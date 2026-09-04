Ο σεφ Χρόνης Δαμαλάς μαγειρεύει με τη Maltezos Farm σε ειδική εκδήλωση

Μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία αναμένεται να λάβει χώρα την Πέμπτη 24/09, με τον σεφ Χρόνη Δαμαλά να συνεργάζεται με τη Maltezos Farm και την πλατφόρμα ΩDDE. Στον χώρο του Rawbata, ο σεφ θα παρουσιάσει ένα one-off μενού, σχεδιασμένο να αναδείξει τα ιδιαίτερα τυριά της ευβοϊκής φάρμας. Η εκδήλωση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τους λάτρεις της γαστρονομίας να γνωρίσουν από κοντά τους δημιουργούς αυτής της σύμπραξης.

Η γαστρονομική σύμπραξη της Πέμπτης 24/09

Την Πέμπτη 24/09, ο σεφ Χρόνης Δαμαλάς θα προτείνει ένα ειδικά διαμορφωμένο μενού, το οποίο θα βασίζεται σε μία fusion προσέγγιση. Στόχος του μενού είναι η ανάδειξη των ξεχωριστών τυριών που παράγει η ευβοϊκή φάρμα Maltezos Farm. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ του σεφ, της Maltezos Farm και της νέας πλατφόρμας ΩDDE.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τον ίδιο τον σεφ Χρόνη Δαμαλά, καθώς και με τον παραγωγό Λάζαρο Μαλτέζο. Επιπλέον, θα υπάρχει η ευκαιρία για διάλογο με τους δημιουργούς της πλατφόρμας ΩDDE, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από την παραγωγή και την ανάδειξη των εκλεκτών πρώτων υλών.

Ο Χρόνης Δαμαλάς και η αναζήτηση ποιοτικών πρώτων υλών

Ο σεφ Χρόνης Δαμαλάς, ο οποίος δραστηριοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια στον δικό του χώρο, το Rawbata, είναι γνωστός για τη συνεπή αναζήτησή του για τις καλύτερες πρώτες ύλες. Η φιλοσοφία του τον οδηγεί όχι μόνο στις λαϊκές αγορές, αλλά και σε συνεργασίες με μικρούς παραγωγούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, ο σεφ επιδιώκει να ανακαλύπτει και να αξιοποιεί μοναδικά προϊόντα. Η προσέγγισή του στη μαγειρική, που χαρακτηρίζεται από τη fusion τεχνική, του επιτρέπει να συνδυάζει διαφορετικές γαστρονομικές παραδόσεις, δημιουργώντας πιάτα με ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Η Maltezos Farm και τα βραβευμένα κατσικίσια τυριά

Ένας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται ο Χρόνης Δαμαλάς είναι ο Λάζαρος Μαλτέζος, ιδιοκτήτης της Maltezos Farm. Η φάρμα αυτή, με έδρα την Εύβοια, έχει ξεχωρίσει και έχει βραβευτεί για την παραγωγή εξαιρετικών κατσικίσιων τυριών. Τα τυριά αυτά είναι γαλλικού τύπου, γνωστά και ως chèvres, και αποτελούν ένα από τα βασικά συστατικά του επερχόμενου μενού.

Η ποιότητα και η ιδιαιτερότητα των προϊόντων του Λάζαρου Μαλτέζου ήταν ο λόγος που επιλέχθηκε για αυτή τη γαστρονομική σύμπραξη. Μέσα από το one-off μενού, τα τυριά της Maltezos Farm θα αναδειχθούν με έναν πρωτότυπο τρόπο, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία.

Πληροφορίες για την εκδήλωση και τις κρατήσεις

Για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε αυτή την ξεχωριστή γαστρονομική σύμπραξη, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό μενού θα είναι διαθέσιμες στα social media του Rawbata και της odde_greece. Εκεί, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν την κράτησή τους.

Ο χώρος του Rawbata βρίσκεται σε προσβάσιμη τοποθεσία, μόλις τέσσερα λεπτά από το μετρό της Πανόρμου. Για την ευκολία των επισκεπτών, σε απόσταση περίπου εκατό μέτρων από το εστιατόριο λειτουργούν δύο κλειστά parking, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εκδήλωση.

Με πληροφορίες από: Reader