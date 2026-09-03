Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Πρεμιέρα στο κύπελλο με πολλές αλλαγές και την επιστροφή Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, φιλοξενώντας τη Νίκη Βόλου την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ. Ο προπονητής των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ, αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν αγωνιστεί στα βασικά σχήματα των τελευταίων αναμετρήσεων.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού και οι επιλογές του Νίστρουπ

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ινάκι Πένια. Στην άμυνα, μπροστά του, θα αγωνιστούν οι Πάλμερ-Μπράουν και Φαν Ντρόνγκελεν. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα τοποθετηθεί ο Κάτρης, ο οποίος θα φέρει για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού από την αρχή του αγώνα, ενώ στο αριστερό άκρο θα παραμείνει ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή, ο Κοντούρης και ο Κάνγκουα θα αναλάβουν τους ρόλους τους, ενώ στα δύο άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται ο Πελίστρι και ο Γιάγκουσιτς. Την κορυφή της επίθεσης θα μοιραστούν οι Ραστόντερ και Ντέσερς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντε Φράι θα μείνει για πρώτη φορά στον πάγκο από την αρχή της τρέχουσας σεζόν.

Η στρατηγική του ροτέισον και οι παίκτες στον πάγκο

Η απόφαση για εκτεταμένο ροτέισον από τον Τζέικομπ Νίστρουπ οφείλεται στο απαιτητικό πρόγραμμα της ομάδας. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ σε σημαντική αναμέτρηση. Αυτό σημαίνει ότι ο προπονητής επιθυμεί να αποφύγει την επιπλέον κόπωση για παίκτες όπως ο Λιβάι Γκαρσία, ο Ντε Φράι και ο Ταμπόρδα, οι οποίοι έχουν συνεχή αγωνιστική παρουσία.

Στον πάγκο για τους «πράσινους» θα βρίσκονται οι Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Λάβδας, Αντίνο, Ταμπόρδα, Λούζα, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Τετέι και Λιβάι. Η αποστολή του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει τους Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς και Νεμπής.

Απουσίες και η κατάσταση στη Νίκη Βόλου

Από πλευράς Παναθηναϊκού, στην αποστολή βρίσκονται όλοι οι βασικοί παίκτες, με εξαίρεση τους τραυματίες. Συγκεκριμένα, εκτός μάχης έχουν τεθεί οι Τσάπρα, Τσιριβέγια, Ίνγκασον και Παντελίδης.

Για τη Νίκη Βόλου, ο προπονητής Στέλιος Μαλεζάς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πανακίδη, Σιούτα, Πλέγα, Δαρέλα και Τζανετόπουλο, καθώς είναι ανέτοιμοι. Η πιθανή ενδεκάδα της Νίκης Βόλου αναμένεται να αποτελείται από τους Γκαραβέλη, Αρίας, Βαφέα, Πασαλίδη, Μακρυγιάννη, Χάμοντ, Έππα, Παμλίδη, Ράιο, Τζήμα και Μάντζη.

Η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στο ΟΑΚΑ

Την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ αναμένεται να παρακολουθήσει από τις εξέδρες και ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα βρεθεί στο γήπεδο για να υποστηρίξει την ομάδα και αναμένεται να αποθεωθεί από τους «πράσινους» φιλάθλους για την επιστροφή του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta