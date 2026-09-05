Ο ράπερ 1kΦ μιλά για το αυθεντικό χιπ-χοπ και τον διαγωνισμό «The Face Off Series»

Ο αξιόλογος ράπερ 1kΦ μίλησε για την κατάσταση του χιπ-χοπ και της ραπ σκηνής σήμερα, καθώς και για τον σημαντικό διαγωνισμό «The Face Off Series». Ο καλλιτέχνης, γνωστός για την προσήλωσή του στην αυθεντική χιπ-χοπ κουλτούρα, μοιράστηκε τις σκέψεις του για την πορεία του είδους και την ανάγκη στήριξης των νέων ταλέντων. Η συνέντευξη κάλυψε επίσης την προέλευση του καλλιτεχνικού του ονόματος και τις μελλοντικές του δημιουργικές κινήσεις.

Ο 1kΦ και η διαχρονική αξία του αυθεντικού χιπ-χοπ

Ο 1kΦ περιγράφεται ως ένας ράπερ που προέρχεται «από τα παλιά, από το «σήμερα», από το «αύριο»», ανήκοντας στην ομάδα των ανθρώπων που διατηρούν ζωντανή τη χιπ-χοπ κουλτούρα και τη ραπ ομιλία. Η προσέγγισή του χαρακτηρίζεται από «true ραπ» και «ανυπόκριτη underground συμπεριφορά», στοιχεία που τιμούν την τέχνη του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το αυθεντικό χιπ-χοπ διαχρονικά αφορούσε, και αφορά, ελάχιστο κόσμο». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη φιλοσοφία του για το είδος, το οποίο, όπως αναφέρει, βασίζεται στον λόγο και έχει στενή σχέση με την ποίηση και τη λογοτεχνία, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη διακειμενικότητας στην τέχνη του ραπ.

Ο διαγωνισμός «The Face Off Series» και η στήριξη της κοινότητας

Ο 1kΦ, μαζί με άλλους αξιόλογους ράπερ όπως ο Χρήστης Πακιώτης, γνωστός και ως Ογδόντα4, και ο Obnoxious Kas, τον οποίο ο 1kΦ χαρακτηρίζει ως τον καλύτερο καλλιτέχνη στο λυρικό ραπ στην Ελλάδα, στηρίζουν έμπρακτα τη χιπ-χοπ κοινότητα. Αυτό γίνεται μέσω του διαγωνισμού «The Face Off Series».

Ο βασικός σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι η συνύπαρξη, η φροντίδα της ραπ παράδοσης και η ανάδειξη νέων ταλέντων. Ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στην Αθήνα, όπου ο νικητής θα λάβει ως έπαθλο ένα μηχανάκι, προσφορά της «Piaggio Λυμπερόπουλος».

Το νόημα πίσω από το όνομα «1kΦ»

Ο 1kΦ εξήγησε την προέλευση του καλλιτεχνικού του ονόματος, το οποίο σημαίνει «Χίλιες Φωνές». Αρχικά, το 2005, το όνομά του ήταν «Τεχνουργός και Χίλιες Φωνές», λειτουργώντας σαν ονοματεπώνυμο.

Όταν επανεμφανίστηκε στον χώρο, κράτησε το «Χίλιες Φωνές» με το ακρωνύμιο «1kΦ», το οποίο του το πρότεινε χαριτολογώντας ο καλός του φίλος Μάγος από τους Karma. Το νόημα του ονόματος «κούμπωσε» με την προσωπικότητά του το καλοκαίρι του 2018, όταν διάβασε τον «Λύκο της στέπας» του Έρμαν Έσσε. Εκεί, ο συγγραφέας αναφέρει ότι στις διάφορες περιόδους της ζωής αλλάζεις χίλιες προσωπικότητες, δίνοντας μια βαθύτερη διάσταση στο ψευδώνυμο.

Τιμώντας τις ρίζες και οι μελλοντικές κινήσεις

Ο 1kΦ έχει δείξει την προσήλωσή του στις αξίες και τις ρίζες του μέσα από τις καλλιτεχνικές του επιλογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο δίσκος του «ΘΗΤΑ», τον οποίο κυκλοφόρησε για να τιμήσει τη Θεσσαλία, τον τόπο καταγωγής του, καθώς και τον ποιητή Ηλία Κεφάλα.

Παράλληλα, ο 1kΦ, ως ανήσυχο πνεύμα, ετοιμάζει μια νέα σύμπραξη. Αναμένεται η κυκλοφορία ενός δίσκου που θα τον βρει να συνεργάζεται με τον θρυλικό «Ρυθμομαδαμαστή», τον Κωνσταντίνο Κουρμένταλα. Επιπλέον, ο καλλιτέχνης προτείνει στους αναγνώστες να διαβάσουν τα δύο βιβλία του Βασίλη Παλαιοκώστα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta