Πανεπιστήμια: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχόντων των Πανελλαδικών

Σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, εκπνέει η προθεσμία για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών των επιτυχόντων των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2026 στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι νέοι φοιτητές, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους, καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της ημέρας.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2026 πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eregister.it.minedu.gov.gr/. Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων.

Κατά την είσοδο, είναι υποχρεωτική η εισαγωγή ενός 8-ψήφιου κωδικού. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τα ίδια στοιχεία που είχαν χρησιμοποιήσει και στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Μεταξύ των πληροφοριών που απαιτούνται είναι ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Ειδικές κατηγορίες επιτυχόντων

Εκτός από τους γενικούς επιτυχόντες, υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για τις οποίες προβλέπονται επιπλέον ενέργειες και δικαιολογητικά. Σε αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνονται οι εισαχθέντες μέσω της κατηγορίας των σοβαρών παθήσεων.

Επίσης, ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Επιπρόσθετα, όσοι ήταν ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή είχαν υποβάλει αίτηση για το 10% στο μηχανογραφικό τους, οφείλουν να προβούν σε συγκεκριμένες προβλεπόμενες ενέργειες και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα επιπλέον δικαιολογητικά.

Δυνατότητα τροποποίησης αιτήσεων

Δεδομένου ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της προθεσμίας, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε διορθώσεις, εφόσον έχουν διαπιστώσει κάποιο λάθος στην αρχική τους αίτηση. Μπορούν να τροποποιήσουν ή ακόμα και να ανακαλέσουν την υποβληθείσα αίτηση.

Σε περίπτωση ανάκλησης, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και υποβολής εκ νέου αίτησης, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή καταχώριση των στοιχείων και η ολοκλήρωση της εγγραφής τους στα πανεπιστήμια.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr