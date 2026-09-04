Το AION UT κατακτά τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων Euro NCAP

Το AION UT κατάφερε να αποσπάσει τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων στις αυστηρές δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP, επιβεβαιώνοντας την υψηλή του ποιότητα στον τομέα της προστασίας. Το όχημα κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις, με 91% στην προστασία κατά τη σύγκρουση και 88% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση, στοιχεία που το κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων στην κατηγορία του.

Εξαιρετική επίδοση στην προστασία κατά τη σύγκρουση

Η επίδοση του 91% στην προστασία κατά τη σύγκρουση (Crash Protection) είναι ένα από τα αποτελέσματα που ξεχωρίζουν άμεσα στην αξιολόγηση του Euro NCAP για το AION UT. Αυτό το υψηλό ποσοστό αντανακλά την ικανότητα του οχήματος να προστατεύει τους επιβάτες του σε περίπτωση ατυχήματος, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμών.

Πίσω από αυτόν τον αριθμό βρίσκονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους. Είτε πρόκειται για τον οδηγό, είτε για ένα παιδί που κάθεται στο πίσω κάθισμα, είτε για έναν φίλο ή έναν γονιό στη θέση του συνοδηγού, η υψηλή αυτή βαθμολογία διασφαλίζει ένα αυξημένο επίπεδο ασφάλειας για όλους τους επιβάτες.

Κορυφαία ασφάλεια σε πλευρικές συγκρούσεις

Στις δοκιμές πλευρικής πρόσκρουσης, το AION UT επέδειξε ιδιαίτερη αντοχή και αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα, στην πλευρική δοκιμή πρόσκρουσης σε στύλο, το όχημα πέτυχε την μέγιστη δυνατή βαθμολογία, γεγονός που υπογραμμίζει την στιβαρότητα της κατασκευής του και την ικανότητά του να διαχειρίζεται σοβαρές πλευρικές προσκρούσεις.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας σε πλευρικές συγκρούσεις είναι ο κεντρικός αερόσακος. Αυτός ο αερόσακος βρίσκεται ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό και έχει ως βασική λειτουργία να περιορίζει την επαφή μεταξύ τους σε περίπτωση ισχυρής πλευρικής σύγκρουσης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αμοιβαίων τραυματισμών.

Υψηλή προστασία για τους μικρούς επιβάτες

Η προστασία των παιδιών αποτελεί έναν κρίσιμο τομέα στις δοκιμές ασφαλείας και το AION UT έδειξε μια ιδιαίτερα θετική εικόνα σε αυτόν τον τομέα. Οι επιδόσεις του οχήματος στην προστασία των ανήλικων επιβατών ήταν εξαιρετικές, προσφέροντας στους γονείς και τους κηδεμόνες επιπλέον σιγουριά.

Στη δοκιμή μετωπικής σύγκρουσης, τα ανδρείκελα που προσομοιώνουν παιδιά και ήταν τοποθετημένα στις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου, κατέγραψαν τη μέγιστη βαθμολογία όσον αφορά την προστασία τους. Αυτό δείχνει ότι το σύστημα ασφαλείας του AION UT είναι σχεδιασμένο να παρέχει κορυφαία προστασία στα παιδιά, ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες ατυχήματος.

Η συνολική αξιολόγηση του Euro NCAP

Η κατάκτηση της μέγιστης βαθμολογίας των 5 αστέρων από τον Euro NCAP για το AION UT αποτελεί επιστέγασμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην ασφάλεια. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη μια σειρά από παράγοντες, από την παθητική ασφάλεια κατά τη σύγκρουση έως την ασφάλεια μετά το συμβάν.

Η συνδυασμένη επίδοση του 91% στην προστασία κατά τη σύγκρουση και του 88% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση, μαζί με τις ειδικότερες επιτυχίες σε δοκιμές όπως η πλευρική πρόσκρουση σε στύλο και η προστασία παιδιών, αναδεικνύουν το AION UT ως ένα όχημα που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων των επιβατών του.

Με πληροφορίες από: Topontiki