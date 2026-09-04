Το φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» παρουσιάζει τον «Ματωμένο Γάμο»

Το φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» φιλοξενεί φέτος μια σημαντική παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Ματωμένος Γάμος». Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026. Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με μια διπλή επέτειο, καθώς το Θεσσαλικό Θέατρο συμπληρώνει 50 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, ενώ τιμώνται και τα 90 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού.

Πενήντα χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο

Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει φέτος μισό αιώνα αδιάκοπης καλλιτεχνικής παρουσίας, έχοντας διαμορφώσει καθοριστικά τον θεατρικό χάρτη της περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια αυτών των πενήντα ετών, το Θέατρο έχει αναδειχθεί σε πρότυπο αποκεντρωμένου μοντέλου πολιτιστικής λειτουργίας, προσφέροντας στο κοινό παραστάσεις υψηλού επιπέδου.

Η επιλογή του έργου «Ματωμένος Γάμος» για το φετινό καλοκαίρι δεν αποτελεί μόνο φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ού αιώνα. Αντιπροσωπεύει επίσης μια ουσιαστική συνομιλία με την ταυτότητα του Θεσσαλικού Θεάτρου, το οποίο επί πέντε δεκαετίες υπηρετεί την τραγωδία, τον λαϊκό μύθο, τη συλλογική μνήμη και τη βαθιά κοινωνική διάσταση της σκηνικής πράξης.

Ο «Ματωμένος Γάμος» του Λόρκα

Ο «Ματωμένος Γάμος» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα είναι εμπνευσμένος από ένα πραγματικό έγκλημα πάθους που συνέβη στην ισπανική ύπαιθρο. Το έργο πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, τον γάμο, το χρήμα, την ιδιοκτησία που οδηγεί σε βεντέτα, τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών.

Η παράσταση τοποθετείται σε έναν κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμείλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Πρόκειται για μια σύγχρονη τραγωδία με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα, η οποία συνθέτει τα διαλογικά μέρη με τα χορικά και αξιοποιεί το υπερφυσικό στοιχείο ως καταλύτη της τραγικής κορύφωσης. Τα πραγματικά γεγονότα, οι μύθοι και οι λαϊκές παραδόσεις συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος.

Η υπόθεση του έργου

Σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία, ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η Νύφη, αν και υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, φέρει μέσα της έναν απαγορευμένο έρωτα. Η επιστροφή του Λεονάρντο, ο οποίος είναι παντρεμένος και δεμένος με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή των δεδομένων.

Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκησης. Η φυγή της Νύφης και του Λεονάρντο πυροδοτεί την καταδίωξη. Ο Γαμπρός, παγιδευμένος στον κώδικα τιμής και στις κοινωνικές επιταγές που τον περιβάλλουν, ακολουθεί τον δρόμο της εκδίκησης. Ο «Ματωμένος Γάμος» αφηγείται την αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη μοίρα του στο όνομα του έρωτα.

Οι συντελεστές και το καστ

Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελείται ο Γιώργος Ζιάκας. Τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής, δημιουργώντας μια παράσταση που συνδέει την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με τη διαχρονική δύναμη της σύγχρονης τραγωδίας. Η προσέγγιση της αρχαιοελληνικής τραγωδίας από τον σκηνοθέτη συνομιλεί άμεσα με τον πυρήνα του δράματος.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Ντίνα Αβαγιανού, Άγγελος Ανδριόπουλος, Νίκος Αρβανίτης, Αναστασία Βαγενά, Γιώργος Βούντας, Χριστίνα Βράκα, Τζένη Καζάκου, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Αστέρης Κρικώνης, Αγγελική Λεμονή, Δημήτρης Όντος, Νίκη Παλληκαράκη και Παντελής Ψακίδης.

Πληροφορίες εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων για την παράσταση «Ματωμένος Γάμος» έχουν ως εξής: Η γενική είσοδος ανέρχεται στα 18 ευρώ. Για όσους επιλέξουν την προπώληση, η τιμή διαμορφώνεται στα 15 ευρώ. Διατίθεται επίσης μειωμένο εισιτήριο στην τιμή των 12 ευρώ, το οποίο αφορά ΑμεΑ, ανέργους και πολύτεκνους.

Με πληροφορίες από: Topontiki