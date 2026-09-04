Η 68χρονη που έθαψε τη μητέρα της στον Μαραθώνα: «Δεν θυμάμαι πού την έβαλα, είναι προσωπικά θέματα αυτά»

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση στον Μαραθώνα, μετά την ομολογία μιας 68χρονης γυναίκας ότι έθαψε την 90χρονη μητέρα της στον κήπο του σπιτιού τους. Παρά την υπόδειξη του σημείου όπου φέρεται να έγινε η ταφή, η σορός της ηλικιωμένης δεν έχει ακόμα εντοπιστεί από τις αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, η οποία είχε να επικοινωνήσει μαζί της για πάνω από δέκα χρόνια.

Η ομολογία και οι πρώτες δηλώσεις της κόρης

Η 68χρονη παραδέχθηκε στις αρχές ότι έθαψε την μητέρα της στον κήπο της κατοικίας τους στον Μαραθώνα. Ωστόσο, φέρεται να βρίσκεται ακόμα σε σύγχυση, καθώς, αν και υπέδειξε ένα σημείο, οι αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τη σορό της. «Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου. Πέθανε από βιολογικά αίτια. Δεν θυμάμαι πού την έβαλα», είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς.

Σε ερώτηση των αρχών για τον λόγο που δεν προχώρησε σε κηδεία για την μητέρα της, η 68χρονη απάντησε ότι «είναι προσωπικά θέματα αυτά», επικαλούμενη τα προσωπικά δεδομένα. Οι αστυνομικοί έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» την περιοχή, προσπαθώντας να βρουν απαντήσεις για τα όσα συνέβησαν στην ηλικιωμένη γυναίκα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν εντοπίσει κάποιο ίχνος της σορού.

Η αποκάλυψη της φρικιαστικής υπόθεσης

Το κουβάρι αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Η εγγονή της 90χρονης, η οποία μένει τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι έχει χάσει την επαφή με την γιαγιά της για πάνω από 10 χρόνια και ότι η ηλικιωμένη δεν είχε δώσει σημεία ζωής όλα αυτά τα χρόνια, γεγονός που την είχε θορυβήσει.

Από την έρευνα των αρχών αποδείχθηκε πως δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της 90χρονης στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ, γεγονός που γέννησε περισσότερα ερωτήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα από τη σύνταξή της, καθώς κάποιος λάμβανε τη σύνταξη της ηλικιωμένης όλο αυτό το διάστημα.

Οι έρευνες στον Μαραθώνα και η αναζήτηση της σορού

Οι αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην αυλή του σπιτιού στον Μαραθώνα, χρησιμοποιώντας ακόμα και μπουλντόζες για να σκάψουν σε όλο τον κήπο. Παρά τις προσπάθειες και την υπόδειξη σημείου από την 68χρονη, η σορός της ηλικιωμένης δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Αστυνομικοί συνεχίζουν να ερευνούν την περιοχή, προσπαθώντας να βρουν απαντήσεις για τα όσα συνέβησαν και να εντοπίσουν τη σορό, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 90χρονης.

Η στάση και οι δηλώσεις του εγγονού

Ο γιος της 68χρονης και εγγονός της 90χρονης επιμένει πως δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση. Υποστήριξε ότι η μητέρα του έχει κάνει κάποια παρανομία, χωρίς όμως να του έχει δώσει παραπάνω πληροφορίες. «Έχει κάνει παρανομία η μητέρα μου αλλά ούτε σε εμένα δεν λέει τι έχει κάνει», δήλωσε συγκεκριμένα.

Ο εγγονός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η μητέρα του δεν είναι καλά τα τελευταία χρόνια. Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν δυνατόν να μη γνωρίζει τι είχε συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και αν είχε πάει στην κηδεία της γιαγιάς του, απάντησε ότι η μητέρα του τού είχε πει πως «τα είχε τακτοποιήσει εκείνη όλα».

Οι επόμενες κινήσεις των αρχών

Οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν τον εισαγγελέα για την υπόθεση, ο οποίος έδωσε εντολή να μη συλληφθεί στο παρόν στάδιο η κόρη της ηλικιωμένης και να συνεχιστούν οι έρεψεις για τον εντοπισμό της σορού. Όταν αυτό συμβεί, θα επιχειρηθεί να διαπιστωθεί εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί της κόρης ότι ο θάνατος της μητέρας της οφειλόταν σε παθολογικά αίτια.

Παράλληλα, οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν και τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν κινήσεις ή αναλήψεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Στο «τραπέζι» βρίσκονται όλα τα σενάρια, αν και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας δεν θεωρείται το πλέον πιθανό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos