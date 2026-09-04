Σαβίνα και Σίλια Κατράλη σε εκρηκτικό live στο «Κλακάζ»

Οι Savina και Cilia Katrali υπόσχονται ένα εκρηκτικό live, το Σάββατο στις 21:00, στον νεοσύστατο χώρο «ΚΛΑΚΑΖ». Οι δύο καλλιτέχνιδες συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής, σε μια μουσική βραδιά που αναμένεται να είναι γεμάτη ενέργεια, εκπλήξεις, ευαισθησία και μαγεία. Το κοινό της Αθήνας καλείται να ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία στην καρδιά του Μοναστηρακίου.

Το νέο μουσικό στέκι της Αθήνας

Το «ΚΛΑΚΑΖ» αποτελεί έναν νεοσύστατο χώρο, ο οποίος βρίσκεται στην ιστορική οδό Αβραμιώτου 6-8, στο Μοναστηράκι της Αθήνας. Το όνομά του, που κάνει ρίμα με τη λέξη «πατινάζ», φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για τη νυχτερινή διασκέδαση της πόλης.

Ο χώρος αυτός προτείνεται ως μια νέα επιλογή για όσους αναζητούν ψυχαγωγία, τραγούδι και ποτό, προσφέροντας μια εναλλακτική πρόταση στα Σαββατόβραδα. Στο «ΚΛΑΚΑΖ», οι διοργανωτές υπόσχονται ότι θα «μπει φωτιά» στα Σαββατόβραδα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ζωντάνια και καλή διάθεση.

Η πρώτη συνύπαρξη στη σκηνή

Η συνάντηση της Savina με τη Cilia Katrali στη σκηνή του «ΚΛΑΚΑΖ» είναι η πρώτη τους κοινή εμφάνιση. Οι δύο καλλιτέχνιδες έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν μια «ταραχή» που θα ταρακουνήσει, θα διασκεδάσει και θα ψυχαγωγήσει το κοινό. Η βραδιά αυτή έρχεται στην εκπνοή ενός μεγάλου καλοκαιριού, υποσχόμενη να μείνει αξέχαστη.

Οι δύο ερμηνεύτριες υπόσχονται να μετατρέψουν το Σαββατόβραδο σε μια νύχτα μαγική και ονειρεμένη. Η συνεργασία τους αναμένεται να προσφέρει μια εκρηκτική αρχή και μια συνέχεια γεμάτη ασταμάτητη δημιουργική ροή, με τις νότες και τις φωνές τους να παίρνουν τον έλεγχο.

Οι φωνές που γίνονται γέφυρες

Η Savina περιγράφεται ως ένα «κύμα ορμητικό», με μια φωνή που θεωρείται μοναδική. Από την άλλη πλευρά, η Cilia Katrali χαρακτηρίζεται ως μια ασταμάτητη, πανέμορφη μεταμόρφωση, τόσο φωνητική και αισθητική, όσο και συναισθηματική. Οι δύο καλλιτέχνιδες λειτουργούν ως συμπλήρωμα η μία της άλλης, αλλά ταυτόχρονα και ως καθρέφτης.

Το ζητούμενο σε κάθε live είναι η συνύπαρξη, είτε ο καλλιτέχνης είναι μόνος είτε με άλλους στη σκηνή. Η καλή ενέργεια των μουσικών μεταφέρεται στο κοινό, με την προσδοκία να ανταποδοθεί. Όταν υπάρχουν πολλοί τραγουδιστές, οι φωνές και οι πνοές τους ενώνονται, με την ελπίδα τα τραγούδια να γίνουν γέφυρες και μοναδικές αποδράσεις.

Μια βραδιά ενάντια στην ανέχεια

Η συγκεκριμένη μουσική βραδιά παρουσιάζεται και ως ένας «αγώνας ενάντια στην οικονομική, πνευματική, ψυχαγωγική ανέχεια». Στόχος είναι η μοναξιά να μετατραπεί σε συντροφιά, είτε για τον ένα, είτε για τους πολλούς, είτε για τους πραγματικά καλούς. Η εκδήλωση προσφέρει μια ευκαιρία για συνάντηση και μοίρασμα.

Η σκέψη κατευθύνεται σε έναν χώρο όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, αγκαλιάζονται και μοιράζονται χαμόγελα, αγκαλιές, φιλιά, καλή διάθεση, αλλά και μελαγχολία, αγάπη, ευτυχία και σταθερή φιλία. Το live στο «ΚΛΑΚΑΖ» προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, καλώντας το κοινό να βιώσει τη «μαγεία» της μουσικής και της συνύπαρξης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta