Η MG Motor επίσημος χορηγός του Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα

Η MG Motor δίνει δυναμικό «παρών» στο Athens Flying Week 2026, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επίσημου Αυτοκινητικού Χορηγού. Το μεγαλύτερο αεροπορικό θέαμα της Ελλάδας, που συγκεντρώνει εντυπωσιακά αεροπορικά shows και μοναδικές εμπειρίες, θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας. Για ένα διήμερο γεμάτο αδρεναλίνη, τεχνολογία και κορυφαίες επιδόσεις, η MG φέρνει στο επίκεντρο της δράσης μια γκάμα μοντέλων της, καλώντας τους χιλιάδες επισκέπτες να τη γνωρίσουν από κοντά.

Η MG Motor στο Athens Flying Week

Η MG Motor επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στο Athens Flying Week 2026, ένα από τα σημαντικότερα αεροπορικά γεγονότα της Ευρώπης. Η εταιρεία θα είναι ο Επίσημος Αυτοκινητικός Χορηγός της διοργάνωσης, η οποία αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας.

Το event έχει προγραμματιστεί για τις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, υποσχόμενο εντυπωσιακά αεροπορικά shows και μοναδικές εμπειρίες. Η παρουσία της MG Motor σηματοδοτεί τη συνάντηση δύο κόσμων που μοιράζονται κοινές αξίες, όπως το πάθος για την τεχνολογία, την καινοτομία και την απόδοση.

Υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Athens Flying Week 2026, η MG Motor θα διαθέσει οχήματα για την υποστήριξη των αναγκών της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, οχήματα της μάρκας θα αναλάβουν τις μετακινήσεις των αεροπορικών πληρωμάτων και των στελεχών που εμπλέκονται στη διοργάνωση.

Επιπλέον, μοντέλα της MG θα χρησιμοποιηθούν ως «follow-me cars» εντός της αεροπορικής βάσης, συμβάλλοντας ενεργά στην ομαλή διεξαγωγή του event. Η συμμετοχή αυτή υπογραμμίζει τον δυναμικό ρόλο της MG στην υποστήριξη ενός τόσο σημαντικού γεγονότος.

Έκθεση μοντέλων και τεχνολογίας

Οι επισκέπτες του Athens Flying Week 2026 θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο της MG. Εκεί, θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά μια γκάμα μοντέλων που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού.

Τα εκτιθέμενα μοντέλα της MG συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, κορυφαίο εξοπλισμό και εξαιρετική σχέση αξίας. Η εταιρεία καλεί τους παρευρισκόμενους να επισκεφθούν το περίπτερό της για να δουν τα μοντέλα που συζητά όλη η αγορά και να ανακαλύψουν τους λόγους για τους οποίους η MG αναδεικνύεται σε μία από τις ταχέως αναπτυσσόμενες αυτοκινητικές μάρκες στην Ευρώπη.

Το πάθος για καινοτομία

Η συνεργασία της MG με το Athens Flying Week δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί τη φυσική συνάντηση δύο κόσμων που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Τόσο η αεροπορία όσο και η αυτοκίνηση, όπως εκπροσωπείται από την MG, εστιάζουν στην τεχνολογία, την καινοτομία και την απόδοση.

Και οι δύο τομείς επιδιώκουν να προσφέρουν εμπειρίες που προκαλούν έντονα συναισθήματα, είτε πρόκειται για εντυπωσιακά αεροπορικά shows είτε για την οδήγηση σύγχρονων οχημάτων. Αυτή η κοινή φιλοσοφία ενώνει τις δύο πλευρές σε ένα διήμερο γεμάτο δράση και τεχνολογικές εξελίξεις.

Πρόσκληση στο κοινό

Η MG Motor απευθύνει πρόσκληση στους χιλιάδες επισκέπτες του Athens Flying Week 2026 να μην χάσουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το περίπτερό της. Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ενώ το βλέμμα θα είναι στραμμένο στον ουρανό της Τανάγρας για τα αεροπορικά θεάματα, η εμπειρία θα συνεχίζεται και στον εκθεσιακό χώρο της MG.

Εκεί, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά το μέλλον της αυτοκίνησης, γνωρίζοντας τα μοντέλα και τις καινομομίες της μάρκας.

Με πληροφορίες από: Topontiki