικού ρόλου στον «Οιδίποδα Τύραννο». Μετά την επιτυχημένη του ερμηνεία ως Κρέοντας, ο ηθοποιός καλείται να ενσαρκώσει τον κεντρικό τραγικό ήρωα, μια ερμηνευτική δοκιμασία υψηλών απαιτήσεων.

Η προετοιμασία για την παράσταση έχει ήδη ξεκινήσει, με τον θίασο να βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης τις επόμενες ημέρες. Η επιλογή του Μελέτη Ηλία για τον απαιτητικό αυτό ρόλο υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του σκηνοθέτη στις ικανότητές του και την αναγνώριση της καλλιτεχνικής του αξίας στον χώρο του αρχαίου δράματος.

Νέα μετάφραση και λεπτομέρειες παραγωγής

Η παράσταση του «Οιδίποδα Τυράννου» θα παρουσιαστεί στο κοινό με μια εντελώς καινούργια μετάφραση, την οποία έχει επιμεληθεί η Παναγιώτα Πανταζή. Η νέα αυτή προσέγγιση στο κείμενο του Σοφοκλή αναμένεται να προσδώσει μια φρέσκια οπτική στην κορυφαία τραγωδία, φέρνοντάς την πιο κοντά στο σύγχρονο θεατή, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητα και το βάθος του πρωτοτύπου.

Ο Θέμης Μουμουλίδης, ο οποίος έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία, συνεχίζει έτσι το έργο του στο αρχαίο δράμα. Η επιλογή μιας νέας μετάφρασης αποτελεί συχνά μια προσπάθεια να φωτιστούν διαφορετικές πτυχές του έργου και να αναδειχθούν νέα νοήματα, προσφέροντας μια ανανεωμένη εμπειρία στο κοινό που θα παρακολουθήσει την παράσταση.

Πρεμιέρα στη Δωδώνη και εορτασμός 20 χρόνων

Η πρεμιέρα της παράστασης του «Οιδίποδα Τυράννου» έχει οριστεί για τις 26 Ιουνίου 2027. Το ιστορικό Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης θα φιλοξενήσει την πρώτη αυτή παρουσίαση, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στο ανέβασμα της τραγωδίας του Σοφοκλή σε έναν χώρο με βαθιά ιστορική και πολιτιστική σημασία.

Η συγκεκριμένη παραγωγή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός σημαντικού εορτασμού: τη συμπλήρωση 20 χρόνων καλλιτεχνικής δραστηριότητας της «5ης Εποχής». Ο Θέμης Μουμουλίδης είναι ο δημιουργός αυτής της καλλιτεχνικής ομάδας, η οποία έχει αφήσει το στίγμα της στο ελληνικό θέατρο κατά τη διάρκεια των δύο αυτών δεκαετιών.

Η «5η Εποχή» και το έργο του Θέμη Μουμουλίδη

Η «5η Εποχή», υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θέμη Μουμουλίδη, έχει παρουσιάσει μια ιδιαίτερα πλούσια και παραγωγική πορεία στα 20 χρόνια λειτουργίας της. Μέχρι σήμερα, η ομάδα έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 50 θεατρικές παραγωγές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του θεατρικού ρεπερτορίου.

Παράλληλα με τις παραγωγές, η «5η Εποχή» έχει προχωρήσει στην έκδοση περισσότερων από 80 θεατρικών κειμένων, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση και τη διάδοση της θεατρικής γραμματείας. Για τον Θέμη Μουμουλίδη προσωπικά, η σκηνοθεσία του «Οιδίποδα Τυράννου» σηματοδοτεί την έκτη φορά που αναλαμβάνει να ανεβάσει μια τραγωδία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του αφοσίωση στο αρχαίο δράμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki