Ξεκίνησαν μαθήματα βιωματικού θεάτρου και αυτοσχεδιασμού στο «Θέατρο 2510»

Μια νέα πρωτοβουλία στον χώρο του θεάτρου ξεκίνησε πρόσφατα, προσφέροντας μαθήματα βιωματικού θεάτρου και αυτοσχεδιασμού. Το εγχείρημα φιλοξενείται στο «Θέατρο 2510», το οποίο βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους 52. Τα μαθήματα είναι ανοιχτά σε όλους τους ανθρώπους που εκδηλώνουν αγάπη για την τέχνη του θεάτρου.

Έναρξη μαθημάτων και φιλοσοφία

Το μάθημα βιωματικού θεάτρου και αυτοσχεδιασμού έχει ήδη ξεκινήσει, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία που θεωρείται από τους δημιουργούς της ως κάτι πολύτιμο. Σύμφωνα με την προσέγγιση της προσπάθειας, το θέατρο αποτελεί μια σκηνή και έναν θεατή, ενώ η τέχνη του είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στην ανθρώπινη έκπληξη, ανάσα και συμπεριφορά. Αναφέρεται πως αν το δέρμα μας απλωνόταν πέρα από το σώμα μας, θα έφτιαχνε μια ατέλειωτη σκηνή θεάτρου.

Η ίδια φιλοσοφία υπογραμμίζει ότι αν τα μάτια μας δεν έβλεπαν μόνο και δεν μιλούσαν μόνο, θα έδειχναν κιόλας αυτό που η κοινωνία και ο συνάνθρωπος τους δείχνει, μετατρεπόμενα σε καθρέφτες μέσα στους οποίους ο άνθρωπος θα ασκούνταν διαρκώς. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται ηθοποιοί της ζωής τους, παίζοντας με την καρδιά, το μυαλό και τον αυθορμητισμό τους.

Οι εμψυχώτριες της προσπάθειας

Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκονται τρία άτομα που ασχολούνται ενεργά με την υψηλή τέχνη του θεάτρου και λειτουργούν ως εμψυχώτριες. Πρόκειται για την Άντα Κουγιά, τη Χαρά Νικολάου και τη Μαρίνα Παντελάκη. Μέσα από τον χώρο του «Θεάτρου 2510», οι τρεις τους προσφέρουν πολύτιμα μαθήματα βιωματικού θεάτρου και αυτοσχεδιασμού.

Στο απροσδιόριστης διάρκειας έργο της ζωής μας, όπως περιγράφεται, ευτυχώς υπάρχουν και άγνωστοι άνθρωποι που καταλαβαίνουν, ακούνε, προσέχουν και συντρέχουν. Οι εμψυχώτριες αποτελούν τέτοια περίπτωση, προσφέροντας την υποστήριξή τους σε όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν τον κόσμο του θεάτρου. Η παρουσία μας σε αυτόν τον κόσμο χαρακτηρίζεται ως μια εκπληκτική δράση που απαιτεί πρόβες, σκηνικές οδηγίες και μαθήματα, όπως αυτά που παρέχονται στο «Θέατρο 2510».

Η αξία και ο σκοπός του εγχειρήματος

Η αξία του εγχειρήματος έγκειται στην ειλικρινή διάθεση για προσφορά και στην απουσία οποιασδήποτε υστερόβουλης διάθεσης από τους δημιουργούς. Η φιλοσοφία που διέπει την προσπάθεια είναι ότι αν κάποιος δώσει χωρίς να απαιτήσει, θα λάβει πίσω, με κυριότερο αντάλλαγμα τη συμμετοχή. Ο χώρος του «Θεάτρου 2510» είναι ανοιχτός για όλους, αρκεί να υπάρχει εξερευνητική διάθεση και μια συμπεριφορά μικρού παιδιού που θέλει να μάθει.

Ο σκοπός των μαθημάτων δεν είναι να γίνουν οι συμμετέχοντες ηθοποιοί και να δουν το όνομά τους στη μαρκίζα. Αντιθέτως, ο βασικός στόχος είναι η αμφίδρομη διαδικασία της μάθησης. Ενώ οι τρεις εμψυχώτριες μεταφέρουν τη γνώση και την αγάπη τους για την τέχνη, οι συμμετέχοντες προσφέρουν την άδολη προσέγγιση και την πραγματικά αθώα συμπεριφορά τους.

Το βίωμα στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο ολόκληρης της διαδικασίας βρίσκεται το βίωμα, το οποίο αναγνωρίζεται ως η πρώτη ύλη για καθετί καλλιτεχνικό, εκφραστικό και ποιητικό. Η καθημερινότητα, η ρουτίνα και οι υποχρεώσεις συχνά παρουσιάζουν ρωγμές που κρύβουν το φως και τις αστραπές της ζωής που προσδοκούμε. Μέσω των μαθημάτων στο «Θέατρο 2510», επιδιώκεται να ορθωθούν «φωτόδεντρα» και «φωτοδάση» πάνω από τα γκρίζα σύννεφα, με την υπόσχεση ότι οι συμμετέχοντες θα γίνουν, σίγουρα, καλύτεροι.

Αυτός ο τόπος λειτουργεί ως καταφύγιο και απόδραση, προσκαλώντας τους ανθρώπους να χαθούν στη μαγεία του θεάτρου. Η προσέγγιση εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη και την έκφραση, χρησιμοποιώντας το θέατρο ως μέσο για την ανακάλυψη και την καλλιέργεια του εσωτερικού κόσμου.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή

Για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή και να λάβουν μέρος σε αυτή την εμπειρία, παρέχονται συγκεκριμένες χρηστικές πληροφορίες. Το μάθημα προσφέρεται σε τρία διαφορετικά τμήματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Αυτή η διάρθρωση δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να επιλέξει το τμήμα που ταιριάζει καλύτερα στο προσωπικό του πρόγραμμα και τις ανάγκες του, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta