Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία με τη ΝΔ

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε από την Κρήτη τα «θεμέλια» του προεκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε το κόμμα σε τροχιά ανατροπής και νίκης, περιγράφοντας το πρόγραμμα που θα εξειδικευτεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η δημοκρατική παράταξη έχει χρέος να ανατρέψει τις πολιτικές που, όπως είπε, πληγώνουν την κοινωνία.

Έναρξη προεκλογικού αγώνα και το όραμα του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε τον προεκλογικό του αγώνα από την Κρήτη, χρησιμοποιώντας το μότο «Τώρα ΠΑΣΟΚ». Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις βασικές αρχές του προγράμματος του κόμματος, το οποίο αναμένεται να αναλυθεί περαιτέρω στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη για ανατροπή των υφιστάμενων πολιτικών, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια αυτή ως χρέος της δημοκρατικής παράταξης απέναντι στην κοινωνία.

Με αναφορές στο ιστορικό βάθος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός του κόμματος δήλωσε ότι «δεν νοσταλγούμε παθητικά την ιστορία μας αλλά αντλούμε αισιοδοξία». Έθεσε ως προμετωπίδα του ΠΑΣΟΚ την αποκατάσταση της ομαλότητας και της κανονικότητας της χώρας, αντιπαραβάλλοντάς την με τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και την οικονομική πολιτική

Στην ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά της κυβέρνησης, ενώ από τα «βέλη» του δεν εξαιρέθηκε ούτε η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Ο κ. Ανδρουλάκης έχει επιλέξει στρατηγικά να ταυτίζει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ., Αλέξη Τσίπρα, όσον αφορά τα ζητήματα της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει τον θυμό των πολιτών που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ. έχει κριθεί αρνητικά σε πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις για την οικονομική πολιτική που εφάρμοσε, όπως αναφέρθηκε από τον κ. Ανδρουλάκη.

Μέτρα για συντάξεις και χαμηλοσυνταξιούχους

Το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων, με τα οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτιμά ότι θα διευρύνει το ακροατήριό του, ενσωματώνοντας πολίτες που έχουν απογοητευτεί από τις ακολουθούμενες πολιτικές. Το ΠΑΣΟΚ έχει αναδείξει ζητήματα όπως οι συντάξεις, τα «κόκκινα» δάνεια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως προνομιακά πεδία συζήτησης το προηγούμενο διάστημα.

Από την Κρήτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση για επαναφορά της 13ης σύνταξης, η οποία θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός νέου ΕΚΑΣ, με στόχο την ανακούφιση των χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίοι έχουν απωλέσει σωρευτικά ένα μεγάλο μέρος των εσόδων τους.

Προστασία πρώτης κατοικίας και «κόκκινα» δάνεια

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων. Το πρόγραμμα αυτό, όπως αναφέρθηκε, προστατεύει απόλυτα την πρώτη κατοικία, βασιζόμενο στον νόμο του ΠΑΣΟΚ του 2010, ο οποίος θωράκιζε τους δανειολήπτες.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, βάζουμε αυστηρούς κανόνες στα funds και στους servicers και αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος: πρώτα η ρύθμιση του δανείου και όχι η εξόντωση του δανειολήπτη». Με αυτόν τον τρόπο, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την ενίσχυση της θέσης των δανειοληπτών έναντι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Βασικές αρχές και θεματικές προτεραιότητες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων που απασχολούν το ΠΑΣΟΚ, εστιάζοντας στην οικονομία, το κράτος δικαίου, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εξωτερική πολιτική. Αυτές οι θεματικές αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος του κόμματος, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που, κατά τον ίδιο, πληγώνουν την ελληνική κοινωνία.

Η προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ, όπως περιγράφηκε, δεν περιορίζεται σε μια παθητική αναπόληση του παρελθόντος, αλλά αντλεί αισιοδοξία από την ιστορία του για να διαμορφώσει ένα σχέδιο για το μέλλον της χώρας, με την αποκατάσταση της ομαλότητας και της κανονικότητας να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis